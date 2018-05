Entrega de Cartillas y Hojas de Liberación 2018.

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la III Región Militar y la 10/a. Zona Militar, informan a todos los ciudadanos que terminaron satisfactoriamente su Servicio Militar Nacional en el año 2017, que sus cartillas y hojas de liberación, les serán entregadas de la manera siguiente:

Al personal que concluyó con su obligación como ciudadano mexicano a disponibilidad, así como aquel que cumplió con su obligación constitucional en la modalidad de encuadrado y que no acudieron a la entrega de la misma en el mes de diciembre 2017, se hace de su conocimiento, que estos documentos continuarán siendo entregados en las instalaciones del Cuartel General de la 10/a. Zona Militar, (calle Hidalgo #110 Sur, esquina con Aquiles Serdán, Zona Centro), hasta el 30 de junio de este año, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., y sábados de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., debiendo presentar el recibo de entrega y una identificación oficial.

En caso de no acudir en el periodo que se indica para solicitar su cartilla liberada, éstas serán incineradas de conformidad con el instructivo del Servicio Militar Nacional, debiendo acudir directamente al Cuartel General de la 10/a. Zona Militar, en donde previos pagos, se les hará el trámite de reposición de su cartilla de identidad militar y hoja de liberación.

Por otra parte, se agradece el apoyo y colaboración de la ciudadanía al denunciar actividades ilícitas de manera anónima y totalmente confidencial a los números telefónicos y correo electrónico siguientes: Durango, Dgo.: 01800 335 5050, 01618 825 3275 y denuncia.10zm@mail.sedena.gob.mx y El Salto Pueblo Nuevo, Dgo.: 01800 280 4040.