“Estado de los ESTADO”, por Lilia Arellano

“El fracaso es éxito si aprendemos de él”: Malcolm Forbes • TLCAN, hasta 2019 • La guerra comercial no tendrá vencedores: FMI • A la fecha, insatisfechas demandas magisteriales • Siguen paros y marchas en Chiapas y en Oaxaca • Q. Roo: desvíos en el campo sin cuantificar:SFP Mientras se eleva el nivel de confrontación comercial de Estados Unidos contra diversos países, incluidos sus aliados de la Unión Europea, Canadá y México, el Fondo Monetario Internacional advirtió que una guerra comercial generalizada no tendrá vencedores sino solamente “perdedores de ambas partes”. En tanto, expertos coinciden en que la conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) le tocará al nuevo gobierno o a su equipo de transición. Los temas de intercambio se han tomado como estandarte para promover la posición de la administración de Donald Trump y difícilmente se resolverán antes de que se vote al nuevo Congreso estadounidense, consideró Luz María de la Mora, directora de LMM Consulting. Trump está tomando decisiones con miras a la elección de noviembre. Así, “no va a ser tan fácil como lo ha sido las veces anteriores porque en esta ocasión la medida de imponer aranceles al acero y aluminio se tomó para atender a su base electoral”, consideró de la Mora. Tanto los impuestos adicionales al acero como el retraso a la renegociación del TLCAN no tienen racionalidad comercial y hay factores económicos que así lo demuestran, subrayó. La posibilidad de que la negociación del TLCAN termine pronto es escasa, consideró por su parte Luis de la Calle. “La probabilidad era baja ya hace algunas semanas pero los mercados y los medios exageraron la probabilidad que se pudiera terminar, pero si antes fue baja ahora lo es más”, dijo el socio consultor de De la Calle, Madrazo, Mancera. Y explicó: Si Trump pensara cancelar el acuerdo en el corto plazo, “no habría impuesto los aranceles al acero ni habría anunciado la investigación para coches, porque éstas permiten decirle a su electorado: “no ha terminado el TLC pero ya los castigué, les puse estas medidas y les voy a poner más”; en cambio, si sale, no necesitaría las otras”. Estados Unidos y Canadá coinciden en que aunque lentas, las negociaciones para modernizar el TLCAN deberían continuar. “Seguiremos trabajando intensamente durante el verano”, apuntó Chrystia Freeland, canciller canadiense, tras reunirse con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para abordar la renegociación del TLCAN y las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa. Los tres países están de acuerdo en que “hasta ahora se ha hecho un considerable progreso”, señaló Freeland, quien agregó: “necesitamos seguir trabajando para lograr un TLCAN modernizado”. Canadá no quiere intensificar la guerra arancelaria con Estados Unidos, señaló Freeland, quien no obstante confirmó que a partir del 1 de julio Ottawa tomará represalias por la imposición de aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio. “Le deje claro a Lighthizer la decisión de Canadá de imponer aranceles de represalia de una forma recíproca, dólar por dólar. Estoy segura que lo entendió”, dijo Freeland. Este jueves, los 28 países de la Unión Europea (UE) aprobaron la lista de productos estadounidenses a los que impondrán nuevos aranceles en respuesta a los derechos de aduanas aplicados por Washington contra el acero y aluminio europeos. Además de llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la UE preparó una lista para aumentar los aranceles a productos estadounidenses valorados en 2 mil 800 millones de euros de comercio como los jeans, las motocicletas o el bourboun, entre otros. Entre el 20 de junio y el mes de julio podría tener lugar la entrada en vigor de las medidas, que afectan a productos agrícolas e industriales de Estados Unidos, a fin de hacerlas coincidir con las contramedidas canadienses. La adopción unilateral de aranceles por parte de Washington puede tener consecuencias nefastas para el comercio mundial, advirtió Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El crecimiento de la economía de EEUU se acelerará sostenido por el estímulo presupuestario de la administración Trump, pero atención a la inflación, que puede dar una “sorpresa” y al potencial impacto de las medidas proteccionistas, alertó. El FMI confirmó, en su examen anual de la primera economía mundial, una proyección de crecimiento de 2.9 por ciento de este año y de 2.7% en 2019, lo que marcará “el periodo más largo de expansión” de la historia de Estados Unidos. Alerta, sin embargo, del riesgo “mayor de una inflación sorpresiva” y del potencial impacto negativo de los aranceles de importación. La adopción de restricciones comerciales “puede tener consecuencias negativas para la economía de Estados Unidos y sus asociados”, destacó Lagarde, quien formuló un llamado a los países a “resolver sus desacuerdos comerciales sin recurrir a los derechos de aduana u otras barreras”. Por la incertidumbre de lo que pasará con el TLC con EEUU y Canadá, y la demanda que varios países interpusieron en la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos y la elección presidencial mexicana, es lo que está afectando las inversiones en el país, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. INSATISFECHAS DEMANDAS MAGISTERIALES Mientras en Chiapas el paro magisterial de más de 3 mil 561 docentes cumplió este jueves 11 días, afectando a 204 mil 983 estudiantes de nivel básico, maestros integrantes de la Sección 22 realizaron una marcha conmemorativa por el 12 aniversario del intento de desalojo de su plantón en 2006. Los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una marcha masiva conmemorativa, la cual se desplazó sobre la carretera federal 190, Cristóbal Colón, de la zona poniente al centro histórico. Organizaciones sociales adherentes al magisterio, además de normalistas, se sumaron a esta movilización. Como se recordara, la madrugada del 14 de junio de 2006, un total de 886 elementos de la policía preventiva, organizados en siete grupos, irrumpieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras el zócalo de Oaxaca para desalojar a los profesores de la Sección 22 del SNTE. El saldo del operativo fue de 143 personas lesionadas, de las cuales 102 eran policías, 30 docentes, un estudiante y 10 civiles. El operativo ordenado por el entonces gobernador Ulises Ruiz y ejecutado por su secretario general de Gobierno y de Seguridad Pública, Jorge Franco Vargas y José Manuel Vera Salinas, respectivamente, dio origen a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El conflicto se prolongó hasta el 29 de octubre con el ingreso de la Policía Federal Preventiva. En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación documentó al menos 33 operativos con enfrentamientos con motivo de la resistencia civil, que culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes, en el cual fueron detenidas 139 personas. Durante casi siete meses de duración de este conflicto, se detuvo a un total de 383 personas, de las cuales a 221 les decretaron auto de libertad por falta de elementos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) esta en paro en Chiapas en demanda de la instalación de una mesa de negociación con el gobierno federal y la eliminación de la reforma educativa. También exigen la reinstalación de docentes cesaros, reconstrucción de escuelas, reanudación de la cadena de cambio y libertad de presos, entre otras. El miércoles los mentores tomaron 18 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y regalaron combustible a conductores. Ante esta acción, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) pidió una investigación y que se finquen responsabilidades civiles y penales. A través de una carta firmada por Roberto Díaz de León Martínez, presidente de Onexpo, confirmaron hubo destrozos. Además del daño económico causado a los propietarios y empleados de las estaciones afectadas, la operación descuidada de equipos para el despacho de hidrocarburos líquidos representa riesgos de seguridad, dijo la Onexpo. ANDANZAS CARIBEÑAS Ya terminaron dos ciclos de siembra y cosecha y aún no pueden determinar en el gobierno estatal si son 3 o 5 o vaya usted a saber cuántos miles de millones de pesos los desviados, los no aplicados al campo quintanarroense, y menos se determina si el fraude alcanza hasta las áreas de comunicación oficiales. Dijo el encargado de la Función Pública, Rafael del Pozo, metieron el dinero, los recursos federales y los estatales, a una “licuadora” y no encuentran como desligar unos fondos de otros para poder aportar las pruebas requeridas y sustentar sus demandas. Será licuadora o batidora lo cierto es que no hay nada cierto y menos si se revisan los manejos económicos actuales ligados a esa actividad, misma altamente atractiva, al parecer, para poder ampliar esferas de acción a otros países ubicados al sur del Continente. Los inversionistas obviamente son peninsulares, no necesariamente nacidos en Quintana Roo, pero si con el suficiente poder para expandirse. El otro galimatías en el manejo de recursos se encuentra en la desaparecida Oficina de Visitantes y Convenciones, desde donde se manejaron muchos miles de millones de pesos, se dejaron adeudos, se sustrajo dinero del cual no existen comprobantes y los hoteleros, después de año y medio y sendas denuncias públicas, siguen sin ver claro ni con las cuentas y mucho menos con el dinero que aportaron para la publicidad, entre otros renglones. Sólo se habló en principio del manejo del ex de Sefiplan, de Juan Pablo Guillermo, pero resulta que el otro Juan de apellido Vergara, mucho prometió pero nada cumplió y quien se pasea tan campante es nada más y nada menos que quien es el responsable directo: Jesús Almaguer. Poca o casi nula atención ha merecido su responsabilidad cuando ésta es directa y lo tienen a la mano, funcionando en lo que mejor sabe hacer: nada. Y ya se acercan otras epidemias ante la impávida mirada, la inmovilización del gobierno estatal, del mandatario y de su gabinete. El sargazo está haciendo estragos en las costas y no hay quien resuelva, llegue a los acuerdos requeridos con los hoteleros, principales perjudicados para retirarlo y, de ser posible, industrializarlo. Se deja hacer, se dejan pasar este y muchos otros renglones cuya presencia constituye una amenaza para la captación turística porque, una cosa es estar benditos y otra muy diferente seguir abusando de la buena suerte. Lluvias van y lluvias vienen, los mosquitos se han multiplicado y no se ha visto, durante más de año y medio de administración municipal y estatal, una sola brigada de fumigación. No tarda en desatarse toda una epidemia de dengue y será severa al no haber prestado atención al renglón preventivo, indispensable en el terreno salud. Sabido es llega junto con el dengue la escasez de medicamentos, una adquisición millonaria del adecuado para este mal, alarma ante la presencia del dengue hemorrágico y sus consecuencias mortales. Como puede observarse, la inseguridad no está solamente relacionada con las acciones de la mafia, sino con la incapacidad de los funcionarios responsables de cada área, la cual pone en severo peligro a la población e inclusive a la llegada del turismo. La primera en poner las cosas en blanco y negro y exigir se actúe de inmediato tendría que ser la titular de Turismo de la entidad, pero anda metida en muchos otros asuntos, tratando de apagar los fuegos que ella misma despertó en el sur e intentando dar explicaciones, por cierto carentes de argumentos firmes, a los hoteleros quienes están a punto de hacer públicas sus molestias por tanto incumplimiento. Los maestros también están alborotados al no recibir las prerrogativas a las cuales se han hecho acreedores a raíz de obtener calificaciones altas en sus exámenes de evaluación. Ni qué decir de aquellos a quienes les prometieron dobles turnos en la educación básica y, de remate, hasta los ganadores de la licitación para la fabricación de uniformes escolares denuncian amenazas supuestamente provenientes de poblanos perdedores de tan jugoso contrato. Chetumal se desbordó ante la presencia de AMLO y gran parte de hacerse presentes un número mayor de nacidos en la capital estatal se debe al engaño del que fueron víctimas cuando les prometieron un cambio y el despegue económico de la zona. Ahora que, como es menester mantener el caos, en Cancún, Sintra viene realizando obras sin ton ni son y mucho menos debida planificación. Dicen se coordinaron con el IMPLAN para una ciclopista por la avenida Bonampak y para ello cerrarán durante un mes los estacionamientos de todos los comercios ubicados en los extremos de esa avenida. Ahí se ubican plazas, centros telefónicos, restaurantes, tiendas, cafeterías, etcétera y, de sopetón, pretendieron inhabilitar todo, parejo, como si el avance se diera con una cadena humana de trabajadores. Ni que decir de otras obras desquiciando el flujo vehicular al cual se suman los encharcamientos, las áreas sólo transitables en canoas. Ese es el paraíso visto por Meade, inexistente inclusive en la zona hotelera cuyo boulevard es todo un novedoso juego: atínale al bache. DE LOS PASILLOS Sigue la mata dando y sin ningún rubor presentan un anuncio televisivo en donde se llama a los seguidores de Meade a votar por Anaya, a los indecisos a decidirse por Anaya, a los de El Bronco a ir por el candidato del Frente y así, juntos, ganar por dos puntos a AMLO. Todo esto ejemplificado en vasos de agua de colores y de unos se va vertiendo en el azul para superar al de Morena. El INE debe actuar porque es una franca y abierta manipulación del voto. ¿O lo dejarán pasar?… Se sospecha del apoyo de Pedro Luis Martín Bringas, accionista de Soriana, a Ricardo Anaya. Esta cadena, como se recordará, entregó productos, alimentos, enseres, de todo a quienes llevaban un ticket del PRI, todo ello en apoyo a EPN. Otro es dueño de Interceramic, Víctor Almeida, beneficiado y con muchos miles de millones de pesos por la compra de sus productos a través de “socios” de los cómplices del gabinete. ¿Les dieron línea?… El candidato de la coalición PAN, PRD y MC a la alcaldía de Taretan, Michoacán, Alejandro Chávez Zavala, murió tras ser baleado en la comunidad de La Florida, donde hacia un acto proselitista. Su esposa resultó lesionada. Según testigos, al lugar llegó una Ford Lobo de color negro, cuyos ocupantes al tener en la mira a Chávez Zavala le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga… Belinda, Eugenia León y Margarita “La Diosa de la Cumbia” estarán en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca, el próximo 27 de junio. “Va a estar bien la fiesta”, dijo el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, durante un mitin en Ciudad del Carmen.