Equipo forense argentino quiere que “todo vuelva a su cauce” tras impagos

Pablo Ramón Ochoa

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- El director del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider, afirmó en una entrevista a Efe que desean que su proyecto “tenga continuidad” y que todo “vuelva a su cauce” tras anunciar que cesarían su actividad en el país si el Gobierno no les pagaba los fondos de 2018.

Al comunicado del jueves en el que el EAAF se declaraba en situación crítica, le siguió horas después un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aseguraba que la institución científica recibirá los 20 millones de pesos (526.718 dólares) que tenía adjudicados, y Fondebrider atribuyó la solución a una “decisión política” de “autoridades a nivel superior”.

“Valoramos la rapidez, la respuesta que hemos tenido, pero no deberíamos haber llegado a esta instancia porque los fondos ya estaban adjudicados, no es que era dinero que había que sacar de algún lado”, dijo el director del EAAF, organización no gubernamental y uno de los equipos más prestigiosos del mundo en su campo.

En la actualidad, el equipo trabaja en proyectos en Latinoamérica, África, Asia y Europa, después de nacer en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).

Fondebrider aseguró que, mientras sus actividades en el exterior iban a continuar gracias a fondos privados procedentes en su mayoría de Estados Unidos y Europa, corría riesgo “la totalidad” de sus actividades en Argentina.

Entre ellas se incluyen la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra de las Malvinas (1982) inhumados en el cementerio de Darwin de las islas, una investigación en marcha que durante 2018 consiguió ponerle nombre a 106 de los 122 fallecidos que se encuentran enterrados allí.

Otros de sus trabajos que se verían afectados en el país consisten en identificar víctimas de feminicidios, búsqueda de personas de desaparecidos y capacitación de fiscales y jueces.

Esta es la primera vez en sus 34 años que el EAAF toma la decisión de trasladar a la sociedad su precaria situación económica.

“Es una medida que nunca tomamos en 34 años de trabajo, lo hicimos porque no teníamos ya a quién recurrir”, insistió Fondebrider.

El laboratorio presentó el proyecto ante el Ministerio el pasado abril, lo firmó el 30 de octubre y desde entonces sus responsables empezaron a preguntar por los fondos sin tener “respuestas claras”, según su director.

Los 65 trabajadores del equipo aún deben recibir sus sueldos de noviembre y diciembre, así como el aguinaldo, una situación que viven con “angustia”, aunque Fondebrider insistió en que la mayor preocupación del EAAF es que la situación económica del centro “afecta a los familiares” de las víctimas a las que identifican.

Desde el centro, desconocen los motivos por los cuales el Gobierno no tomó ninguna decisión hasta este viernes, cuando anunció que se les harían dos pagos de 10 millones de pesos, uno previsto para el viernes -que no se produjo- y otro para el próximo miércoles.

“Al final dependió de autoridades a nivel superior que supongo que habrán algún tipo de decisión política para destrabar esta situación, con la repercusión que tuvo en todo el país”, indicó, al tiempo que agradeció las muestras de “solidaridad” recibidas por parte de la sociedad.

“La institución valora que el Estado argentino se involucre y tenga un compromiso, eso es bastante único en el mundo y queremos que tenga continuidad. Confiamos que a partir de este pequeño o gran incidente las cosas vuelvan a su cauce”, aseveró Fondebrider, quien añadió que nunca habían llegado a estas alturas de diciembre sin cobrar.

Cuando lo reciban, el dinero se devolverá a los proyectos que tienen fuera de Argentina y para los que fueron destinados en un primer momento.

Según el antropólogo, el valor del EAAF reside en que “hay pocas instituciones que dediquen la ciencia a investigar diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos y de violencia de diferente tipo”.

Los métodos implementados por el equipo van desde utilizar disciplinas científicas que no se utilizan en el ámbito forense hasta tener una relación directa con los familiares para lograr “transparencia y credibilidad”, así como trabajar en casos que “no tienen visibilidad”.

“El espíritu es seguir y por eso hemos hecho un sacrificio muchísimos de nosotros para paliar esa situación, pero llega un punto que tampoco los fondos son infinitos”, concluyó Fondebrider. EFE