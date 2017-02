Española jefa de ONG boliviana de DDHH denuncia que oficialistas tomaron sede

Carvajal, nacida en Riaño (en León, noreste de España), tiene 78 años cumplidos el mes pasado y es una reconocida luchadora por los derechos humanos en Bolivia, donde vive desde hace 45 años.

La mujer dijo a Efe que la ocupación de la entidad, dirigida por el líder minero Orlando Gutiérrez, duró alrededor de cinco horas y fue seguida de un intento de quienes irrumpieron en el lugar de hacer un congreso de forma improvisada para desconocer a la directiva de la institución, que fue elegida el año pasado.

“Me he enfrentado a ellos, que se justificaban diciendo que esa era la casa del pueblo. Yo les dije que sí, pero que, principalmente, era la casa de los derechos humanos”, dijo Carvajal.

Agregó que se siente “moralmente dolida y muy agredida” porque le dijeron que era extranjera y que le iban a echar, pese a que ella ha dedicado 45 años de su vida trabajando por varias causas en Bolivia.

“Soy jubilada española, no le he sacado a este país ni un céntimo, ni he cobrado los bonos (que dan a los ancianos) y he fundado organizaciones de derechos humanos y me vienen a insultar así”, lamentó la activista.

Carvajal se negó a entregar las llaves de la entidad que le reclamaba el grupo de personas que irrumpió en la sede y les dijo que la “sacarían muerta de la casa de los derechos humanos”.

La presidenta de la APDHB convocó a la población a hacer una vigilia para defender la institución de los intentos de ocupación.

“Se han ido con la amenaza de que volverán”, advirtió.

El grupo entró a la sede cuando se realizaba una conferencia de prensa de dirigentes indígenas para denunciar que operaciones petroleras ponen en peligro a nativos amazónicos no contactados.

En un comunicado, la APDHB señaló que las personas que intentan promover la división tienen el apoyo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) “y sobre todo de los gobernantes”.

El dirigente Gutiérrez rechazó ante los medios el supuesto vínculo con el MAS y dijo que los mineros se sentían discriminados por esa institución de derechos humanos y que impulsarían una reforma de la misma.

En los últimos meses, Carvajal ha tomado posiciones de crítica al Gobierno en temas polémicos, sobre todo en conflictos sobre derechos humanos. EFE