Envejecimiento, considerado algo negativo

*No se reconoce como una etapa normal por la que todos van a pasar

Karla Tinoco, responsable del Programa del Adulto Mayor de la Secretaría de Salud y presidenta del Comité Estatal del Envejecimiento en Durango, mencionó que este organismo está integrado por más de 15 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las cuales trabajan para ofrecer a personas de la tercera edad una vida saludable.

De igual manera vigilan y atienden sus necesidades, “no se reconoce la etapa de adulto mayor como algo normal por lo que todos vamos a pasar, tampoco es sinónimo de enfermedad, ni envejecer es algo negativo, se margina al adulto mayor”.

El Comité Estatal del Envejecimiento en Durango se formó en 2007 en coordinación con diferentes instituciones para respaldar los derechos humanos de los adultos mayores, uno de los objetivos principales es mantener la salud, con la prevención y control, cada miembro expone en las reuniones que se llevan a cabo las necesidades que se ofrecen en el sector al que cada uno corresponde, la UJED, Sedesol, Asilos, Casa DIA, Inapam, DIF, IMSS e ISSSTE forman parte del organismo.

La Secretaría de Salud, como parte de las acciones interinstitucionales, ofrece detecciones en la salud como problemas de incontinencia, diabetes, hipertensión, caídas, síndromes geriátricos, o lo que se presentan en general por temporada, en época invernal se previenen infecciones de vías respiratorias, mientras que en época de calor se atienden problemas de infecciones estomacales, diarreas y la promoción de una sana alimentación.

En materia social manifestó Karla Tinoco que aún se deben tomar acciones, el adulto mayor es marginado, no se reconoce que es una etapa normal, hay temor y desconocimiento sobre ello, el ser viejo no es sinónimo de enfermedad, se presentan padecimientos en esta época porque durante su etapa de juventud no se tomaron las debidas precauciones, incluso en las campañas publicitarias de cigarros se encuentra la leyenda “fumar puede causar envejecimiento”.

Reconoció que son un grupo vulnerable al que no se respetan sus derechos humanos, muchas veces hasta por su propia familia, pero no hay denuncias por miedo, una de las acciones que se hicieron por el Comité fue acudir a las instancias de transporte para sensibilizar a los choferes de que tengan paciencia con los adultos al viajar en ese medio, se visitó también a algunas unidades bancarias donde accedieron de manera favorable para sensibilizar ante el servicio del adulto mayor.

Señaló que no se cuenta con un presupuesto establecido para el Comité Estatal del Envejecimiento, pero cada miembro aporta con los programas que se realizan en sus instituciones.