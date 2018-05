Epilepsia, patología que se debe a una actividad anormal del cerebro

Guadalajara, 25 May (Notimex).- La epilepsia suele asociarse a episodios en los que la persona debe permanecer recostada en el suelo mientras realiza movimientos bruscos, pero la misma enfermedad puede manifestarse a manera de ausencias del paciente, dijo el médico adscrito a Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Héctor Ramón Jáuregui García.

Con motivo del Día Mundial de la Epilepsia, indicó que esta patología se debe a una actividad anormal del cerebro, causando síntomas como convulsiones violentas y/o pérdida del conocimiento, pero en algunas personas la epilepsia se manifiesta de manera más discreta: fija la mirada durante no más de 15 segundos y continúan como si nada hubiera pasado.

El especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que, cuando esto sucede varias veces al día e interfiere con la calidad de vida del paciente, la familia debe sospechar y buscar asesoría médica, porque si bien es cierto, la epilepsia no se puede curar, es posible controlarla con medicamento.

“Si no se recibe una atención oportuna, al igual que las convulsiones, estas crisis de ausencia pueden provocar secuelas”, recalcó el especialista en un comunicado.

Ejemplo de lo anterior, detalló, son dificultades para memorizar datos, problemas de aprendizaje y cambios en el comportamiento.

Un paciente no controlado de epilepsia es más susceptible a desarrollar accidentes cerebrovasculares (derrames cerebrales), por ejemplo. Por ello, Jáuregui García pidió a la población no temer a los métodos de diagnóstico porque son confiables y no invasivos.

El más eficaz es el electroencefalograma, a través del cual es posible medir la actividad del cerebro en cualquier variante de la epilepsia, es decir, tanto la que se manifiesta por convulsiones o la que se refleja en crisis de ausencia.

En el caso de los derechohabientes del IMSS Jalisco, la primera evaluación la llevará a cabo el médico familiar.

Dependiendo de la gravedad del caso, posteriormente se deriva a consulta de especialidad en una unidad hospitalaria e incluso a una Unidad Médica de Alta Especialidad, para los pacientes más complejos, apuntó.

