Entre los muertos del encontronazo hay funcionarios del Instituto Chihuahuense de Educación

Iban a Mazatlán a una reunión nacional del INEA…

Entre los seis muertos, hay varios de ellos funcionarios y empleados del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y se dirigían a Mazatlán a una reunión nacional del INEA.

No se precisa quiénes eran los funcionarios fallecidos, aunque se aclara que varios procedían de Chihuahua capital, pero otros venían de Ciudad Juárez.

Ellos viajaban a Mazatlán en una van con engomado del estado de Chihuahua, al parecer propiedad del ICHEA y chocaron a la altura del kilómetro 108+600 contra una Terrain GMC también de color blanco en la que viajaba la gente de Culiacán y al parecer se dirigían a la ciudad de Durango.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las posibles causas del encontronazo, pero lo más probable es que uno de lo dos manejadores no respetó el paso del otro cuando iba rebasando, lo que sucede generalmente en este camino, que uno de los dos choferes no respeta que el otro va rebasando.