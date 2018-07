Entregará Antorcha fertilizante la próxima semana

El dirigente del Movimiento Antorchista en Mezquital, Juventino Ramírez Soto, dijo que será la próxima semana cuando inicie la entrega de fertilizante y otros insumos a los productores indígenas del municipio, apoyos que fueron etiquetados por diputados federales antorchistas en México; mientras tanto, se seguirá con la entrega de vales para que todos puedan puedan recoger los insumos.

Al reunirse con habitantes de Charcos y poblados aledaños, el excandidato a diputado local dijo que el Movimiento Antorchista logró que las sedes de entrega sean Charcos, Canoas, Guajolota, Candelaria y Buena Vista, para que los productores –dijo- no tengan que bajar hasta el Mezquital por sus apoyos.

Juventino Ramírez fue acompañado por representantes de SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), quienes entregaron a los presentes sus respectivos vales de insumos agrícolas. Además, estuvieron presentes algunos representantes de las empresas proveedoras, así como los regidores antorchistas y líderes de esta misma organización.

En el encuentro con los indígenas, Ramírez Soto subrayó que el Movimiento Antorchista trabaja los 365 días del año “y lo hacemos con el ánimo de cambiar un poco la situación que se vive en la zona indígena, otros grupos vienen cada tres años, nosotros aquí estamos siempre, haya o no haya campañas electorales”.

“Nuestra organización no es electorera, no nació para hacer campañas políticas, nació para resolver los problemas de los pueblos más marginados y lo seguirá haciendo hasta que estos desaparezcan, esto no quiere decir que no participemos en política, también lo seguiremos haciendo porque es otra de las vías para lograr que los pueblos mejoren, teniendo puestos que nos ayuden a influir en la toma de decisiones”, expresó.

Recordó que este apoyo, como cada año, es gracias a las gestiones de diputados federales antorchistas y de la Comisión Nacional Campesina de la misma organización, sin ellos, dijo, estaría más difícil lograr este tipo de apoyos.