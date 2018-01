Enfurece Trump por crítica de Bannon a su hijo y rompe con él

(Amplía información) Washington, 3 Ene (Notimex).-El presidente Donald Trump dijo hoy que su ex estratega en jefe, Steve Banon, perdió la razón tras haber sido despedido y desestimó el impacto que éste pudo haber tenido en su Presidencia, luego que su excolaborador criticó a su hijo, Donald Trump Jr., calificándolo como “traidor”.

“Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o con mi Presidencia. Cuando fue despedido, no sólo perdió su trabajo, perdió la razón”, sostuvo el mandatario, quien hizo notar que éste se sumó a su campaña después que derrotó a 16 oponentes, para obtener la nominación presidencial republicana.

La dura crítica contra quien hasta unas semanas calificó como una buena persona, se produjo tras las severas críticas de Bannon sobre el encuentro de Trump Jr. con una abogada rusa, con supuestos vínculos con el gobierno de Moscú, celebrado el 19 de junio de 2016 en la Torre Trump, en Nueva York. Según el nuevo libro ‘Fire and Fury.

Inside de Trump White House’, escrito por Michael Wolf, con la colaboración de Bannon, partes del cual fueron publicados este miércoles por el diario británico The Guardian, el ahora directivo del portal de noticias Breibart calificó era reunión como ‘traición a la patria’ y ‘desleal’.

La vocera presidencial Sarah Sanders reconoció que la revelación provocó el malestar del presidente, quien mantenía lo que parecía ser una cordial relación con Bannon después que lo despidió en agosto pasado, y que incluso habría conversado por teléfono con su ex estratega a principios de diciembre pasado.

“Creo que furioso, indignado, podría ser la caracterización, cuando se hacen declaraciones atroces que son totalmente falsos contra el presidente su administración y su familia”, dijo Sanders al ser cuestionada sobre la reacción del mandatario tres conocer la revelación.

Sanders dio a conocer que Trump conversó con Wolfe en una ocasión, “entre cinco y siete minutos”, pero que el mandatario no colaboró con el libro, y añadió que los comentarios de Bannon sobre el hijo del presidente no le hicieron ningún favor. “Creo que atacar al hijo del presidente de una manera absolutamente atroz y sin precedente, no es la mejor manera de congraciarse con alguien”, apuntó.

En su sorpresiva declaración, Trump afirmó que, contrario a alguna versión de la prensa, Bannon “tuvo muy poco que ver con nuestra histórica victoria”, que le fue conferida por quienes llamó los hombres y mujeres olvidados de este país.

“Sin embargo, Steve tuvo todo que ver con la pérdida de un escaño en el Senado en Alabama retenido por los republicanos durante más de 30 años”, dijo el mandatario sobre la abierta campaña que Bannon llevó a cabo a favor del candidato republicano Roy Moore, omitiendo el hecho de que él también dio su respaldo a éste.

Trump aseguró que durante su estancia en la Casa Blanca, Bannon “pasó su tiempo filtrando información falsa a los medios para parecer mucho más importante de lo que es”.

“Es lo único que hace bien. Steve rara vez estuvo en una reunión cara a cara conmigo y sólo pretendía tener influencia para engañar a unas pocas personas sin acceso y sin ninguna pista, y a quienes ayudó a escribir libros falsos”, acusó.