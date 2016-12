Estado de los ESTADOS.

“Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”: Publio Cornelio Tácito.

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2016.-El titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, tuvo a bien dar a nivel nacional un mensaje navideño. Sonriente, sin saber todavía millones de mexicanos cuál es el motivo de semejante hilaridad, pidió a la población “poner en alto el nombre de México”, contribuir a construir una mejor nación, en un año marcado por la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, muy crítico con el país. Con esta entrada es claro no puede hacerse ninguna afirmación sobre el estado anímico en el cual el mexiquense se encontraba. Primero por la demanda de ser el pueblo, al cual no le da ninguna representación, el responsable de poner en alto al país, cuando esa es una de sus más directas responsabilidades, el reflejo de las acciones realizadas para su desarrollo y para lograr el bienestar de los ciudadanos.

Referirse a la construcción de una mejor nación, es el trabajo de todos los días. El realizado por millones de pequeños industriales, empresarios, comerciantes, la labor de toda la clase trabajadora, sin excepción. Ese abrir todos los días la puerta, la cortina, el encendido de computadoras, etcétera, permite no se derrumbe el país, siga trabajando aún cuando se tienen los registros de una paralización fuera de serie, no vista desde hace muchas, muchas décadas. Dentro de estas iniciales palabras no cabe la menor duda de la milagrosa aparición del republicano, de no ser por él quién sabe a quién podrían culpar de los daños presentes y por adelantado de los futuros a sufrir. Es este personaje, a decir de Peña Nieto, quien pondrá en una situación crítica a México, no es él y sus acciones y decisiones, menos todavía puede señalarse como culpable esa corrupción a la cual se ha encargado no sólo de fomentar, sino de llevar con cifras aparecidas con muchos más ceros a la derecha.

Por si tantas palabras mal dichas y peor situadas no hubiesen sido suficientes, aseguró: “el país está fuerte y unido” y por ello se decidió a animarnos a mantener “el compromiso con las futuras generaciones y con los que hoy ya no están con nosotros”. Fuertes, ni duda cabe, se han soportado tiempos de escasez en todos los sentidos y no sobra mencionar a quienes están resistiendo hambrunas y esos deseos de sobrevivencia por encima de cualquier objetivo de personas ejemplo del equívoco del voto. El compromiso con las futuras generaciones se tiene cuando se demandan mejores servicios de salud, educación de calidad y gratuita y se pelea por detener la venta del patrimonio nacional, paso con el cual han despojado vilmente a las descendencias. El compromiso existe y suponemos el inquilino de Los Pinos las lleva hasta el cementerio al advertir existe “con los que hoy ya no están con nosotros”.

Si esto último fue una referencia a los migrantes, ni está clara ni se piensa esté en sus prioridades velar por aquellos enjundiosos mexicanos dispuestos a enfrentarlo todo a cambio de contar con calidad de vida y futuro, con quienes salieron expulsados de un territorio rico en oro, plata, petróleo, producción marina, campo, bosques. De todo lo que México posee, por supuesto puede hablarse bien, solamente será totalmente en contra de quienes también, todo, lo han rematado, ofertado a extranjeros, contrabandeado con él. Es cierta su expresión sobre el país porque es una tierra de: “grandeza y oportunidades”, lástima sean ambas de uso exclusivo de la clase gobernante y sus aliados, cómplices y demás coros saqueadores.

CUIDADO CON EL PANICO

Llamados irracionales como el de no efectuar “compras de pánico” de combustibles se han estado escuchando durante jornadas enteras a partir del registro de desabasto en las expendedoras de gasolinas. Las explicaciones con las cuales intentan ocultar la falta de refinerías, el descuido en el renglón sobre el cual han depositado durante décadas la economía nacional, van desde afectaciones ante el anuncio de la liberación del precio en el mercado, a lo concerniente a los cambios a los contratos a los expendedores, o la ordeña de los ductos, o la multiplicación de tomas clandestinas, pasando por la negativa del desabasto.

La realidad revela son cinco las entidades en donde este desabasto se ha recrudecido hasta alcanzar al 50 por ciento de las gasolineras y la ubicación de las tomas clandestinas referidas es del total conocimiento de la paraestatal desde hace mucho tiempo, incluso su “ordeña” se efectúa con su beneplácito porque no se trata de bidones sino de llenados de pipas con las cuales, se dijo y comprobó en su momento, se abastecían los narcotraficantes, las células menores carentes de sus propias estaciones de servicio. Y todo ello es, simple y llanamente, consecuencia.

Enrique Peña Nieto aceleró la venta de la riqueza petrolera y minera del país a trasnacionales. Como un resultado de este despojo, por lo cual, al arrancar la última semana del año, al menos 15 entidades del país reportaba escasez de combustible y el encarecimiento de éste. Como parte del proceso de reforma en el sector energético, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró la menor producción promedio de crudo y fabricación de combustibles automotrices durante los primeros 11 meses de este año y realizó la mayor importación de gasolinas de los pasados 26 años.

Paralelamente, en tan sólo 10 meses –de septiembre de 2015 a junio de 2016- el gobierno federal emitió 558 nuevas concesiones para la explotación de minas en México, las cuales permiten a particulares extraer oro y plata, entre otros minerales, de una superficie de 1.1 millones de hectáreas. Al primer semestre del presente año se tenía un acumulado de 25 mil 425 concesiones otorgadas a particulares, “las cuales amparan una superficie de 22.3 millones de hectáreas, que equivale a 11.4 por ciento del territorio nacional”. Esta es la administración del nuevo PRI encabezada por el mexiquense y personalizada también en sus recientes ex gobernadores investigados por actos de corrupción, entre los cuales al parecer no contempló la rebelión del coahuilense Humberto Moreira quien recibió como primera protección la destrucción de pruebas llevada a cabo por su hermano.

Como señalamos en líneas anteriores, las raíces del problema generado por el desabasto de combustible son profundas y se relacionan con la pésima administración de los recursos energéticos del país y con la entrega de estos a trasnacionales extranjeras. La caída de la producción de crudo de Pemex se da en un año en el cual el gobierno federal recortó 100 mil millones de pesos al presupuesto de la empresa ante la caída de los precios del petróleo y la pesada deuda que afronta la compañía.

De acuerdo a los propios datos de Pemex, entre enero y noviembre la empresa productiva del Estado produjo un promedio de 2 millones 164 mil barriles diarios, la cifra más baja desde 1990, cuando se iniciaron los registros del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaria de Energía (Sener). Sólo en noviembre Pemex produjo 2 millones 72 mil barriles diarios, la cifra más baja en un mes similar o en cualquier otro en la historia. En cuanto a las gasolinas, su elaboración en noviembre fue de 253 mil 800 barriles diarios, el menor nivel en 2016 y en todos los años anteriores. En noviembre de 2015, la producción de gasolinas fue de 343 mil 700 barriles, y en el mismo mes de 2014 de 379 mil 500 barriles diarios.

La caída histórica en la producción de gasolinas en el penúltimo mes del año coincide con las denuncias de desabasto de combustibles en diversos estados del país. También la producción de diésel retrocedió fuertemente, al contraerse 19 por ciento entre este año y el pasado. Este año se fabricaron en promedio 222 mil 300 barriles diarios de diésel frente a los 274 mil 700 del año pasado. A lo anterior se agrega la paralización sufrida en varias plantas a raíz de no ser liquidadas las facturas por otros insumos necesarios para la producción.

El negocio –para las refinerías de Estados Unidos- lo han centrado en la importación. De acuerdo a los propios reportes de Pemex, las importaciones de gasolinas crecieron 13.4 por ciento durante el último año, al pasar de 427 mil 100 barriles diarios en 2015 a 484 mil barriles diarios en promedio este año. El promedio de importación de gasolinas es el mayor registrado desde que se iniciaron los conteos del Sistema de Información Energética. Con el tipo de cambio es claro se ha incrementado el precio a pagar y es aquí en donde se reclama la acción en reversa para la construcción de refinerías.

Al mismo tiempo, las importaciones de diésel se incrementaron de manera importante, al pasar de 144 mil 300 barriles el año pasado a 178 mil 700 en promedio diarios este año, lo cual representa un avance de 23 por ciento. Y se vuelve a caer en igual reclamo, nada se avanzó en el renglón petroquímica, ni en la básica sobre la cual se tenías esperanzas de exportar productos terminados y no solamente la materia prima con la cual han firmado contratos de venta hipotecando las reservas probadas.

La administración federal actual esta enfocada en desaparecer a Pemex y el encargado de la tarea es el concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, José Antonio González Anaya. En su plan de negocios 2017-2021 Pemex proyectó para el próximo año una producción todavía menor de crudo, pues calcula la plataforma se ubique en un millón 944 mil barriles diarios. Aunque espera, mediante las asociaciones con otras empresas en 2018, la producción de crudo vuelva a subir a 2 millones y siga aumentando gradualmente hasta alcanzar los 2 millones 196 mil barriles diarios en 2021.

ENTREGA DEL SUBSUELO

La entrega a particulares de la riqueza del subsuelo de México se extiende a otras extracciones y mantiene en auge la expedición de concesiones para la explotación de minas en el país. En sólo 10 meses –de septiembre de 2015 a junio de 2016-, el Registro Público de Minería emitió 558 nuevos títulos a particulares, los cuales les permitirán extraer oro y plata, entre otros minerales, de una superficie de 1.1 millones de hectáreas. Al primer semestre del presente año se tenía un acumulado de 25 mil 425 concesiones otorgadas a particulares, “las cuales amparan una superficie de 22.3 millones de hectáreas, que equivale a 11.4 por ciento del territorio nacional”.

El ritmo de la entrega de concesiones a empresas privadas es de 55 cada mes para explotar oro, plata, cobre, plomo y zinc. Los estados donde se han entregado la mayoría de estos títulos son Sonora (17 por ciento del total), Durango (14%) , Chihuahua (13%) y Zacatecas (9%).

De 2013 a junio 2016, la inversión en el renglón minero totalizó 20 mil 856.5 millones de dólares, 74 por ciento más a la registrada en los primeros años del sexenio anterior. Sólo en el presente año se prevé totalizará en 4 mil 700 millones de dólares. Durante esta administración se han desarrollado proyectos mineros como el de San Julián, para la explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, y el yacimiento Parral Tailings, ambos en Chihuahua; en el Saucito II, de plata, en Zacatecas; en la mina San Sebastián, en Durango, para la extracción de oro y plata; en el Limón-Los Guajes, en Guerrero, para la mineralización de oro; en la mina Santa Gertrudis, en Sonora, y el proyecto Altiplano, en San Luis Potosí.

Pese a todo, el otro lado de la moneda es: no se ha dado mayor crecimiento del empleo en el sector y se estima en algunas regiones mineras del país, el 70 por ciento de los trabajos está en la informalidad. Los mineros laboran sin prestaciones, seguridad social, derecho a la vivienda ni aguinaldo o vacaciones; cobran a destajo y sin protección alguna, y las empresa no cumplen la Ley Federal del Trabajo, como lo denuncia el Sindicato Nacional de Mineros. La Secretaría del ramo, lejos de ser la reguladora se ha convertido en el más grande capataz conocido por los hombres de la tierra, aprueba todos los abusos y toma el lugar de las empresas cuando de realizar indemnizaciones por accidentes, derrumbes, explosiones, se trata. Esto es algo de lo más insólito en el mundo.

Aunque se ponen en operación más minas y crece la inversión, un número importante de empresas operan en la informalidad y no dan prestaciones a sus trabajadores, y mucho menos los afilian al IMSS, denuncia Óscar Alzaga, abogado del Sindicato Nacional de Mineros e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Los datos del IMSS precisan: en junio de 2015 había 351 mil 925 mineros afiliados, y al mismo mes de 2016 la cifra apenas se movió a 353 mil 635 trabajadores, es decir una variación anual de 0.5 por ciento.

Cerca del 70 por ciento de los mineros trabajan con esquemas de subcontratación, pago a destajo o por día, “a la palabra”, por supuesto sin contrato y mucho menos representación sindical. Los mineros trabajan también con contratos colectivos de protección, es decir, con sindicatos blancos, también con salarios bajos y prestaciones castigadas. En suma, hay grave explotación laboral y el gobierno no vigila que las empresas cumplan la Ley Federal del Trabajo y la inscripción al IMSS de los mineros.

GOBERNADORES CORRUPTOS

Al igual que diversos ex gobernadores, funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto habrán de enfrentar no sólo el juicio de la historia sino procesos jurídicos por el pésimo manejo de la administración pública federal al concluir el actual sexenio. Además, este año otros cuatro ex mandatarios vieron iniciar o revivir procesos en su contra: Guillermo Padrés de Sonora; Rodrigo Medina de Nuevo León; Mario Anguiano de Colima; y Tomás Yarrington de Tamaulipas. A éstos podría sumárseles en breve: Gabino Cué de Oaxaca; Carlos Lozano de la Torre de Aguascalientes; Egidio Torre de Tamaulipas y el zacatecano Miguel Alonso Reyes, actual titular de Fonatur.

En esta administración federal los actos de corrupción han alcanzado proporciones desmesuradas en una época en donde este tipo de comportamiento es más visible y menos tolerado por la opinión pública. Por ello, es prioritario no sólo la investigación, sino que los resultados tengan consecuencias penales y administrativas, destacó Guillermo Cejudo Ramírez, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Las legislaturas estatales quedaron mucho a deber, porque éstas autorizaron todos los presupuestos de los gobiernos, aprobaron los endeudamientos, además de todas las leyes, y no funcionaron para amarrarles las manos a los gobernadores ni para llamarlos a cuentas, lamenta Cejudo Ramírez.

Es de cuestionar la forma de actuación de quienes pretender ejercer justicia, castigar a los responsables de los quebrantos económicos estatales. No sólo se trata de enjuiciar a los mandatarios sino a los Congresos, a los diputados cuyas votaciones en favor permitieron los endeudamientos y calificaron las cuentas anuales. La responsabilidad de los saqueos no corresponde a un solo hombre, lo existente en el gobierno es una delincuencia organizada, de castigarse a los legisladores por las aprobaciones brindadas y por no cuidar la correcta aplicación de los renglones receptores de la afirmativa, dejarían de ser los carniceros de hoy las reses del mañana. Para quedar bien con los gobernadores los actuales diputados locales vienen aprobando reestructuraciones millonarias y prolongaciones de las deudas. O sea lo mismo, solamente con otros nombres.

Cuando se habla de los gabinetes, también debe advertirse es la obediencia la que priva. De no aceptar firmar o conceder, o actualizar o llevar a cabo ciertas acciones es el puesto, el trabajo, el del peligro de perderse. Los legisladores se supone son un poder paralelo, no sujeto a obedecer y, por lo tanto, igualmente responsable de lo señalado en contra de los gobernadores. Al de Colima, Mario Anguiano, quien lo denunció en junio de este año, junto con cinco de sus colaboradores fue el propio Congreso, eso sí va en serio y solamente falta sean los diputados en funciones durante los 3 últimos años acusados.

Jorge Herrera, el ex de Durango, tendrá que explicar o comprobar el gasto realizado por 4 mil millones de pesos. Tlaxcala, Puebla y Sinaloa estarán a la espera de ser llamados a cuenta con sus nuevos gobernadores. Aunque de este trío poco puede esperarse al contar con sucesores a modo. Vuelven a ser los diputados los faltantes al banquillo de los acusados, su responsabilidad no se sabe concluya con la aprobación de créditos o de presupuestos, conlleva la inspección no realizada. Es tiempo de castigar la irresponsabilidad de votar a cambio de unos pesos.

DE LOS PASILLOS

Tras ser liberado del hospital-prisión de Lexington, Kentucky, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue llevado a una estación migratoria de Alabama, para de ahí trasladarlo a México, informó su hijo, Carlos Mario Villanueva, actual diputado local. El chetumaleño será deportado a México, donde deberá cumplir una sentencia de 22 años, en las siguientes dos semanas. El legislador del Partido Encuentro Social dijo ya preparan la solicitud formal para que Villanueva Madrid cumpla la condena pendiente en prisión domiciliaria. La prueba principal, dijo, será el expediente médico elaborado en Estados Unidos…

En el principal centro religioso de América Latina, la Basílica de Guadalupe, resonó el grito de “Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue” y “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Pasado el mediodía de este lunes, los padres de los 43 normalistas desaparecidos entraron al templo mariano, luego de ser recibidos por el obispo Raúl Vera y el Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias. Fueron conducidos a una capilla, en la parte superior del recinto, donde recibieron la misa de manera privada, para recordar a los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014… La Caravana por la Memoria y la Esperanza partió el 20 de diciembre desde la Normal de Ayotzinapa, y concluyó su caminar en exigencia de la presentación con vida de los normalistas…

El dólar estadounidense al menudeo se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al viernes, en 21 pesos a la venta. En Citibanamex la divisa estadounidense operaba en 20.25 pesos a la compra, el mismo nivel del viernes… En las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el dólar registraba un precio promedio de 20.85 peos a la venta y 20.10 pesos a la compra. La divisa se ofrecía hasta en 21 pesos y se adquiría a un precio de 20 pesos…

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, anunció la salida de este municipio del sistema de Mando Único de Morelos, decisión derivada de hechos como la toma de la sede del Ayuntamiento y de la petición constante de la ciudadanía de mejorar los índices de seguridad. “Hoy anuncio que en @CuernavacaGob damos por concluido el convenio de colaboración con el Mando Único del Gobierno del Estado de Morelos”, escribió el Edil en su cuenta de Twitter @CuahtemocBco…

Pese a ser la deserción militar un delito castigado por la justicia castrense se tienen cifras de llamar la atención, En el 2007, es decir al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el de la guerra contra el narco, más de 16 mil militares abandonaron esas filas. Pero, al terminar el sexenio, la cifra resultó la más alarmante en la historia de esta Institución al sumar 42 mil 986 desertores. Durante la actual administración se tienen registros de 5 mil 505 elementos. Según la información de la Secretaría de la Defensa, del gran total 47 mil 992 pertenecían a la tropa y de ellos 44 mil 30 eran soldados, 3 mil 128 cabos, 707 sargentos segundos y 127 sargentos primero; 170 Subtenientes, 271 tenientes, 24 capitanes segundos y 20 capitanes primeros. Además 11 mayores y 3 tenientes coroneles. Se buscan aunque se tiene prácticamente la certeza de que fueron reclutados por grupos criminales.

