Esperan hoteleros ocupación del 60%

*Ha habido buena respuesta de parte de visitantes

Por: Andrei Maldonado

Francisco Martínez Díaz de León, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, informó que la expectativa para este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua es tener un índice de ocupación en hoteles del primer cuadro de la ciudad del 60 por ciento.

Reveló que en lo que va del periodo vacacional ha habido buena respuesta de parte de los visitantes, por lo que de continuar esta tenencia se puede llegar a cifras mayores; “somos cautos en las expectativas, porque sabemos que los destinos de playa siguen siendo los de mayor demanda”, dijo.

El líder de los hoteleros manifestó que existe la expectativa de mantener estos índices incluso después de que concluyan las vacaciones, esto gracias a las filmaciones de series y películas que están por venir, además de eventos y convenciones que poco a poco se reanudan.

Reconoció que hay algunos aspectos que están siendo señalados como negativos por parte de los visitantes, uno de ellos el estado de las banquetas y las calles, así como las condiciones del Paseo del Viejo Oeste y la supercarretera, además la limitada cartelera de eventos atractivos.

Martínez Díaz criticó el hecho de que no se haya entregado todavía la obra de calle Bruno Martínez, así como que la remodelación de 5 de Febrero no haya cumplido con la expectativa, pues no es posible darle un uso como fue en calle Hidalgo, pues las rutas de los camiones siguen pasando.

Respecto a la realización de la Fenadu, el entrevistado ahondó en que todavía no hay acercamiento por parte de las autoridades para aterrizar el proyecto, cuando ya debería haber una cartelera qué promocionar; “siempre se usaban estas fechas para anunciar el programa a los visitantes”.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp