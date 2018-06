Enriquece Salum sus propuestas con encuentros ciudadanos

Por: Guillermo Ruvalcaba

El candidato al IV Distrito Federal, Jorge Salum del Palacio, dio a conocer sus propuestas ante la sociedad civil en un encuentro ciudadano donde participaron jóvenes, madres de familia, comerciantes, adultos mayores y estudiantes. Durante el encuentro se abrió un espacio para preguntas y respuestas donde los participantes externaron sus inquietudes y el candidato manifestó cómo se puede aportar para resolverlos en el Congreso de la Unión.

Temas como salud, empleo, mejoramiento de salarios, apoyo a madres de familia, rescate de espacios públicos, respeto y conservación a los animales, apoyo a las microempresas, medio ambiente y oportunidades para jóvenes y estudiantes son los que se trataron en este encuentro con la sociedad civil.

“Muchas inquietudes que tiene la ciudadanía no se resuelven en su totalidad con el trabajo de un diputado federal. Sin embargo sí podemos aportar mucho para que sean resueltas, esto es un trabajo en equipo con los tres niveles de gobierno. Por eso traigo a los ciudadanos mis propuestas, que son propuestas reales, sin prometer lo que no se puede hacer”.

Además se expuso el cómo se va a trabajar en el Congreso de la Unión, con un plan de trabajo ya cimentado para hacer realidad estas propuestas y que incluso se puedan replicar en otras entidades.

El candidato comentó que ante la crítica de que siempre son los mismos candidatos y que ya han estado en los puestos que contienden actualmente, se tiene que tomar en cuenta que existen algunos políticos que cuentan con experiencia y ya saben cómo trabajar para dar resultados.

“La mejor carta de presentación es el trabajo que llevamos realizado, ya tenemos experiencia como diputados locales o federales, ya no venimos a ver cómo se hacen las cosas y cómo funcionan. No venimos a aprender, aunque también es importante y por eso me rodeo de jóvenes que me den una visión actual. Por eso insisto en el contacto ciudadano que con experiencia puede generar un esquema efectivo de trabajo”.

El candidato Jorge Salum aseguró que continuarán este tipo de encuentros ciudadanos para exponer las propuestas que se llevarán al Congreso de la Unión.