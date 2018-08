“Estado de los ESTADOS”, Lilia Arellano

“El progreso consiste en el cambio”: Miguel de Unamuno

Tras reunirse con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un paquete de iniciativas de ley en las cuales se sustentará la “austeridad republicana y el combate a la corrupción y la impunidad”. Advirtió serán considerados delitos graves la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburos, y adelantó la cancelación de la reforma educativa. Este paquete, además de otro relacionado con “el estado de bienestar de los mexicanos”, serán presentados el 1 de diciembre.

En un mensaje dado en su casa de transición, López Obrador planteó: “vamos a decir que es un paquete de iniciativas con el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el gobierno la corrupción y se elimine por completo la impunidad”. En relación con el fraude electoral, subrayó debe ser castigado en cualquiera de sus manifestaciones: compra de voto, utilización de recursos para favorecer a candidatos y partidos y falsificación de actas. Para acabar con la impunidad, destacó, se va a reformar el Artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Agregó se va a abolir el fuero para los servidores públicos y recalcó ningún funcionario ganará más que el Presidente.

Acompañado de Julio Scherer, quien estará al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia y a cargo del paquete de iniciativas, López Obrador indicó mantendrá los sueldos de los burócratas de nivel intermedio y quienes ganan menos recibirán más. “Le he pedido al Secretario de Hacienda que ya se formule la política salarial, con un tabulador claro, para que podamos transparentar, que el pueblo de México pueda saber cuánto ganan los servidores públicos”, precisó.

En cuanto al otro grupo de iniciativas, relacionadas con el bienestar de los mexicanos, destacó: “habrá garantía de educación gratuita en todos los niveles, por lo que habrá reforma al Artículo 3”. Y confirmó: “en este paquete de modificaciones se va a cumplir con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa”. Asimismo, en la ley quedará establecido el aumento a la pensión de los adultos mayores. “Lo mismo la pensión para discapacitados pobres y también se va a convertir en una ley garantizar el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes”.

RESPETO A PODERES

En un marco de respeto y bajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes, y “en un ambiente cordial y relajado” de parte de todos los asistentes, se llevo a cabo la reunión de AMLO y los ministros de la Corte. En la sede del máximo tribunal del país, López Obrador, acompañado de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien asumirá las riendas de la Secretaría de Gobernación, y Julio Scherer, perfilado como Consejero Jurídico de la Presidencia, desayunó con 11 ministros, encabezados por el presidente de la Corte, Luis María Aguilar.

Antes del ágape, durante 20 minutos se reunieron en privado AMLO, Aguilar, Sánchez Cordero y Scherer. En información dada a conocer por la SCJN se menciona que López Obrador le dijo al ministro Luis María Aguilar Morales que sostendrán una nueva reunión “para tomarse ese café que quedó pendiente”. Tras el desayuno, el presidente electo y los once ministros dialogaron por espacio de más de 30 minutos y posteriormente pasaron al salón de plenos, donde se tomaron una fotografía al pie del retrato de Benito Juárez. El mensaje que estaba programado se diera en la Corte –y para lo cual se preparó un escenario- “no se llevo a cabo por razones de agenda del presidente electo”.

De acuerdo a lo informado por López Obrador, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, ofreció elaborar un plan de austeridad en el Poder Judicial que dejaría un ahorro de 5 mil millones de pesos con respecto al presupuesto ejercido este año. “Lo que me informó hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia es que ellos están haciendo un ajuste en el presupuesto (…), ellos están calculando que van a proponer un ahorro, en el marco de este plan de austeridad de la República, de más de 5 mil millones de pesos”.

El presidente electo externó su seguridad de que ministros y legisladores están conscientes de que no pueden mantener altos sueldos. “Ellos (los ministros) están conscientes, como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada, desde luego”.

DEUDA HISTÓRICA CON INDÍGENAS

Uno de los retos relevantes del próximo gobierno federal será atender la deuda histórica con los pueblos indígenas, no sólo en lo concerniente a cubrir sus requerimientos de infraestructura educativa, sanitaria y de desarrollo, sino sobre todo en aspectos fundamentalmente políticos. Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte: los pueblos indígenas resienten pobreza, criminalización, desplazamientos forzados, desigualdad y discriminación, lo cual restringe su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.

Los últimos gobiernos, del PAN y del PRI, se han negado sistemáticamente a aceptar la diversidad étnica y les han negado su derecho a la identidad. “Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, agrícolas, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, destacó Victoria Tauli, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe final sobre la visita que realizó al país del 8 al 17 de noviembre del año pasado.

Tauli subrayó en su reporte: “A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”. Estos problemas, agregó, se agudizan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas. Para la relatora, esta situación refleja la brecha que existe entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México.

Debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, la cual tiene un impacto significativo en los territorios indígenas, la brecha sigue creciendo, advierte la relatora de la ONU, quien recomienda reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

INDÍGENAS CON REZAGOS

La población indígena presenta rezagos importantes respecto al resto de los ciudadanos. De entrada, siete de cada 10 indígenas están en situación de pobreza, de acuerdo al más reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el jueves pasado, se destacó, con datos del 2016: existen 8.3 millones de indígenas en pobreza, de los cuales 3.2 millones, 28 por ciento, están en pobreza extrema, con tres o más carencias sociales y sin capacidad económica de adquirir la canasta básica alimentaria.

En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el Coneval detalló: en 2015, seis estados del país concentraban 64.8 por ciento de la población indígena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán. En ellos, los niveles de pobreza eran superiores al porcentaje nacional (43.6 por ciento), tan sólo en Oaxaca y Chipas había 70.4 y 77.1 por ciento, respectivamente.

En el rubro educativo, la población originaria enfrenta grandes brechas: en 2016, 19.8 por ciento de la población indígena entre los 30 y los 64 años no sabía leer ni escribir, mientras que sólo 4.3 por ciento de la no indígena se encontraba en esa situación. En el informe Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente (PEPIA) 2017, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), subrayan:

“Existe desigualdad en la escolarización de las poblaciones analizadas. La población indígena registra un menor nivel de escolaridad media así como una mayor tasa de analfabetismo”. A los indígenas, explicaron, les lleva más años en promedio concluir cada nivel educativo, debido a una entrada más tardía al sistema escolarizado o a fenómenos como la reprobación, repetición o abandono temporal.

En cuanto a alimentación, en ese segmento poblacional, 30 por ciento sufría de esta carencia en 2016, lo cual está asociado a las condiciones de exclusión social, política y económica en la cual se encontraban inmersos históricamente. Respecto a la seguridad social, de acuerdo con las estimaciones de 2016, 77.6 por ciento (8.9 millones de personas) no contaban con seguridad social, lo cual significa que carecen de protección ante eventos como el desempleo, la enfermedad, la invalidez y la muerte.

DE LOS PASILLOS

La esposa de un magistrado fue ejecutada a tiros por un sujeto, quien hirió con tres impactos de bala al togado en la colonia El Mirador, en la zona de Culhuacán, en la Delegación Coyoacán. Tras una discusión con otros habitantes, un vecino comenzó a disparar desde su domicilio y mató a la esposa de Miguel Sánchez Frías, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México. “El señor que dispara y mata a la esposa de un magistrado y cuando la policía está en negociación con él, se suicida”, afirmó Raymundo Collins, titular de la SSP, quien llegó al lugar del incidente…

En menos de 24 horas, se perpetraron cinco ejecuciones en los municipios de Apaseo El Grande y Apaseo El Alto, Guanajuato., El primer hecho fue en una carnicería de Apaseo El Alto donde dos personas fueron ejecutadas. En tanto, la mañana de este viernes, tres cuerpos fueron encontrados calcinados al interior de una camioneta Durango, en la entrada de la comunicad Amexhe, en Apaseo El Grande. En ese mismo punto ya se han abandonado más cuerpos en meses anteriores.

Coahuila, gobernado actualmente por el priísta Miguel Riquelme y anteriormente por Rubén Moreira y Humberto Moreira, nuevamente encendió el semáforo rojo del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al primer trimestre del año, su deuda sumo 37 mil 308 millones de pesos, la quinta más grande del país, de los cuales sólo 365 millones corresponden a municipios. Esa deuda es 200.2 por ciento de los ingresos de libre disposición. En tanto, el servicio de la deuda llegó a 19.5 por ciento, y la deuda con proveedores y contratistas, a 1.5 por ciento…

Al atestiguar la graduación de 148 guardia-marinos, en la Escuela Naval Militar, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó: “el país se encuentra en proceso de transición democrática, transición eficaz y ordenada que hemos iniciado, en una muestra de la madurez y voluntad de nuestra democracia”… El titular del Ejecutivo federal aseguró que con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “prevalecerá el compromiso con nuestro país, el respeto a nuestras instituciones y el trabajo a favor de las familias mexicanas”… El actual inquilino de Los Pinos reconoció a los marinos, militares y pilotos. Dijo son un ejemplo de lealtad y seguridad para el pueblo.

Ante la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) presentó el viernes dos denuncias penales más en contra de quien resulte responsable, derivadas de la revisión a las cuentas públicas de Pensiones Civiles del Estado y de Promotora de la Industria Chihuahuense de la Administración del ex gobernador César Duarte… El quebranto es por mil 20 millones de pesos.

