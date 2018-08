Entregan fertilizante en Canoas, Mezquital

El Movimiento Antorchista hizo entrega de fertilizante en el poblado Canoas, municipio del Mezquital, a los productores de esta y demás localidades circunvecinas, como son Gavilanes, Cebolletas, Pajaritos, Soledad y la Silla, entre otras.

El evento de entrega estuvo presidida por el dirigente municipal de la citada organización, Juventino Ramírez Soto, quien se hizo acompañar de los regidores antorchistas y las autoridades comunales de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle.

Ramírez Soto, dirigió un breve mensaje para agradecer a los presentes por la confianza que han depositado en el Movimiento Antorchista, pero, sobre todo, para invitarlos a seguir trabajando de manera organizada en este movimiento.

“Queremos seguir trabajando con ustedes hasta ver que las cosas empiecen a cambiar, si el trabajo en equipo nos ha arrojado esto que hoy estamos entregando, pues hay que seguir por este camino, y hacer de esta, una organización vigorosa capaz de conquistar grades logros”, expresó.

Dio a conocer que este beneficio fue gracias al trabajo diario de los gestores nacionales del Movimiento Antorchista “pero también por la fuerza que tiene nuestra organización, si no fuera por ustedes, si no fuera por la gente que aglutina nuestra organización, les aseguro que no logramos gran cosa, por eso la invitación a que sigamos avanzando juntos, no se les olvide que nuestro proyecto a mediano plazo es el de tomar las riendas de este país”.