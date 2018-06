Entrenador del Morelia asegura que lo que le importa es el ritmo de su equipo

Morelia (México), 30 jun (EFE).- El entrenador del Morelia, Roberto Hernández, aseguró hoy que su prioridad es que el equipo logre un buen ritmo y tenga una idea clara de juego; por lo que le preocupan poco los malos resultados en amistosos en la pretemporada.

“Los resultados no nos han acompañado, pero yo me preocupo por el funcionamiento, hoy mostramos mejor ritmo y mayor intención, generamos acciones de gol que no pudimos concretar, pero falta detallar el último pase”, dijo luego de la derrota 4-0 ante el Necaxa como parte de la pretemporada para el Apertura mexicano.

Morelia, que antes empató 2-2 en una visita al Querétaro y cayó 2-1 en la casa de los Leones Negros de la división de Ascenso, iniciará en las próximas horas la parte internacional de su preparación con duelos en Estados Unidos ante Tigres, el 5 de julio, América, el 8, Tijuana, el 11 y el Reno FC, el 14.

“Vamos a darle un poco más de intención al cuadro titular, buscaremos lo más cercano a esa jornada uno (del Apertura) en los partidos que tenemos en Estados Unidos. Para eso son, esa es su finalidad”, dijo.

Los Monarcas se clasificaron a la liguilla de los tres últimos torneos de liga en México, algo que solo lograron Toluca, Tigres y Monterrey, pero para el Apertura Hernández aspira a pelear por el campeonato.

El equipo dejó ir este verano a su goleador, el peruano Raúl Ruidíaz, quien jugó con su país el Mundial de Rusia y después de eso trabaja para armar una buena delantera y apostar más al juego colectivo que a individualidades.

Luego de ser el líder goleador del torneo apertura 2016 y el Clausura 2017, Ruidiaz emigró al Seattle Sounders de la MLS, una baja sensible para el grupo.

En el torneo Apertura el Morelia debutará el próximo 22 de julio como visitante del Toluca, finalista del pasado Clausura, y después de eso recibirá al campeón Santos Laguna, en un arranque de campeonato exigente.EFE