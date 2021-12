Esperan contingente de 400 migrantes este jueves

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Marco Antonio Güereca Prado, señaló que este jueves llegará a Durango un nuevo contingente de migrantes desde Chiapas, que podría elevar a 700 el número de extranjeros en el módulo de Migración de la capital.

Enfatizó que actualmente se tiene un reporte diario de hasta 300 y 400 migrantes, mayoritariamente de origen haitiano y africano, los cuales fluctúan constantemente, pues la mayoría de ellos solo pernoctan una noche y buscan de inmediato reanudar su viaje hacia el norte, a Estados Unidos.

Refirió que personal de la CEDH hizo recientemente visita a este módulo ubicado en el Barrio de Analco, en donde se comprobó que, en efecto, el sitio está sobresaturado, principalmente por mujeres y niños, aunque no se han presentado ninguna violación a derechos humanos.

El ombudsman añadió que ha habido buena voluntad de los vecinos por donarles ropa, pues no están acostumbrados al frío de Durango y no traen abrigo; “cuidarlos de las bajas temperaturas es nuestra mayor preocupación, pues en su viaje encontrarán sitios más fríos que Durango”.

Agregó que se han presentado algunas complicaciones en el albergue, como lo es la falta de comunicación con el personal de Migración, pues hay muy pocos francoparlantes, además de que no les gusta la comida mexicana y los haitianos han tenido conflictos con los senegaleses.

Destacó que no todos se quedan en el módulo, algunos han buscado hospedarse en hoteles, y se les ha negado ese derecho; “el estatus migratorio no es un delito. Incluso pueden rentar una casa, porque a fin de cuentas no quieren quedarse. Invitamos a que no haya discriminación”.

