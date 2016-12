Entrega Aispuro Seguro catastrófico a 9 mil productores rurales

Anticipada y oportuna ayuda al campo duranguense

Indemnización por un monto de 50 millones de pesos para protección de 480 mil hectáreas y 610 mil cabezas de ganado.

Este año se entrega de manera anticipada y oportuna el pago de indemnización del seguro catastrófico a 9 mil productores afectados por algún siniestro, con una inversión de 50 millones de pesos para protección de 480 mil hectáreas y 610 mil cabezas de ganado, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Los productores reconocieron que nunca antes se había entregado con tanta prontitud un recurso de este tipo. Luis Ramón Núñez Reta, beneficiado, agradeció al gobernador por su gestión y enfatizó: “con estas acciones oportunas se ve que el cambio está llegando a Durango”.

El objetivo de este seguro es resarcir parcialmente los daños ocasionados por efectos climatológicos como inundaciones, arrastres o granizo, y que los productores recuperen parte de la inversión para continuar con su actividad, explicó el mandatario estatal.

Comentó que con el esfuerzo y la suma de voluntades de los tres órdenes de gobierno, fue posible tener oportunamente la cuantificación de los daños para poder pagar este seguro catastrófico y enfatizó: “hoy lo que buscamos es que se les pague en el año que se generan los problemas, y no como como anteriormente, que se cubría hasta el siguiente año.

“En el campo, como en cualquier circunstancia, si el dinero no llega cuando se requiere, ya no tiene la misma eficacia”, puntualizó el mandatario estatal al precisar que se va a empezar a trabajar para llegar a cada una de las localidades y que no se quede ningún productor sin este recurso.

René Almeida Grajeda, secretario de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, confirmó que estos apoyos que se otorgan a los productores son para resarcir todos los daños que se presentaron en el sector agrícola, con un pago anticipado y en el mismo año por primera vez.

El delegado de la SAGARPA, Tomas Fernando Castillo, manifestó que el gobierno federal da una certeza a los productores con estos seguros y con el apoyo de los tres órdenes de gobierno fue posible entregar estos apoyos en el mismo año.