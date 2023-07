Entre selfies y “destapes” la visita de Claudia Sheinbaum a Durango…

Finalmente se registró la visita de la segunda “corcholata” en Durango, Claudia Sheinbaum estuvo en esta ciudad y se le vio muy cobijada por sus simpatizantes, incluso desde que bajó del avión que la trajo a estas tierras, en línea comercial claro, por lo que al ritmo del mariachi, la banda y hasta corridos, la ex jefa de gobierno cumplió su visita a esta entidad, desde luego que no faltaron los activos morenistas y no morenistas que buscaron la selfie obligada, pensando quizá que con ella, ya amarraron una candidatura el próximo año y que esa foto, sea su pase de acceso, lo que sobra decir, está muy lejos de la realidad.

Una de las morenistas que evaluó de manera muy atinada la esencia de la visita de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue la senadora Margarita Valdés, la cual adelantó que la “corcholata” en mención, no venía a Durango a repartir candidaturas, algo que muy pocos entendieron, de ahí que las selfies no hayan sido tan agradables para la aspirante, misma que pasó gran parte de su tiempo concediendo esos autorretratos, lo que hasta su equipo más cercano repudió, aún así, las selfies continuaron hasta que se fue de Durango, en donde no le fue nada mal, según nos dicen, pues le llenaron el Auditorio del Pueblo que fue su evento más importante, tal es así, que ya están pensando en traerla otra vez, pero a la Comarca Lagunera.