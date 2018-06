Equipos aprueba los primeros 500 días de Liberty gobernando la F1

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- La llegada de Liberty Media Corporation a la Fórmula 1 ha generado una aceptación casi total después de cumplirse los primeros 500 días de gobierno del conglomerado estadounidense, aunque también genera algunos interrogantes, sobre todo referidos al futuro de la F1 a partir del 2021, cuando se producirán importantes cambios.

Hoy en el Red Bull Ring, con motivo de la conferencia de prensa de los ingenieros de los equipos en el GP de Autria, Liberty Media Corporation ha recibido un importante espaldarazo por parte de los equipos que han acudido a la cita, como Mercedes, Red Bull y Toro Rosso.

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, ha recordado que la F1 estaba acostumbrada al antiguo patrón, Bernie Ecclestone, y que gracias a él “y a su visión” ahora, dijo “tenemos la F1 que tenemos”.

“Ahora no hay solo una sola persona, como con Bernie. Ahora hay una transparencia refrescante con Liberty. Se ha cambiado en cómo se transmite el deporte. Todos estamos en el mismo barco y queremos que las audiencias estén arriba y queremos más patrocinadores”, ha señalado Wolff.

El responsable de Mercedes también ha reclamado una reducción en los costes. “Hay una realidad financiera y los tres equipos de arriba estamos gastando demasiado. Pero la llegada de Liberty ha sido positiva”.

En Red Bull, Christian Horner ha destacado de la llegada de Liberty Media Corporation que el nuevo patrón “está muy orientado al aficionado, que tenga acceso a los contenidos y que se interactúe más con ellos”.

No obstante, ha precisado que lo que le apura es lo que pueda venir más allá del 2021, cuando llegarán importantes cambios. “El riesgo que veo es si la FIA y el promotor (Liberty) no están alineados con las futuras regulaciones, y que no lleguen a satisfacer a todos por igual. Debería haber una claridad acerca de dónde estará la F1 en el futuro y que todos estén de acuerdo. Liberty ha pagado 8.000 millones de euros y quiere convertirlo en algo atractivo con fantásticas carreras”, ha dicho.

“La FIA tiene que estar de acuerdo y lo que nos preocupa es que no lo estamos en términos de chasis y motor. Los siguientes 500 días van a ser importantes para la vida de la F1”, ha concretado.

Finalmente, Franz Tost, jefe de equipo de Toro Rosso, ha aplaudido que Liberty “va en la dirección correcta para este deporte”.

“Es importante que la F1 cambie en términos de coste. Lo que quieren hacer es correcto con la dimensión de los costes”, dijo.

“Necesitamos diez equipos que estén cerca, y a cuatro o cinco luchando por las victorias, y este debe ser el objetivo, porque si no la F1 va a dejar de ser atractiva, y Liberty lo ha entendido”, ha sentenciado Tost. EFE