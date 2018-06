Escasa presencia latina en puestos de mando de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Los Ángeles, 18 jun (EFE).- Aunque el número de latinos en las Fuerzas Armadas es similar a su porcentaje en la población del país, la mayor minoría de Estados Unidos apenas tiene representación en los puestos de alto mando, denuncia el grupo de veteranos hispanos CASABA Group.

“Los latinos han sido virtualmente excluidos de los rangos de liderazgo en las fuerza militares”, señaló hoy en entrevista con Efe Eddie Cabrera, fundador y director ejecutivo de CASABA Group y quien llegó a ser coronel de la Fuerza Aérea.

Según datos presentados por la organización, los latinos en las Fuerzas Armadas representan el 17 % de la fuerza militar, pero “cuando se trata de posiciones de alto rango los hispanos solo representan el 7 % de todos los oficiales, y solo cerca del 1 % de los oficiales de Bandera (los de más alto rango)”.

Así, de más de 15.000 oficiales latinos en servicio activo en 2016, sólo 15 tenían el grado de general o almirante y entre ellos sólo uno de tres estrellas y ninguno de cuatro estrellas.

“Por si fuera poco, ese mismo año, los afroamericanos representaban el 8 % del total del cuerpo de oficiales, levemente más que los oficiales latinos (7 %), sin embargo, ellos produjeron cerca de cinco veces más del número de Generales y Almirantes que los hispanos”, destaca un informe de CASABA.

“Tenemos un problema, y los números son claros. Estados Unidos no puede ser exitoso si no usa los recursos de todos nuestros líderes, y eso incluye a los latinos”, agregó el veterano piloto de combate, quien estableció récords como piloto de prueba de prototipos.

La campaña de CASABA denuncia esta escasez de hispanos entre el alto mando no sólo al público en general sino a los legisladores con el objetivo de incrementar la “promoción de oficiales latinos capacitados para que las Fuerzas Armadas sean un reflejo de la diversidad de las tropas enlistadas y de la nación a la que sirven”.

Según destacó Cabrera, al comentar una reciente visita a la Academia de Oficiales de la Fuerza Aérea, el “liderazgo (entre los oficiales de alto rango) luce hoy lo mismo que 30 años atrás”, con una muy escasa presencia de hispanos.

Y el problema no radica en la falta de diversidad para ingresar a la academia, sino en la exclusión que se produce en la promoción a rangos superiores.

Con todo, CASABA destacó que entre 1995 y 2016 los oficiales hispanos en la Fuerzas Armadas aumentaron más del doble al pasar de 6.117 a 15.033, lo que supuso incremento del 3 % al 7 %.

Pero, en su opinión, todavía falta ese último ascenso y la organización cree que la solución estarían en que las Fuerzas Armadas actúen de manera proactiva para promover latinos a los cargos de alto liderazgo.

“CASABA Group solicita que los miembros del Congreso incluyan la creación de un Comité Asesor de Defensa sobre los Latinos en el Servicio (Defense Advisory Committee on Latinos in the Services) y que éste sea incorporado dentro del Presupuesto del Departamento de Defensa para el 2019”, plantea la entidad.

Al asegurar que esta iniciativa tendría un resultado muy favorable en el aumento de latinos en los alto rangos, la entidad citó un comité similar que se creó desde 1951 con el fin de promover los cargos de liderazgo entre el personal militar femenino. EFE