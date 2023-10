En un hecho inédito… Congreso Estatal reprueba 20 cuentas públicas.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Al parecer los alcaldes de esta entidad duranguense, ya no se podrán pasar de vivos al momento de presentar los informes de sus cuentas públicas ante el Congreso del Estado, es decir, justificar el recurso ejercido, acorde a lo que le tocó de presupuesto a cada municipio, de lo contrario, serán reprobadas y exhibidas por parte del poder legislativo del estado, pues los diputados de la presente legislatura local encabezados en este último año por Sandra Amaya como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ya mandaron un mensaje claro y contundente de que no se va a tolerar la opacidad y que no les temblará la mano, al momento de reprobar cuanta cuenta pública así lo amerite, ya sea de algún municipio o incluso del gobierno del estado.

Se debe recordar que en la idea de hacer mucho más eficientes cada una de las comisiones del Congreso del Estado, Sandra Amaya tomó la decisión de hacer algunos cambios en sus presidencias y la integración de las mismas, por lo que no es casualidad que por ejemplo, la Comisión de Hacienda que ahora preside la diputada local Sughey Torres, haya reprobado ya 20 cuentas públicas sin distingo de colores, las cuales, corresponden a los municipios de Nombre de Dios, Mapimí, San Juan del Río, Rodeo, San Juan de Guadalupe, Ocampo, Poanas, San Bernardo, Pueblo Nuevo, Tlahualilo, El Oro, Coneto de Comonfort, Nazas, Pánuco de Coronado, San Dimas, Hidalgo, Santa Clara, Súchil, Canelas y San Pedro del Gallo.

Se debe precisar que es la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango quien revisa a detalle cada una de las cuentas públicas, tras lo cual, dicha información la transmiten al poder legislativo, el cual, toma la decisión de si esa cuenta pública es aprobada o no, valorando los porcentajes de aprobación y es entonces, cuando se aplican los criterios establecidos en el marco legal, pues hay casos en donde algunos alcaldes reportan obra pública, la cual no pueden comprobar físicamente y es ahí cuando en automático, se desprende una irregularidad que ocurrió en la mayoría de los 20 municipios ya citados, cuyas cuentas públicas salieron reprobadas, más allá de que se les dé un tiempo para poder solventar dichas observaciones.

Será en los próximos días, cuando se someta ante el pleno, las cuentas públicas del gobierno del estado y de las presidencias municipales tanto de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, por lo que será interesante saber lo que dejó en el el último tramo el Aispurato que por lo que se ha adelantado, lo más seguro, es que salga reprobatoria, pues la propia titular de la Secretaría de Finanzas habló de un desfalco por encima de los 4 mil millones de pesos, de igual manera, generará especial expectativa, el saber como dejó las cuentas como alcaldesa Marina Vitela en Gómez Palacio, la que según nos dicen, lo más seguro, es que tampoco pase por la Comisión de Hacienda y mucho menos ante el pleno, aunque habrá que esperar a que dicha información se haga oficial y pública, resolución que dará mucho de que hablar.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp