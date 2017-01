Especialista exhorta a realizar ejercicio para mejorar la salud

Guadalajara, 27 Ene (Notimex).- El jefe del Departamento de Deporte y Cultura Física del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, César Alberto Navarrete Hernández, resaltó la importancia de llevar una adecuada rutina de ejercicio para mejorar la salud.

El especialista indicó que sin importar el tipo de ejercicio que se lleve a cabo, desde caminar hasta convertirse en deportista profesional, es necesario entender que este nuevo hábito no viene solo, sino al lado de tres ejes fundamentales: adaptación, alimentación e hidratación.

“La actividad física continua debe ser primero paulatina, es decir, ir de menos a más conforme lo permita el organismo de la persona, sin olvidar el calentamiento previo para evitar lesiones”, dijo.

En segundo lugar, indicó, debe haber una alimentación saludable para contar con los nutrientes necesarios que permitan alcanzar la meta y, en tercer lugar, no olvidar la hidratación, porque es fundamental para mejorar el metabolismo y liberarnos de toxinas.

Lamentó que por desgracia el propósito de iniciar una actividad física cada año se olvida pronto y uno de los errores más comunes es excederse con la intensidad del ejercicio.

“Alguien que pasa la mayor parte del día sentado en una oficina o en un vehículo no puede acudir al gimnasio, por ejemplo, y querer trabajar con pesas durante dos horas, no puede porque su cuerpo no está preparado para ello. Lo más probable es que ocurra una lesión y el posterior abandono de ese objetivo”, resaltó.

Manifestó que si se acude a un gimnasio o se desea iniciar con un deporte como el futbol, el basquetbol, la natación, el atletismo, es muy importante buscar la asesoría de un entrenador.

Explicó que las personas de la tercera edad y aquellas que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial también pueden llevar a cabo ejercicio siempre y cuando esté avalado por un médico.