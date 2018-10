Equipo de robótica del COBAED, se prepara para participar en First Laguna

Alumnos del Plantel 05 Bermejillo del COBAED se preparan para participar en la edición 2019 del Concurso de Robótica, buscando su pase a la etapa nacional

La integración de programas que contribuyen para el desarrollo integral de los estudiantes es una de las grandes fortalezas del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango.

A través de los 33 Planteles que conforman este Subsistema de Educación Media Superior, se ofrecen actividades que complementan la formación de los estudiantes, bajo la denominación de paraescolares de orden deportivo y cultural, permitiendo con ello que exista el desarrollo de los jóvenes desde un enfoque holístico.

En este sentido, la apertura de clubes forma parte de este enfoque, dando espacio a la inclusión de tecnologías que apasionan a los estudiantes como son los robots y todo lo referente a la operación de instrumentos motorizados.

Un ejemplo de estas actividades es el Club de Robótica del Plantel 05 Bermejillo, que contando con el apoyo y disposición de Met-Mex Peñoles Unidad Bermejillo, mantiene el compromiso con la educación y desarrollo de las habilidades de los jóvenes para que las apliquen en sus comunidades de origen.

La coordinación entre esta empresa y el Subsistema COBAED tiene como objetivo promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, logrando el patrocinio, asesoría y guía de parte del corporativo al equipo 7687 Corcebots 5.0 de dicho plantel, para participar en la First Robotics Competition Región Laguna.

For Inspiration and Recognition of Science and Technology, FIRST, por sus siglas en inglés; tiene entre sus objetivos inspirar a los jóvenes para que se conviertan el líderes de la Ciencia y la Tecnología, involucrándose en programas que les ayuden a desarrollar sus habilidades científicas, ingenieriles y tecnológicas, así como de comunicación y liderazgo, reforzando la confianza en sí mismos y promoviendo la innovación tecnológica.

La participación en la competencia FIST Región Laguna es el próximo año, sin embargo, durante el último tramo de este 2018, el equipo del Plantel 05 Bermejillo se prepara mediante talleres de Armado Mecánico, Electrónica, Liderazgo, Administración, Comunicación, Higiene y Seguridad, Servicio Social, Diseño y programación, entre otros, que son necesarios para armar el Robot con el que se participará en dicho certamen.

Es importante mencionar que el patrocinio de Peñoles consiste en el pago de la inscripción a la competencia, con un costo de 6,000 dólares y el apoyo para transporte local del equipo hacia algunos talleres, así como para la preparación de los componentes, insumos, herramientas y materiales. Mientras que el propio plantel cubrirá el resto de los requerimientos.

Los docentes líderes mentores que atienden a los 37 alumnos que conforman este equipo de bachilleres de diversos semestres del plantel 05 Bermejillo, son: Ing. Juan Manuel Correa de la Paz e Ing. Víctor Andrés Ávila Escobar, mientras que el coordinador y padrino de Peñoles es el Ing. Luis Armando Cabrera Almanza, haciendo equipo para asesorar a los jóvenes que participarán en este concurso.

MET-MEX PEÑOLES Unidad Bermejillo, en coordinación con el COBAED 05, afianzan el respaldo a la educación que como Máxima Casa de Estudios tiene el plantel 05 del COBAED, así como la responsabilidad social que siempre ha mostrado esta empresa, mediante acciones de impacto en la comunidad.

El COBAED felicita a los alumnos que conforman este talentoso equipo, a los docentes que fungen como mentores, así como a las autoridades del plantel por ese importante esfuerzo y en especial, expresa su agradecimiento a la empresa MET-MEX Peñoles, por considerar a esta institución para concretar este patrocinio.