Esperan hoteleros ocupación del 70% en vacaciones

Por motivo del periodo vacacional el sector hotelero de la capital espera un promedio general de ocupación superior al 70 por ciento durante el próximo periodo vacacional, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango Francisco Martínez Díaz de León.

El líder de los hoteleros duranguenses indicó que se espera que durante el periodo de Semana Santa se puedan tener índices de ocupación oscilantes entre el 60 y el 70 por ciento, donde los fines de semana se lleguen a tener hasta el 100 por ciento en los hoteles del Centro Histórico, situación que se ha venido replicando en las últimas ediciones del Festival Ricardo Castro.

Manifestó que desde que se movió la realización de dicho festival a las vacaciones de semana mayor y semana de pascua el número de visitantes a la ciudad ha ido en incremento pues anteriormente la nula oferta de eventos culturales ocasionaba que fuera una de las temporadas con menor número de hospedantes; “creemos que esta edición confirmará el éxito de ese cambio”.

Reconoció el compromiso de las autoridades, tanto municipales como estatales, por enfocar de manera mucho más exitosa la promoción del festival y la conformación de la cartelera de eventos, pues dirigiendo las campañas de promoción se consigue tener un gran número de visitantes de las entidades y ciudades vecinas, principalmente de ciudades del estado de Sinaloa.

En ese sentido enfatizó que es necesario que se siga potenciando el turismo cultural y de convenciones ya que uno alimenta los periodos vacacionales y otro ayuda en las temporadas bajas; “afortunadamente tenemos el Festival Ricardo Castro en Semana Santa y la Feria durante el verano, pero necesitamos que siempre haya oferta para los visitantes, como son los congresos”.

Del mismo modo Martínez Díaz ahondó en que resulta fundamental que se reactive la industria fílmica en el estado pues el año pasado cayó 60 por ciento la ocupación hotelera tras no concretarse varios proyectos que se encontraban pactados; “desafortunadamente se apostó todo a una película que no se realizó y no se procuró traer otros proyectos”, aseveró.