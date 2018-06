España y el asalto a la cima: primero ganar, después golear

Krasnodar (Rusia), 16 jun (EFE).- El 3-3 en el estadio Fisht de Sochi entre España y Portugal reforzó la sensación inicial del grupo B como un pulso por el liderato entre ambas selecciones que no se definirá por su duelo directo, sino por sus choques frente a Irán y Marruecos y por su capacidad goleadora contra ambos conjuntos.

La pegada de España contra la pegada de Portugal, siempre con el permiso de sus compañeros de cuarteto, con los que se medirán en las dos restantes jornadas, para definir la primera posición; ahora en poder de la selección iraní, por su victoria ante Marruecos, a la espera de su enfrentamiento del próximo miércoles ante la ‘Roja’.

“En los dos últimos amistosos quizá no hemos marcado muchos goles, pero a esta selección si algo no le ha faltado es el gol. Confiamos mucho en nosotros, en la gente que tenemos arriba. Ahora llega un partido importante. La confianza en nosotros mismos es máxima. Queremos hacer un gran partido contra Irán. No hay relajación. Vamos sin confianzas y estamos a tope”, dijo este sábado Nacho Fernández, en la vuelta al trabajo del equipo tras el 3-3.

España marcó dos goles en sus últimos dos precedentes amistosos antes del estreno mundialista, el 1-1 contra Suiza y el 1-0 contra Túnez, pero recuperó su eficacia en ataque en el momento en que ya está en juego la competición, en el estreno ante Portugal, a la que le hizo tres tantos, dos de Diego Costa y uno de Nacho Fernández.

Desde la Eurocopa 2016, cuando quedó eliminado en los cuartos de final frente a Italia en el estadio de Saint Denis (2-0), hasta la actualidad, en una serie de 21 partidos, 20 con el destituido Julen Lopetegui y uno con Fernando Hierro, el actual técnico, España ha marcado 64 goles, una media de más tres dianas por encuentro.

David Silva es el que más goles ha marcado en ese periodo, con once en 19 partidos, seguido por Isco Alarcón, con nueve; Álvaro Morata, descarte en la convocatoria para Rusia 2018, con siete, los mismos que alcanzó este viernes Diego Costa con su ‘doblete’ ante Portugal, a la vez sus dos primeros tantos en un Mundial.

Un ejemplo para la selección española en la pelea ahora por la primera posición del grupo, que exige la victoria pero también goles, con la siguiente prueba ya a la vista, el próximo miércoles en el Kazan Arena contra Irán. A la vez, Portugal se enfrentará a Marruecos en una jornada que aun no definirá el grupo sean cuales sean los marcadores y las combinaciones entre ambos partidos.

Todo llegará vivo a la última cita, el próximo 25 de junio, con España frente a Marruecos en Kaliningrado y con Portugal ante Irán, cuando los goles, si no hay sorpresas en esos enfrentamientos, determinarán el liderato del grupo B, camino de los octavos. EFE