Entregará DIF 1 millón de despensas en el año

*En beneficio de los más vulnerables de la entidad

Por: Andrei Maldonado

La expectativa a cubrir este año por parte del DIF Estatal es entregar un millón de despensas a través de los diferentes programas con los que cuenta el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en la entidad, informó su presidenta la señora Elvira Barrantes de Aispuro.

Manifestó que por medio del programa del Fondo Alimentario para Menores (FAM) se estarán entregando 400 mil despensas, además de 300 mil correspondientes al programa de Desayunos Escolares y 300 mil para las diferentes etapas de la vida de los niños, destacando el estímulo de los primeros 100 días de vida.

Durante la entrega de apoyos alimentarios en el poblado Parras de la Fuente, a las afueras de la capital, la presidenta del DIF Estatal celebró la reactivación de entrega de despensas que se había suspendido en el municipio de Durango a causa de la veda electoral y los conflictos que de esta derivaron en el mes de mayo.

Recalcó que la suspensión únicamente fue en este municipio y se dio para evitar otro conflicto como el que provocaron los simpatizantes del Partido del Trabajo, los cuales lesionaron a brigadistas del DIF; “no infringimos ninguna ley, el INE y el DIF Nacional nos respaldaban, lo que hicieron fue una arbitrariedad”, dijo.

Barrantes de Aispuro lamentó que del personal herido todavía haya un joven hospitalizado, por lo que se solicitará que se llegue hasta las últimas consecuencias; “no se vale que el muchacho vaya por su segunda cirugía cuando solo hacía su trabajo, el proceso legal contra los responsables sigue”, finalizó.

Esfuerzo Adicional para Ampliar Programas de Apoyo

Referente a los programas de carácter social, el gobernador José Aispuro Torres manifestó que se trata de acciones orientadas a las familias de más escasos recursos económicos, por lo que especialmente ahora con la sequía que afecta a la entidad se hará un esfuerzo adicional para apoyar a quienes viven en una situación más vulnerable.

Externó a estas personas que no se les dejará solas, que continuará con esta responsabilidad, pues no solamente se tiene la pandemia que aún afecta a la sociedad, sino también la sequía que hace estragos no solo en la zona rural, sino también en las urbanas.