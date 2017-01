Espera Central Camionera 4,500 usuarios por el regreso a clases

La Central Camionera de Durango está normalizando sus servicios de transportación luego de la suspensión de corridas por los bloqueos en carreteras y el desabasto de combustibles que se dieron en los últimos días ya que durante este fin de semana esperan transportar hasta 4 mil 500 usuarios con motivo del fin del periodo vacacional y el regreso a clases.

Ramiro Vargas Silva, gerente de la terminal Domingo Arrieta, señaló que de a poco se han restablecido las salidas con destino a Ciudad Juárez, Tijuana, Parral, Chihuahua y Torreón por parte de las empresas, mismas que se encontraban suspendidas desde el pasado martes a causa de los bloqueos hechos por transportistas en inconformidad por el gasolinazo.

Se informó por parte de la Policía Federal que estos bloqueos, mismos que se mantenían en las rutas hacia la Comarca Lagunera y hacia el estado de Chihuahua, ya han sido disueltos y las carreteras serán liberadas, por lo que es cuestión de horas para que todas las empresas que operan en la central reanuden de manera normal sus corridas para atender la demanda, dijo.

En ese sentido el entrevistado indicó que durante este fin de semana esperan entre un 10 y un 15 por ciento más de usuarios por el término del periodo vacacional y el eventual regreso a clases, con lo que se pasará de 260 a 310 salidas diarias; “hay capacidad suficiente para atender este número de usuarios. A quienes se quedaron varados se les está respetando su boleto original”.

En cuestión de combustible Vargas Silva añadió que cuentan con poco diésel gracias a que se les surtió de manera emergente el pasado jueves, sin embargo las unidades se abastecen en otras ciudades para cubrir los faltantes; “las rutas llenan tanques en las centrales de Torreón, Mazatlán y Aguascalientes. De momento sí tenemos combustible para este fin de semana”.

Destacó además que no se tuvieron incidentes ni actos violentos en las carreteras en contra de los choferes o los vehículos, los cuales únicamente fueron pintados con leyendas en contra del aumento de las gasolinas y del Gobierno Federal; “a los conductores no les quedó más que aceptar porque era un gran número de manifestantes, pero no hubo incidentes mayores”.