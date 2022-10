Espera diputada mejor trabajo de Fiscalía Anticorrupción

Le toca al actual fiscal anticorrupción cargar con el gran paquete que dejó el anterior titular, después de que el cargo permaneció sin ocuparse durante un año en un organismo que ha dado pésimos resultados desde su creación, señaló la diputada Sandra Amaya, al indicar que se espera que ahora se haga un mejor trabajo en este organismo, antes de analizar la posibilidad de que pueda recibir más recursos presupuestales.

La legisladora se refirió a la comparecencia del Fiscal Anticorrupción, Noel Díaz, al señalar que tiene solamente unos días en este cargo, aunque “le toca cargar con el gran paquete que le deja del pasado, duramos un año sin fiscal anticorrupción porque al gobernador anterior ni siquiera le dio para hacer su trabajo y mandarnos la propuesta de un fiscal que se necesitaba”, dijo Sandra Amaya.

Puntualizó que hasta el momento la Fiscalía no ha tenido un buen desempeño, “de por sí ha hecho un trabajo pésimo, no ha dado resultados para nada, justamente por eso se le bajó el recurso en el presupuesto del año pasado; nosotros en la legislatura pasada también vimos cómo estaba trabajando, no valía la pena darle más presupuesto, estuvo peleando mucho el presupuesto pero no daban resultados”, recalcó la diputada, al considerar que para pedir más dinero se tiene que demostrar que se hace un buen trabajo.

Agregó que se trabajará con el actual fiscal, Noel Díaz, para ver qué carpetas hay en investigación, cómo se le dará para adelante en todas estas investigaciones y temas, especialmente en este momento en que está tan reciente el cambio de gobierno, “vamos a ver cómo se integran las carpetas, quién está denunciando, cuántas denuncias hay, cómo se va a trabajar con los funcionarios públicos que se fueron y se llevaron todo el recurso; un secretario de Finanzas que no cumplió, un gobernador que se fue y que fue omiso en muchas cosas, que le faltó mano dura para ver cómo trabajaban sus secretarías”, agregó la legisladora, al indicar que también se verá la forma como se le ayudará, conforme lo que haga y los resultados que tenga, para determinar si se le dan más recursos.

