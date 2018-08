Español Ignacio Castro Rey presenta en Bogotá su libro “Ética del Desorden”

Bogotá, 8 ago (EFE).- El filósofo y crítico de cine español Ignacio Castro Rey presenta hoy en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, su más reciente obra, “Ética del Desorden”, en la que plasma una mirada de las experiencias comunes del día a día y de lo no elegido por el ser humano.

“La ‘Ética del desorden’ es un libro muy largo que trata de la importancia en nuestras vidas de lo que no elegimos, de todo aquello como el hecho de nacer, de tener un nombre que no se ha elegido, de nacer con una cara que no se ha elegido, de salir a la calle y que ocurra algo”, manifestó a Efe Castro Rey.

El autor, doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, agregó que con su texto, publicado el año pasado por la editorial Pre-textos, busca una forma de cómo “pensar la dignidad ética e intelectual de todo aquello que vino sin ser llamado”.

Su decimotercer libro, que se suma a otros títulos como “Sociedad y barbarie” (2012), “La depresión informativa del sujeto” (2011) y “Roxe de sebes” (2001) será presentado y dialogado junto a Hernán Alejandro Cortés, miembro de la Red de Estudios Críticos de Latinoamérica y estudiante doctoral de la Universidad de los Andes de Bogotá.

Castro señaló que la obra, compuesta por cinco capítulos que escribió por cerca de siete años, tiene influencia de la “cultura castellana suramericana, latinoamericana y española” con autores como Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura de 1982.

“Es un libro cosmopolita porque tiene una gran influencia de la cultura castellana suramericana, latinoamericana y española, no se refiere en particular a ninguna cultura porque no hay ni un solo colombiano, ni un solo español, ni un solo francés que pueda dejar la tarea enorme, peligrosa y heroica de darle forma a su existencia”, afirmó.

El filósofo, que llega por primera vez a Colombia, afirmó que cada humano nace “con un signo único” y en su libro explica que no “hay experto, globalización ni sociedad” que pueda librar al ser de “darle forma al peso único de cada existencia”, concluyó. EFE