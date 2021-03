Española Sorribes considera que tiene margen de crecimiento como profesional

Monterrey (México), 20 mar (EFE).- La española Sara Sorribes consideró este sábado tener un margen de crecimiento como tenista profesional, a pesar de haber elevado su nivel y de subir hasta el lugar 57 del ránking de la WTA.

“Mi nivel subió, a veces me sorprendo de hacer cosas a las que no estaba acostumbrada y tras muchos entrenamientos me salen, pero estoy lejos de lo que me encantaría conseguir”, señaló.

Sorribes, originaria de Castellón, ganó el pasado fin de semana el Abierto de Zapopan y confirmó su buen momento al alcanzar la semifinal en el Abierto de Monterrey en el que perdió este sábado por 7-5, 7-5 con la canadiense Leylah Fernández.

“Fue un duro partido. Me faltó aprovechar las oportunidades; cuando hice ‘breaks’, me faltó confirmarlo. En el segundo set, con el partido 4-4 y 0-40 a mi favor pude cambiarlo todo, pero no sucedió y fue el punto de inflexión”, reconoció.

La española elogió el tenis de Leylah Fernández, quien a los 18 años es una de las promesas del circuito de la WTA, y le pronosticó un gran futuro a la ocupante del lugar 88 del mundo.

“Es una jugadora rápida, que cubre bien la pista y es zurda, eso le da ventaja. Tiene un gran futuro por delante.

Este sábado Fernández rompió el servicio de su oponente en los dos sets en el momento oportuno, con el partido 6-5, quebró en el duodécimo juego, lo cual la colocó en la final, en la que disputará el título ante la suiza Viktorija Golubic, ganadora de la estadounidense Ann Li por 6-2, 6-4.

Leylah Fernández, que se clasificó a su segunda final luego de haber alcanzado en marzo pasado la de Acapulco, aceptó que el duelo ante Sorribes fue duro con gran disputa de todos los puntos y mostró complacencia por su rendimiento.

“Sara estuvo increíble, jugó un partidazo, pero encontré soluciones. Mañana será difícil porque Viktorija está jugando bien”, aseveró.EFE

Comparte

Tweet

More







WhatsApp