Entrega Antorcha barda en Santa María de Ocotán, Mezquital

Con la presencia del dirigente estatal, Pedro Martínez Coronilla y el dirigente municipal, Juventino Ramírez Soto, ambos del Movimiento Antorchista, se hizo entrega de la barda perimetral de la escuela primaria “Justo Sierra” de la comunidad indígena de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, una obra gestionada por esta organización no gubernamental, a inicios del presente año.

En el evento también estuvieron presente el director de la institución, los regidores antorchistas, el gobernador tradicional, los miembros del Comisariado de Bienes Comunales encabezados por su presidente, Pablino Cumplido Reyes, así como los padres de familia y los estudiantes de esta institución.

El director del colegio agradeció el apoyo brindado gracias al trabajo de gestoría del Movimiento Antorchista ya que, dijo, era una demanda añeja que no habían querido atender en ninguna dependencia de gobierno local, “teníamos años insistiendo en esto, que bueno que haya dirigentes como los de Antorcha Campesina, que, sin ninguna solicitud formal o papeleo engorroso, traen obras como este que estamos inaugurando”.

“Hace menos de un año, vinieron a entregarnos el domo que tenemos aquí, ellos prometieron volver con más resultados y yo en lo particular no les quise creer mucho, pero me equivoqué, vean ustedes lo que nos han traído, por eso mi más sincero agradecimiento y reconocimiento por este trabajo que han venido realizando por el Mezquital”.

Por su parte en antorchista Pedro Martínez, dijo que “el Movimiento Antorchista llegó para traer mejoras al municipio, y no es un discurso vano, porque los resultados están a la vista de todos”.

Invitó a los presentes a seguir trabajando de manera organizada y a lado del Movimiento Antorchista, “si esto lo han logrado nuestros compañeros gestores, con el apoyo de todos ustedes podemos lograr muchísimo más, por eso hay que seguir trabajando junto con el Movimiento Antorchista, vamos por más apoyos para nuestro municipio”.