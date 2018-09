“Estado de los ESTADO”, por Lilia Arellano

“¿No es la historia sino una fábula aceptada

por muchos?”: Napoleón Bonaparte

Corrupción, narco y crímenes

Gobernadores operadores de abusos y peculado

Mayoría goza de impunidad; solo 5 procesados

Cárteles de narcotráfico operan en total plenitud

“Ni una coma le quedará a la reforma educativa”

Gobernantes fronterizos cierran filas con AMLO

En la opinión pública nacional prevalece la incógnita si el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador extenderá su oferta de “perdón y olvido” a la amplia red de corrupción de gobernadores, quienes se dedicaron a utilizar el patrimonio de las entidades federativas para su enriquecimiento personal. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto floreció toda una generación de mandatarios acusada y señalada de una gran cantidad de delitos como peculado, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, quebrantos millonarios al erario, sin la intervención o, en algunos casos, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda, quien debió de haber alertado del enorme daño a las entidades federativas.

En esa red sobresalen los mandatarios priístas, quienes desviaron al menos 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y si bien ha sido ese el dato proporcionado por este órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, falta agregar los desvíos detectados en las administraciones estatales, con los fondos de esos presupuestos aprobados por los Congresos locales, en donde las cantidades se multiplican hasta por cinco veces lo detectado en el manejo de recursos federales. En cada entidad se habla de la recuperación de algunos millones, sin embargo, estos datos no se acercan ni siquiera pálidamente a las cantidades desviadas y denunciadas, como tampoco se sabe el destino de lo recuperado, poco o mucho, cae en el oscurantismo total y eso sucede en todos y cada uno de los estados en donde se han cometido los ilícitos.

Pese a la gran cantidad de denuncias presentadas, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tiene orden de aprehensión y cuatro fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). En este grupo destacan el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol; y el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). Asimismo, Rodrigo Medina de la Cruz, ex mandatario de Nuevo León; Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco; Fausto Vallejo Figueroa, ex mandatario de Michoacán; y Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo;

En total impunidad, el ex gobernadores Rubén Moreira Váldez, de Coahuila; Aristóteles Sandoval Díaz, actual mandatario de Jalisco; y Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador del Estado de México, por cierto cubierto con el manto del fuero. También, los ex gobernadores Mario Anguiano Moreno, de Colima; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes; Francisco Olvera, de Hidalgo; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Fernando Toranzo Fernández, de San Luis Potosí; y Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas. Asimismo, Mariano González Zarur, de Tlaxcala; José Calzada Rovirosa, de Querétaro; y Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit.

Sobre el prófugo ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, pesan más de 11 órdenes de aprehensión y varios cargos por peculado electoral, los cuales suman alrededor de 250 millones de pesos. También enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de dinero a través de Banco Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos. Parte de sus excesos fue la compra de publicidad en medios de comunicación; de 2012 a 2016 gastó en este rubro más de 3 mil 52 millones de pesos, de acuerdo a datos oficiales de la oficina de Comunicación Social.

El ex gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es acusado por la Auditoría Superior de la Federación de desvíos por más de 36 mil millones de pesos del presupuesto público. Es señalado de encabezar una red de más de 400 empresas fantasma utilizadas para lavado de dinero y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Enfrenta un complejo proceso jurídico, del cual se excluyen delitos de lesa humanidad: miles de desaparecidos, enfrentamiento constante con la prensa; logró el récord con más reporteros asesinados, secuestrados o desplazados en la entidad.

Un caso de total impunidad es el de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, a pesar de que la Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su gestión, en la cual la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos. Diversas investigaciones internacionales lo han vinculado con líderes del cártel de Los Zetas. Las actuaciones realizadas inclusive en el extranjero en su favor, dan cuenta del compromiso contraído tanto por el equipo como por el propio mexiquense con quien pudo darse el lujo, antes de retirarse de la gubernatura, de imponer a su hermano, quien hoy también enfrenta denuncias las cuales son encabezadas por el delito: complicidad.

Eruviel Ávila Villegas, ex mandatario del Estado de México, concluyó su gestión con un irregular proceso electoral, donde se utilizó toda la fuerza del gobierno federal para imponer al candidato priista, Alfredo del Mazo. Los escándalos abundaron en su administración, entre éstos destacan los relacionados a la compañía española OHL en las ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. Ávila se ha desmarcado de la profunda crisis de seguridad en el Estado de México. Se recordará apenas hace menos de dos años contrajo nupcias y en la celebración logró reunir a todos aquellos a quienes favoreció durante su gestión, encabezada ésta no por la novia sino por el titular del Ejecutivo federal.

Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, cuenta con la protección total del presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno del independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, no pudo comprobarle los delitos imputados. Medina estuvo recluido 18 horas en el penal de Topo Chico, en enero de 2015, y salió gracias a un amparo tramitado por sus abogados en el caso de la armadora coreana Kia Motors. Atrás quedaron denuncias y señalamientos en contra, inclusive, de su señor padre al adjudicar sin licitación alguna muchas de las pequeñas obras realizadas durante ese sexenio. A ninguna le dieron, ya en el mandato de “El Bronco”, la validez suficiente y se sabe en aquellas tierras peso más el palo de golf en Ixtapan de la Sal que la demanda de los regios exigiendo castigo.

Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco, fue detenido en 2013, acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos. Desde junio de ese año se encuentra preso en la Torre Médica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Tiene también una acusación pendiente por el desvío de 196 millones de pesos en el sector salud. Nada indica se procedió en contra de su hijo pese a la aparición de éste en muchos movimientos bancarios y de haberse publicitado, inclusive, la vida ostentosa llevada a cabo en ese tiempo y, por supuesto, no abandonada con el padre recluido en una zona sin rejas y de la cual, se ha visto, puede salir hasta rejuvenecido y aliviado de todos sus males.

A la acusación contra Fausto Vallejo Figueroa, ex gobernador de Michoacán, el mandatario interino, José de Jesús Reyna debió de responder jurídicamente por el desvío de fondos por 2 mil 233 millones de pesos. Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en 2014, quien estaba aquejado por una serie de enfermedades. Vallejo ha intentado incursionar de nueva cuenta en la vida política, sin embargo las puertas en su momento dispuestas a darle entrada volvieron a cerrarse luego de ser estudiados los expedientes en los cuales el menor de sus errores fue la omisión.

A Roberto Borge, ex mandatario de Quintana Roo, se le acusa de presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal por más de 900 millones de pesos, derivados de la venta irregular de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados. También por un presunto peculado electoral por unos 200 millones de pesos. Le han sumado sin pruebas suficientes por parte de la Fiscalía estatal un número aún no determinado de denuncias, todo lo cual termina en el terreno mediático. La solicitud de la defensa para contar con dos meses más para presentar pruebas de inocencia ha sido aceptada y con ello otra etapa de este juicio. En esta entidad no se ha dicho a dónde han ido a parar los millones supuestamente ya recuperados, y si es válido promocionar que de los supuestamente decenas de miles de ellos habrán de conformarse los quintanarroense con el reporte del mandatario actual en el cual apenas si revela el reingreso de unas cuantas decenas.

Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, fue acusado de encubrir al narcofiscal Édgar Veytia, señalado por la DEA como el principal operador en la distribución y producción de drogas en su propia entidad. Además, el Congreso local inició una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. La danza de miles de millones de pesos desviados por los mandatarios estatales no cesa y cada vez más se ven involucrados en asuntos relacionados con las actividades de las mafias por lo cual habrá de sumárseles otras cantidades calificadas como: “dinero negro”.

Mario Anguiano Moreno, ex gobernador de Colima, fue acusado de desviar 170 millones de pesos del erario. Fue inhabilitado por el Congreso local para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar multas por 45 millones de pesos luego de detectarse irregularidades en las cuentas del presupuesto de 2013 a 2015. Se presume un arreglo para reintegran a las arcas estatales apenas si la cuarta parte del dinero supuestamente desviado y es ahí en donde se reproducen interrogantes sobre las pruebas presentadas, su existencia o la simple realización de acuerdos en donde al final ellos son libres y pueden disfrutar de las 3 cuartas partes de lo desviado.

Egidio Torre Cantú, ex gobernador de Tamaulipas, fue señalado de participar en una presunta red de desvío de millonarios recursos a las campañas electorales de 2016. A pesar de todo el PRI perdió la elección ante el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Torres Cantú llegó a la gubernatura luego del asesinato de su hermano Rodolfo en junio de 2010. No fue capaz don Egidio de, por lo menos, aclarar el asesinato de quien al partir le dejó el trono. En este caso se involucra a la jerarquía priísta de entonces como cómplice de los movimientos y acuerdos generados desde la etapa de campaña del candidato fallecido.

Mañana seguimos con los casos de los ex gobernadores Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes; Francisco Olvera, de Hidalgo; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Fernando Toranzo Fernández, de San Luis Potosí; Mariano González Zarur, de Tlaxcala; y José Calzada Rovirosa, de Querétaro. En cada uno de ellos existe una mano meciendo la cuna en donde arrullaron las millonarias cantidades destinadas a ganar elecciones, en franca obediencia, se dijo, de instrucciones superiores cuyo vocero es hoy, todavía, quien funge como titular de Relaciones Exteriores.

INSEGURIDAD, COMPLEJA Y PROFUNDA

El control de plazas y territorios para asegurar el paso para la distribución logística de las drogas impulsó los índices de homicidios. El insaciable apetito de los estadounidenses por los narcóticos mantiene la guerra por el control de zonas y rutas, así como la producción de drogas en territorio mexicano, donde se resiente la denominada “guerra contra el narco”, iniciada en el gobierno de Felipe Calderón y seguida en la gestión de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con un reciente informe de la DEA (Agencia Antidroga Estadounidense), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se expandió en menos de una década, especialmente en este sexenio de Peña Nieto. Este grupo surgió de una escisión del Cártel del Milenio, comenzó a ser conocido en 2007 como los “Mata Zetas”, aliados del Cártel de Sinaloa en su guerra con Los Zetas por el control de plazas y territorios. Actualmente son totalmente independientes y cuentan con un liderazgo fuerte en la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Su fuente de ingresos, principalmente el tráfico internacional de drogas, se ha ampliado a redes de distribución y venta de frutas tropicales como el aguacate.

Se sabe el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es la organización criminal de este sexenio, la más poderosa, y su líder, El Mencho, es por quien las autoridades mexicanas ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcione información para detenerlo. De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, ex aliados de El Mencho le disputan el control de la zona occidente del país: Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, entidades donde se han reportado más de 4,599 homicidios de enero a julio pasados. El Cholo, Carlos Enrique Sánchez Martínez, fundador del Cártel Nueva Plaza –primer escisión que enfrenta El Mencho-, tendría el apoyo del Cártel de Sinaloa para hacer frente a Oseguera. A esta alianza se sumó Erick Valencia Salazar, El 85, quien también fue fundador del CJNG.

El 85 fue detenido en marzo de 2012; permaneció en el penal de máxima seguridad de El Altiplano; a finales de diciembre del año pasado un juez federal lo absolvió por violaciones al debido proceso. Desde entonces habría tenido contacto con El Cholo. La facción más fuerte del Cártel de Sinaloa, donde se ubican El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, estarían financiando y armando a El Cholo, para ir tomando plazas en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

La importancia del occidente del país para el narcotráfico radica en que los puertos ubicados en este región, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, son la puerta de entrada de precursores químicos procedentes de Asia para la elaboración de drogas sintéticas. En Guerrero se mantiene la disputa por el control de los cultivos de amapola, de gran calidad. Información de los gobiernos federal y estatal señala existen por lo menos 10 grupos criminales quienes pretenden tener el control de los sembradíos en esa entidad.

En cuanto al Cártel de Sinaloa, es encabezado por Ismael El Mayo Zambada, tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Autoridades afirman se ha sumado a este grupo Rafael Caro Quintero, excarcelado en 2013. Controlan buena parte de Sinaloa, Durango, Sonora, Baja California y Chihuahua. Según la DEA, este cártel mueve una parte significativa del narcotráfico en Estados Unidos con partidas elevadas de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína. Su control de buena parte de la costa del Pacífico le asegura una posición predominante. Tiene una expansión comercial amplia. Registra operaciones en 40 países (Sudamérica, Centroamérica, África y Europa). De Asia proviene a su vez buena parte de los precursores para la elaboración de metanfetamina que termina comerciando.

Respecto al Cártel de Juárez, junto con el Cártel de Tijuana, es uno de los denominados “colectores”, por los altos ingresos alcanzados gracias a los derechos de paso –de drogas, armas y migrantes- que les pagan otros grupos criminales. El negocio lo complementan con el tráfico de marihuana y, en menor medida, cocaína. Sobre el Cártel del Golfo, bajo el mando de Osiel Cárdenas, llegó a convertirse en uno de los más poderosos, pero dejo de ser uno de los grandes por una combinación de detenciones y asesinatos de sus sucesivos líderes y, sobre todo, por los enfrentamientos internos. En Tamaulipas, su feudo actual, mantiene un disputa con sus ex asociados, Los Zetas, por el control de diversas plazas en el estado. Su principal fuente de ingresos la obtiene del tráfico de marihuana o cocaína, y en menor medida heroína y metanfetamina.

Sus ingresos se complementan con la extorsión de negocios y el secuestro de migrantes quienes atraviesan el estado rumbo a EEUU. Su presencia se ha extendido hasta Quintana Roo y llegó a controlar buena parte del Golfo de México y de la península de Yucatán. A mediados del 2017 las autoridades detuvieron en Cancún al presunto coordinador de las actividades del grupo. Otro organización delictiva relevante en el narcotráfico en México son Los Zetas, que ha ido perdiendo el dominio de buena parte de sus territorios, tras haber controlado varios de los estados del Golfo de México y buena parte de la península de Yucatán. En Tamaulipas, las tres principales células del grupo mantienen un enfrentamiento con el Cártel del Golfo. El líder de Los Zetas, Juan Gerardo Treviño, es uno de los jefes narcos más jóvenes, con 32 años. Desde Tamaulipas controlan el envío de droga a Estados Unidos, vía Texas. Entre sus fuentes de ingreso también se encuentra el control de Cancún y el robo de combustible en varias entidades.

DE LOS PASILLOS

Los gobernadores fronterizos Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Claudia Pavlovich, de Sonora; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Francisco Vega de la Madrid, de Baja California, acordaron con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el aumento al salario mínimo al doble en la frontera norte, así como la reducción del ISR al 20 por ciento y del IVA al 8 por ciento, a partir del 1 de enero de 2019. Al finalizar el encuentro, el gobernador Javier Corral mencionó el tabasqueño también les presentó un plan de desarrollo integral para 15 municipios del país, cinco de ellos fronterizos. En esta reunión, los gobernadores fronterizos cerraron filas con López Obrador, destacó el mandatario chihuahuense…

Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró la reforma educativa se abrogará en su totalidad, y “no quedará ni una coma” del cambio constitucional avalado al inicio del presente sexenio. Los maestros del país no están en contra de la evaluación, sino en contra de un proceso punitivo, dijo el morenista, y señaló ésta debería ser un incentivo para su desarrollo profesional en lugar de una forma de sanción. Delgado aseguró Esteban Moctezuma, próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), está de acuerdo con esta postura, por lo cual se realizan los foros educativos en distintas partes del país…

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró plantearán ante la Junta de Coordinación Política y ante el Pleno integrar una comisión de investigación por el desvío de recursos en Sedesol y Sedatu, y presentarán denuncias penales. Además, se citará a comparecer a los secretarios por el desvío millonario de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los años 2014 y 2016…

Y ¿decidió EPN, justo al final del sexenio, evitar la comparecencia de sus secretarios? Por ahora no aparece nada agendado y los días transcurren y los dimes y diretes son en los medios y nada más.

