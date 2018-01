Espinosa y Ojeda presentarán propuesta para los Generales de Durango

El empresario duranguense Fernando Espinosa del Campo y Miguel Ojeda, ex jugador de grandes ligas y ex coach de los Diablos Rojos, tienen un gran proyecto para que los Generales de Durango se quede en “El Cuartel” y no sólo eso, ya se habla una gran plantilla de jugadores.

En la semana mucho se ha dicho de dos grupos de empresarios que desean invertir al bien llamado “Rey de los Deportes” en la entidad, sólo resta saber ¿Cuál de los dos grupos será quien tome las riendas del equipo?

Sin lugar a dudas, sin conocer a ciencia cierta al otro grupo de empresarios, la dupla que encabeza Espinoza del Campo y Ojeda se apunta como la más viable para tomar las riendas del conjunto duranguense que milita en la Liga Mexicana de Béisbol.

Varias situaciones favorecen al grupo de empresarios madereros, como lo es que Fernando Espinoza ha apoyado a equipos profesionales, sabe de lo que se trata, aunque esto haya sido a menor escala como fue el equipo de los Diablos Rojos que participaron en la Liga Nacional de Futbol Rápido Profesional.

El otro contexto y muy importantes es que Miguel Ojeda es gente de béisbol, tiene las relaciones para tener ya armado un plantel competitivo, lo que sería muy benéfico para la afición que espera en un segundo año, que los Generales sean un equipo ganador con jugadores que ya han militado en las grandes ligas y con dueños duranguenses.