Estadlo de los estados por Lilia Arellano

“Un aumento de sueldo es como un martini: sube

el ánimo, pero solo por un rato”: Dan Sigman

Empleo, falla estructural de la 4T

Anaya exhibe supuesto pacto AMLO-Lozoya

“Uso faccioso” contra la comunidad científica



Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021.- La administración del presidente López Obrador, registra graves retrocesos en materia de creación de empleos. De ahí la causa principal del incremento de la pobreza reportada el mes pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el gobierno de Vicente Fox, cada día se crearon 500 nuevas plazas de trabajo; en el de Felipe Calderón fueron mil 57; y en el de Enrique Peña Nieto llegaron a mil 902. En contraste, en el gobierno de la 4T a la fecha tiene un promedios de menos 171 fuentes de trabajo. Para hacer todavía más patente el fracaso en este renglón y según los datos oficiales, difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México había 2.5 millones de personas desocupadas que estaban en búsqueda de trabajo durante el mes anterior..

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de desocupación laboral en el octavo mes del año fue de 4.3 por ciento, similar a la de julio. El reporte destaca que el número de personas ocupadas durante agosto tuvo una disminución de 1.3 por ciento en comparación con el mes anterior. Además, el grueso de la recuperación se ha dado en el empleo informal, ya que de los cerca de 12.4 millones de empleos recuperados en abril de 2020 a agosto de 2021, 66.6 por ciento corresponde a empleos informales.

Un análisis de la firma de Administración Operativa Empresarial Retribuye, destaca aún no se recuperan los puestos de trabajo perdidos en la pandemia del Sars-Cov-2 los cuales alcanzaron los 20 millones 613 mil y faltan por sumar 20 mil para cubrir la cifra total. Además, “la transición al esquema de servicios especializados, representa para las empresas un costo adicional, que compensarán con la disminución de salarios a más de 575 mil trabajadores, que laboran bajo el esquema de subcontratación”, destacó Armando Leñero Llanca, especialista en el mundo laboral.

Durante una entrevista, advirtió que, en algunos casos, las compañías no notifican el esquema de sustitución patronal, con la idea de no transparentar la disminución de la prima de los trabajadores, “lo que representa un riesgo no solo para los salarios, sino para la prestación de seguridad social”, según informes del IMSS. De acuerdo con los reportes del Seguro Social, al concluir el plazo para realizar el Registro de Prestadores de Servicios Especializados Obras Especializadas (REPSE) el 1 de septiembre, se reconoció por sus patrones directos a 2.5 millones de trabajadores. “Pero el 23% ha visto reducido su sueldo”. El especialista explicó: el costo del empleo formal es alto: significa 35 centavos por cada peso nominal que se paga a cada trabajador. “La diferencia con esta reducción de salarios es que, en lugar de un peso ganado por los empleados, ahora son solo 70 centavos. Y ello marca una diferencia importante”.

Durante la pandemia del Covid-19, recordó el también socio fundador del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) los patrones debieron hacer recortes de casi el 20% de sus colaboradores. “Con estas modificaciones veremos un menor crecimiento del empleo formal, sumado a los más de 300 mil empleos aún pendientes de recuperar”. Las empresas deben pagar prestaciones y demás y como el costo es mayor, lo que hacen es bajar el sueldo base. De tal suerte que ha sido entre la pandemia, los errores en materia laboral, las modificaciones inconclusas, crisis económica, falta de apoyos para evitar cierres y con ello desempleo, la manera en la cual se ha ennegrecido totalmente el panorama para la clase trabajadora y como cereza del pastel el enfrentamiento entre la CTM y la CATEM, sin representar ni una ni otra los auténticos derechos de los trabajadores y menos aún ser quienes los defiendan ante la situación presente.

ANAYA VS AMLO

“López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia de puras mentiras. Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas: en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales”, acuso el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, al anunciar la publicación de una serie de videos en los que, subraya, demostrará la falsedad de las acusaciones en su contra.

A través de sus redes sociales, Anaya informó que antes del 4 de octubre, fecha programada para su audiencia, dará a conocer cuatro videos con información en descargo de la acusación en su contra. “Ya entendí por qué no me querían entregar la información. En su inmensa mayoría es paja, basura… Muy poco de esto se refiere a mí. Pero en lo que si se refiere a mí, encontré un montón de pruebas… pero de mi inocencia, pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador”, aseguró el ex candidato presidencial panista.

Ricardo Anaya reveló fue después de 13 solicitudes formales y de tres órdenes judiciales, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) les entregó a sus abogados la información de la acusación en su contra, la cual consta de cinco tomos principales y de 71 anexos. El panista denunció: “La acusación tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador…. Lozoya, quien recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht, debería estar en la cárcel y regresar el dinero, pero hizo el pacto con López Obrador… Ahora, ¿a cambio de qué? Pues muy fácil: de que Lozoya diga que sí recibió el dinero, pero que él no se lo quedó, que se lo dio, casualmente, a los adversarios de López Obrador, como yo, por ejemplo”.

Anaya reveló los datos falsos encontrados al analizar la carpeta de investigación. Relató fue alterada la declaración de Lozoya para hacer cuadrar las fechas de la supuesta reunión de integrantes de su equipo para recibir sobornos. En su declaración, Lozoya asegura que Norberto Gallardo, miembro del Estado Mayor y su jefe de escoltas, acudieron en un vehículo tipo Charger blanco que supuestamente entró por la calle de Emiliano Zapata al estacionamiento del sótano de la Cámara de Diputados y que ahí lo esperaba Anaya con su particular. Sin embargo, según un documento oficial de la Cámara, resultado de una solicitud de información hecha por el propio inculpado, ninguno de eso datos es verídico. Primero, porque no existe ningún acceso vehicular para visitantes por la calle de Emiliano Zapata. Los accesos vehiculares para visitantes se encuentran sobre la Avenida Ingeniero Eduardo Molina (puerta 3) y sobre Sidar y Rovirosa (puerta 4). Segundo, porque de acuerdo con los lineamientos de la misma Cámara, está prohibido el acceso a vehículos de escolta o a miembros de corporaciones.

Tercero, porque para esas fechas el ex candidato ya no era diputado y tampoco tenía corbatín y tarjeta de proximidad para el acceso. Y lo más importante: la respuesta oficial de la Cámara de Diputados acredita que ni el ayudante de Lozoya, ni Anaya, ni su particular, estuvieron en ese lugar ningún día de esa semana. La solicitud de información incluyó la siguiente pregunta: “¿Existe algún registro (oficio, anotación, fotografía, video, placas de vehículo, o cualquier otro) de la autorización de ingreso al estacionamiento cubierto de basamento de alguna de las siguientes personas, en el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de agosto de 2014: Norberto Gallardo (el ayudante de Lozoya) Osiris Hernández, Ricardo Anaya?

El ex candidato presidencial subrayó : “No existe registro alguno, ni de solicitud ni de autorización de ingreso al estacionamiento cubierto de basamento de ninguna de las tres personas referidas (Norberto Gallardo, Osiris Hernández, Ricardo Anaya) durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 10 de agosto de 2014”. Y remató: “Aquí está el escrito firmado y con sellos en original. Tengan para que aprendan los corruptos mentirosos de la 4T”. También agregó: “O sea, por donde lo vean, no había manera de que el supuesto enviado de Lozoya entrara al estacionamiento cubierto, y está clarísimo que yo no estaba ahí”.

El x candidato presidencial panista también refutó la acusación de la FGR, fruto del pacto entre Lozoya y López Obrador, y señaló es absurda porque no había motivo para dar un soborno en agosto de 2014 a alguien que ya no era diputado desde marzo de ese año, y que había emitido su voto 7 meses antes, puesto que la Reforma Energética se aprobó desde diciembre de 2013. Anaya recordó que con el PAN fue uno delos principales impulsores de esa Reforma desde tiempo atrás, “¡pues habría sido el soborno más tonto de la historia! Así de estúpida es la acusación

Con un fiscal a modo todo puede esperarse y la verdad, la auténtica verdad, no la sabremos nunca..

DE LOS PASILLOS

A través de un pronunciamiento público, los colectivos #SeguridadSinGuerra y Colectivo contra la Impunidad calificaron de “uso faccioso” el proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes de la comunidad científica. “Dados los antecedentes del caso y el contexto, la acción insistente de la FGR contra personas de la academia puede configurar un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión”… .Está a punto de terminar la eta de inmunidad para quienes han ocupado el máximo sitio del Poder Judicial en las entidades. No solamente Fidel Villanueva, ex presidente del TSJ quintanarroense está en la mira, tres de sus contemporáneos cojearon de la misma pata.

