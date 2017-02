Esta “cuesta de enero”, la más complicada de los últimos años

De acuerdo a los últimos años se tiene registro que ésta ha sido la “cuesta de enero” más complicada, así lo manifestó Miguel Castro Mayagoitia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), lo cual se ha sumado a los reportes de robo a casa habitación y comercios, por lo que como empresarios están viendo la situación nacional, por lo que piden al gobierno estatal y municipal que sigan trabajando en cuanto a seguridad.

En el tema de cierre de negocios expresó que sí hay posibilidades que se presenten, aunque se pospuso el gasolinazo la inflación va a continuar, costos e insumos, “al igual que el mal inicio del año, el tipo de cambio ha mejorado, por lo que se espera que el segundo semestre sea mejor y estable”.

Comentó que se recomienda a los empresarios y comerciantes que hagan más eficiente su gasto por la situación que se está viendo en México, por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que se brindarán algunos apoyos fiscales por la economía, “esperamos a ver de qué estímulos están hablando, porque muchas veces en vez de apoyar asfixian”.

“La reducción de presupuesto a los partidos políticos es algo que he señalado varias veces, creo que es un presupuesto exagerado, las comprobaciones no le quedan claro a la ciudadanía, por lo que está harta que sigan sucediendo las cosas y no vemos claro nada, esperemos que empiecen las acciones de autoridad en los partidos”, señaló.

Castro Mayagoitia apuntó que el tema de los valores cívicos es algo que se debe fomentar muchísimo, el país para que pueda cambiar económicamente debe hacerlo desde la educación, tocándolo de manera fuerte.

Consideró una decisión acertada del gobierno federal mantener el precio de los combustibles hasta el 17 de febrero, lo que dará un poco de aire a los empresarios y sociedad, luego del gran descontento social que se presentó a inicios de año.