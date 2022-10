esta fiera contienda participarán 27 estados en busca de la gloria

El Director del Instituto Estatal del Deporte César Omar Cárdenas Reyes, hizo entrega de los uniformes a los representativos estatales que estarán participando en el Campeonato Nacional Infantil de Handball 2022, esto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco del 26 al 30 de octubre.

Son 32 jugadores, 16 en la rama varonil y 16 en la femenil de la categoría infantil 2008, 2009 y 2010, los que conforman estos selectivos duranguenses, el equipo varonil está compuesto por 11 jugadores de Gómez Palacio, 2 de Poanas, 3 de Durango, mientras que el femenil son 4 jugadoras de Poanas, 3 de Gómez Palacio y 9 de Durango, mismos que lucirán uniformes nuevos gracias al apoyo del Gobierno del Estado encabezado por Esteban Villegas Villarreal.

Sus entrenadores son: Luis Amador Dacio de Gómez Palacio, auxiliar Juan Francisco Simental en la varonil, entrenadora femenil Griselda Burone, su auxiliar 1 Jorge Armando Piña y auxiliar 2 Naomi Araujo Manco, quienes estarán sacando lo mejor de cada uno de los jugadores que conforman esta delegación duranguense.

Griselda Burone, presidenta de la Asociación Estatal de Handball comentó que: "Teniendo el respaldo del gobernador Esteban Villegas Villarreal y la gestión del director del IED Cesar Cárdenas Reyes, vamos a defender y mejorar el quinto lugar obtenido el año pasado que se llevó aquí el nacional en nuestra casa de Durango, estas jóvenes de la rama femenil obtuvieron medalla de bronce en handball beach en octubre del año 2021 en Acapulco, Guerrero", concluyó.

Por su parte el titular del deporte en el estado César Cárdenas aseguró que: "el gobernador Esteban Villegas Villarreal es un aliado del deporte, vienen años importantes y grandes cosas para Durango, felicitar a las mamás y a ustedes, el deporte es complicado por la actual situación, además venimos de dos años de pandemia bien difíciles y el que ustedes estén haciendo este esfuerzo en el futuro va a valer mucho la pena", dijo.

Agregó que: "sepan que de parte el Instituto siempre van a sacar algo, a veces a lo mejor no todo, pero siempre van a sacar algo bueno, sobre todo se van a llevar toda nuestra buena vibra para que les vaya bien, pero vayan a disfrutarlo no queremos deportistas con la cara triste independientemente de los resultados, los queremos alegres, no permitan que nadie les quite esa alegría, vayan pues a demostrar el valor de nuestra gente", concluyó César Cárdenas Reyes director del IED.

