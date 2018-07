Equipos mexicanos ganan oros en los 4×100 metros relevo combinado

Barranquilla (Colombia), 25 jul (EFE).- Los equipos mexicanos cerraron hoy por lo alto la natación de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe al ganar los oros en los 4×100 metros relevo combinado en masculino y femenino, que dejaron dos récords más y a México en lo más alto del medallero con 15 preseas doradas.

El cuarteto azteca, integrado por Liliana Ibáñez, María González, Byanca Rodríguez y Miriam Guevara, volvió a comerse la piscina del Complejo Acuático en otra exhibición de suficiencia que confirma con autoridad un nuevo título en las justas con un tiempo 4:08.99, que superó el registro conseguido en Mayagüez 2010 precisamente por México.

A Venezuela, que se fue quedando en el cierre de la prueba, finalizar con un tiempo 4:11.76 le permitió colgarse la plata, mientras que el cuarteto colombiano se quedó con el bronce al parar el cronómetro en 4:13.73, con la participación de Isabella Arcila, otra de las grandes ganadoras junto a Ibáñez, que se marchó con nueve medallas (5 oros, 1 plata y 3 bronces).

Ya en masculino, el trabajo de Jorge Iga, Andy Song, Miguel de Lara y Long Gutiérrez culminó con éxito en Barranquilla al adjudicarse el oro con un tiempo de 3:40.41 en una vibrante definición con Colombia, que significó también un récord centroamericano al bajar la marca de 3:41.94 que Venezuela había establecido en Veracruz 2014.

Por el bronce, el cuarteto venezolano asomó con un tiempo 3:40.67 para dar finalizada la natación en las justas, que también dejaron otro emotivo triunfo de Renzo Jair Tjon A Joe, de Surinam, en la final de los 50 metros libre masculino con un tiempo de 22.18 para establecer un récord que deja atrás la marca conseguida por George Bovell de Trinidad y Tobago hace cuatro años (22.23).

El trinitense Dylan Carter culminó la prueba con 22.39 para colgarse la plata y dejar en tercer lugar al venezolano Alberto Mestre con un tiempo de 22.47.

En las primeras pruebas de la noche, la colombiana Arcila llegó a su cuarto oro en la competencia al conseguir en los 50 metros estilo libre parar el cronómetro en 25.11 y tumbar así la marca que la puertorriqueña Vanessa García. Asimismo, el mexicano Miguel de Lara estableció otro registro centroamericano en los 200 metros braza masculino con un tiempo de 2:11.77.

“Es vivir mi sueño en carne propia. No puedo decir que estoy sorprendida porque he trabajo muy duro y me lo propuse al empezar el ciclo olímpico, que quería que fuera excepcional para mí. Vengo cumpliendo mis metas y me gusta ser ambiciosa. Voy a disfrutar de este resultado lindo”, expresó Arcila a periodistas. EFE