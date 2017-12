Está PRI por encima de cualquier ambición o interés particular: LEBO

Celebra PRI tradicional convivio navideño

En Durango vamos ganar en 2018

Ante la militancia priista reunida en el tradicional convivio navideño, el presidente del PRI, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, convocó al diálogo que construye la unidad, para ganar en el 2018.

Afirmó que lo que está en juego en el presente proceso electoral es que México tenga rumbo y que siga siendo un gran país, apuntalándolo para convertirlo en potencia mundial.

Asimismo, llamó a los priistas a cerrar filas en torno al precandidato José Antonio Meade, para que con el voto de la mayoría sea el Presidente de México.

Dijo que el precandidato del PRI es un hombre sencillo, un hombre de familia, que ha vivido en la medianía que le ha dado los cargos que ha ocupado, es una persona que conoce el país y al gobierno, porque ha sido cuatro veces Secretario de Estado.

En medio de ex gobernadores, ex senadores, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos, regidores, presidentes de los comités municipales, seccionales, organizaciones, adherentes, funcionarios federales, líderes de sector y de colonias, ex presidentes del partido, Benítez Ojeda invitó a todos a mantenerse unidos en la toma de decisiones y los procesos internos que tendrá el PRI a principios de enero.

“Que la selección de candidatos no nos vaya a dividir, porque es más importante que el PRI como institución gane y siga dando resultados a la sociedad, que cualquier ambición o interés particular por legítimo que sea, que podamos entender que ahora tendremos que sumarnos todos para ganar, para recuperar terreno”, enfatizó.

En un ambiente festivo, entre cientos de priistas, se mostró contento porque el PRI se encuentra unido, entusiasta, con ánimo renovado y con muchas ganas de dar la mejor batalla el próximo año.

El presidente estatal del PRI señaló que esta convivencia navideña se organizó con el propósito de desearle a toda la militancia, una feliz navidad.

De antemano, dijo, que en los próximos días habrá contacto y comunicación con toda la estructura y militancia, para que con el diálogo se construya la unidad, “la unidad que nos permita ir juntos para tener los mejores resultados en las elecciones”, afirmó.

También reconoció que el PRI no puede equivocarse y no puede fallar, “tiene que hacer bien las cosas con apego a la legalidad y a los estatutos para tener los procesos internos en tranquilidad y armonía, pero sobre todo en unidad”.

En su participación la diputada federal, en su calidad de Secretaria General del PRI, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, destacó que el PRI es un partido de puertas abiertas, dispuesto al dialogo que se renueva y capacita constantemente.

Agregó que el 2018 representa un gran reto, porque se vivirá el proceso electoral más complicado en la historia de México, “lo haremos de enfrentar con la firmeza, pero sobre todo con la seguridad que caracteriza a los priistas, empleando siempre nuestra energía y honrando nuestra palabra”.

La legisladora federal enfatizó que “la unidad de nuestro partido es y seguirá siendo nuestra principal fortaleza. La unidad nos ha permitido ganar el voto y ser gobierno y los más importante servir a Durango y a su gente”.

“El PRI unido es invencible, por eso es fundamental trabajar en el objetivo y consolidar la unidad, el diálogo y la cohesión de todas las voces, por en el PRI la unidad no se impone se genera y se construye todos los días”, afirmó.