Entrega Antorcha oficina para autoridades indígenas en Mezquital

El dirigente del Movimiento Antorchista en el municipio del Mezquital, Juventino Ramírez Soto, acompañado de regidores antorchistas y autoridades comunales, hizo entrega de una oficina a los habitantes de Gavilanes, municipio del Mezquital.

Dicha construcción servirá como despacho del jefe del Cuartel de la localidad, el cual atiende, según se dijo, a cerca de 500 habitantes de este poblado y sus anexos.

De acuerdo con lo que dio a conocer el líder antorchista, la obra fue construida con recursos extraordinarios gestionados por la dirigencia nacional de su organización, cuyo monto asciende a cerca de 500 mil pesos, “por lo que no se afectó ni un pelo las arcas ni del Gobierno Estatal ni del Municipal”.

“Estamos muy contentos porque nuestro trabajo ha dado frutos, y tenemos que reconocer que, si no fuera por el respaldo de los más de 2 millones de antorchistas a nivel nacional, esto no habría sido posible, por eso los invito a que sigamos creciendo como organización, hay que seguir invitando a la gente y decirle que, si no hay unidad, nunca llegaremos lejos”, expresó.

Dijo que la organización y la unidad de los mexicanos es indispensable hoy más que nunca “estamos viviendo tiempos difíciles por eso urge una organización vigorosa que vea por los intereses de las masas, vamos pues, haciendo de esta, la mejor organización de los pobres de México”.