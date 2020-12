Entregados 13 millones de pesos en créditos

La directora de Fomento Económico Municipal, Alejandra Anderson Díaz, señaló que el Ayuntamiento no ha desamparado al sector comercial, pues ya se han entregado 2 mil créditos por un monto total de 13 millones de pesos, entre los diferentes programas de apoyo con los que cuenta la dependencia a su cargo.

la directora puntualizó que esto se ha entregado en los tres programas que se desarrollan al interior de la dirección que ella representa con los microcréditos para pequeñas y micro empresas, créditos para las mujeres empresarias y los que se erogan con el Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa Duranguense (FOCMED).

Mencionó que aunque saben que no hay recurso que alcance para ayudar a todos los comerciantes como quisieran, el Ayuntamiento no tiene un presupuesto limitado para otorgar en esta crisis, razón por la cual de manera reciente realizaron la entrega más grande de estos apoyos económicos y en especie como son las bicicletas, mismas que no han tenido el auge esperado, pero aún siguen vigentes.

Ante la situación, la funcionaria recordó que para salir como Municipio y Estado de la crisis económica es necesario que se apoye en todo momento al comercio local por gusto y no por moda, ya que es necesario reactivar la economía local para que de esta manera no surjan más quiebres de empresas debido al faltante de recurso económico como hasta la fecha se ha venido dando a lo largo y ancho de la entidad.

La Dirección Municipal de Fomento Económico tiene las convocatorias de los créditos económicos y apoyos en especie vigentes, por lo cual los comerciantes pueden solicitarlo en la dependencia o vía Internet en la plataforma de la dependencia.

