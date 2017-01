Escuelas del centro deben utilizarse, no demolerse

Por años ha existido la polémica acerca de la reubicación de los centros escolares que se ubican en el primer cuadro de la ciudad. Existen dos discursos divergentes, uno de ellos señala que la matricula estudiantil en dichas escuelas es bajo y que las instalaciones ya no son las aptas para brindar el servicio adecuado, sin contar el problema de vialidad que representan.

Por otro lado hay quienes aseguran que los empleados de las oficinas gubernamentales y de diversos negocios céntricos, así como de los mismos habitantes de esta zona, se verían afectados por el cambio, sin contar que en el aspecto social sería “vaciar” al Centro Histórico de una parte fundamental en toda sociedad, ya que las escuelas son parte del espacio público.

La polémica crece más cuando se hace referencia a una posible demolición de los edificios al no ser protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para el historiador y cronista duranguense Javier Guerrero Romero estos edificios deben ser reutilizados y no demolidos en caso de que en realidad ya no cumplan con el objetivo de albergar estudiantes de nivel básico en ellos.

Para el experto lo relevante no es si la población escolar, que en su mayoría no habita en el Centro, se muda o no de estas escuelas, sino qué es lo que se va a hacer con los inmuebles, que si bien la mayoría no tiene una belleza histórica sí poseen una belleza estética, pues responden a un tiempo determinado en la arquitectura no solo duranguense sino de la arquitectura del país.

Tal es el caso de la escuela Alberto M. Alvarado, ubicada a un costado del templo de San Juan, la cual posee un peso histórico al haber albergado desde el siglo XVIII hasta principios del silo XX el Hospital de San Juan de Dios del cual se conservan la fachada y el atrio, y que bien podría usarse como museo de la historia de la medicina en Durango, la cual es muy amplia y no hay recinto.

La escuela José Ramón Valdez, actualmente ubicada a espaldas del templo del Sagrado Corazón de Jesús, albergó la casa del Apartado y la Casa de la Moneda en la época del auge minero, por lo que una vez reubicada la población escolar podría convertirse en museo o casa de la plata, o bien servir para dar asilo a los familiares de los pacientes que van al Hospital Materno Infantil.

Otros centros como la escuela Guadalupe Victoria, que se ubica frente a la Plazuela Baca Ortiz, son edificaciones de los años 30´s y 40´s que corresponden a una etapa donde se crearon muchas escuelas que respondían a la necesidad de una población básicamente concentrada en el primer cuadro de la ciudad, y que hoy ya no tienen la misma funcionalidad dado que la gente se ha mudado de ahí.

La belleza estética de dichas escuelas, así como otras como la Miguel Ángel de Quevedo (construida en la década de los 50`s con similitudes a los primeros edificios de la UNAM) y la Miguel Alemán Valdez (junto a la actual Plaza Hito) no está a discusión solo porque no sean coloniales, término que contribuye a una exageración por lo antiguo y un menosprecio por lo contemporáneo.

Para el cronista de la ciudad estos edificios bien podrían albergar oficinas gubernamentales, centros de cultura y arte, centros especializados de estudio superior y otro tipo de atractivos para el turismo como lo son los museos; “de igual forma será importante que se analice qué escuelas pueden quedarse para atender a la población que radique o trabaje en el Centro”, dijo.