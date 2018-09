Esculturas de mexicano Javier Marín llaman a reflexionar en EEUU sobre el ser

San Diego (EE.UU.), 1 sep (EFE).- El Museo de Arte de San Diego en California (EE.UU.) acoge desde hoy una exposición con una selección de esculturas del artista mexicano Javier Marín que hace un llamado a la reflexión del ser humano desde lo individual y colectivo.

En lo que es la primera exposición del reconocido artista contemporáneo en esta región fronteriza, el espectador podrá apreciar un poco de su trayectoria de más de treinta años a través de sus emblemáticas piezas de figuras humanas elaboradas en resina de poliéster y cada una de ellas con características y elementos propios.

Marín, oriundo de la región mexicana de Uruapan Michoacán, celebra la colección que llegó al museo ubicado en el corazón del Parque Balboa en San Diego, ya que a su parecer, apoya la visión de que el arte y su obra en particular está en constante evolución dado que se conforma de esculturas inspiradas entre sí y creadas en distintas etapas de su carrera.

A pesar de que el escultor reconoce “no ser un experto en anatomía humana”, ni que sea su intención el representarla como tal, es evidente la tensión y fascinación por el cuerpo humano, su complejidad y su representación en todas sus formas.

“Crear personajes y una anatomía reconocible, alguna que pueda identificarnos correcta o no, literal o no, es un tipo de modelo que yo he generado, que sea reconocible para todo, sobre todo que potencialice la parte expresiva”, mencionó en entrevista con Efe.

En la primera de sus impactantes tres obras en exhibición, la atención se centra en 24 figuras de hombres y mujeres montadas sobre una pared, creadas entre 2000 y 2015.

Cual si fueran piezas de ajedrez con su respectiva dualidad, esta instalación expresa la individualidad y colectividad del ser humano.

“A veces nos sentimos demasiado únicos, entonces es interesante el ejercicio de tomar distancia y vernos como parte de una colectividad”, refirió.

“Podemos ver a estos personajes un poco como notas musicales que escriben una melodía, ahora tiene sentido como gesto colectivo”, agregó.

Marín nutre su inspiración en el día a día, tal y como sucedía cuando era niño cuando empezó a elaborar sus primeras figuras en plastilina, siguiendo los pasos de su padre quien también tenía un amor por el arte.

Para el escultor mexicano, lo más importante es que quienes aprecian sus piezas se dejen tocar por ella para darles vida. “La obra de arte no está completa hasta que alguien no se para enfrente y establece un dialogo”, aseguró.

Sus esculturas monumentales han dado la vuelta al mundo, con más de 90 exposiciones individuales y ha participado en más de 200 muestras colectivas en Estados Unidos, Canadá y su natal México, además de varios países de Europa, Asia y Centroamérica.

Roxana Velázquez, directora del Museo de Arte de San Diego, destacó en un texto del catálogo del artista que “sus obras se elevan a un plano universal donde lo que prima es la reflexión sobra la trascendencia humana a través del tiempo y el espacio”.

La exposición “Javier Marín”, se mantendrá en exhibición en el Museo de Arte de San Diego hasta el 3 de marzo de 2019. EFE