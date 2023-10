Entran en desuso nombres tradicionales

Nombres como Epifanio, Pánfilo o Silvano se han ido perdiendo en el interés de los nuevos padres, que prefieren nombrar a sus hijos como las celebridades, personajes de novelas o incluso personajes de ficción, informó Nazario Ortega Vera, director del Registro Civil.

Señaló que, por ejemplo, existen, cuando menos, 30 niños registrados como Messi en Durango, cantidad que se registró en 2022. Y sí, los peques no se llaman Leonel, Lionel ni Leo, se llaman Messi. No sería el primer caso de un apellido registrado como nombre.

Así mismo, nombres como Gokú, Sonic y Neymar están reemplazando a nombres tradicionales como Epifanio, Evaristo o Petronilo, de los cuales van varios años sin que se registre ningún menor con esos nombres y que solo se encuentran en el medio rural.

El funcionario ahondó que los nombres más comunes en Durango siguen siendo, para varón, Manuel, Miguel o José, mientras que en mujeres son María, Guadalupe o Alejandra, que son también los más comunes en el país, y que se dan por herencia o por el santoral.

Agregó que se han negado solicitudes de padres que quieren ponerle nombres a sus hijos que resultarían ofensivos, habiéndose dado el caso de una pareja que pretendía nombrar a su hijo “Belcebú”, y como se los negaron su otra opción fue “Satanás”, que también se negó.

“Mientras no sea ofensivo, altisonante o en el futuro conlleve un problema para el niño nosotros no tenemos problema en registrar cualquier nombre. Sí se brindan asesorías con padres que no saben bien cómo se escribe tal nombre, pero es una decisión de las familias”, dijo.

