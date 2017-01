En suspenso liberación de los detenidos en Pemex

Hasta el cierre de esta edición en el Centro de Justicia Federal aún se llevaba a cabo la audiencia de los 3 detenidos en el desalojo de la terminal de Pemex de esta ciudad, con los defensores, presentación de pruebas y testigos, así como los representantes de la paraestatal ante el Juez Federal del Segundo Tribunal Colegiado en la Sala 2, para determinar la vinculación o no de proceso de los imputados.

Los detenidos son señalados por su probable intervención en los delitos de sabotaje y daños a propiedad ajena, lo cual fue indicado por el Juez de Distrito, quien además manifestó que es la continuación de una audiencia previa.

Para poder dar paso al desarrollo de la audiencia se realizó la revocación y desistimiento de la defensa de miembros de la Barra de Abogados, decisión de los detenidos, y se tomó protesta de los nuevos defensores.

Los nuevos abogados sobre lo descrito en la carpeta de investigación apuntaron tener conocimiento, en cuanto a las pruebas desistieron de las anteriormente señaladas y afirmaron tener nuevos datos con 41 fotografías y algunos videos que fueron recabados desde el 3 y hasta el 7 de enero, mismos que entregarían en una memoria.

Solo uno de los detenidos, Javier Reyes Ortiz, aceptó ante el juez que sus datos fueran manejados de manera pública, sin embargo los otros 2 expresaron que sus datos personales se manejaran de forma privada.

Esta audiencia se dio tras cumplirse las 144 horas de prisión preventiva, tiempo que sirve para recabar y hacer el ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa.

La parte ofendida expresó al juez su inconformidad sobre las pruebas que se anunciaron se iban a presentar, argumentando que no se les informó antes de dichas fotos y videos, no se dijo qué era lo que se pretendía probar con ellas, ni se aclaraba el origen de los datos contenidos en la memoria, pues debieron acudir con un perito para confirmar su veracidad y les llamó “pruebas genéricas”.

Sobre la petición de testigos la parte ofendida también puntualizó que no se estaba claro el punto de cada testimonio y no se indicó en qué consiste, además sobre un posible testigo menor de edad no se estuvo de acuerdo en que se incluyera, porque además de su asesor o tutor tenía que estar acompañado por un psicólogo.

Por lo que aún estaba por determinarse la validación de pruebas por parte del Juez, así como el requerirse los testimonios de testigos y en caso de necesitarse de los mismos detenidos.