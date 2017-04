“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Me he encontrado con el México de los justos reclamos,

de los antiguos agravios y de las nuevas demandas;

el México de las esperanzas, el que exige respuestas,

el que ya no puede esperar”: Luis Donaldo Colosio.

Sexenio corrupto

Odebrecht y OHL, escándalos internacionales

Exgobernadores procesados: gran espectáculo

Diputados brindan impunidad a Emilio Lozoya

Para el PRI, desviaron de OHL-México dinero

En Quintana Roo, compraron tierra privilegiada

Edomex: constructoras con esquema de moches

La corrupción ahoga al peñanietismo y lo exhibe no sólo a nivel nacional –con la voraz camada de exgobernadores procesados, encarcelados y prófugos y la impunidad para integrantes de su primer círculo- sino internacional, con los casos de OHL-México y Odebrecht, en los cuales, a diferencia de otros países, no se ejerce acción penal en contra de los involucrados y se les recubre de una armadura de impunidad. El descenso de Enrique Peña Nieto ya es en caída libre y nadie apuesta al PRI para retener la Presidencia de la República en 2018, ni los estados de México, Coahuila y Nayarit este año, mucho menos las presidencias municipales de Veracruz. De ahí se aferren a la guerra sucia –con la chamaqueada a Eva Cadena Sandoval, candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas- en contra de Andrés Manuel López Obrador como recurso desesperado para detener su avance y tratar de salvar lo que se pueda en los cercanos comicios estatales.

Uno de los mayores escándalos a nivel internacional en el continente es el esquema de corrupción orquestado por la empresa brasileña Odebrecht. Políticos de primer nivel han sido sancionados o encarcelados en Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Argentina y Perú, pero en México, donde obtuvo miles de millones de pesos en contratos opacos, ningún funcionario ha sido llamado a declarar. En la lista de presuntos protectores de ese consorcio se incluye a: Felipe Calderón, Javier Duarte, Emilio Lozoya y Agustín Carstens, todos revestidos de total impunidad. El lunes, diputados federales cerraron dicho círculo en torno a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), al advertir no hay posibilidad de realizar un juicio político en su contra.

La administración de EPN se ha negado a dar nombres del personal presuntamente involucrado en el soborno de 10.5 millones de dólares en ese caso. Pero, la revista brasileña Veja, citando fuentes y documentos judiciales de su país, reveló que Lozoya está incluido en esa red de corrupción. La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja, por su parte, rechazó la solicitud presentada por la legisladora de Morena, Rocío Nahle sobre el juicio a Lozoya, no porque se presumiera su inocencia sino bajo el argumento: este proceso sólo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público ejerce su cargo y dentro de un año después.

Lozoya terminó su mandato en febrero de 2016 y la solicitud de juicio se presentó tarde, hasta marzo. La Subcomisión de Examen Previo dejó pasar el tiempo, para así alegar que el plazo para analizar la solicitud había concluido. A fin de solicitar juicio político contra el ex funcionario de Pemex, la también coordinadora de Morena presentó grabaciones del 2015 en las cuales, presuntamente, hay arreglos con el ex titular de la petrolera y el entonces director de la CFE, Enrique Ochoa, actual dirigente del PRI, quien ahora con el mayor cinismo exige renuncias olvidando que como responsable de la empresa de clase mundial benefició con licitaciones a la española OHL.

La diputada federal presentó como pruebas análisis hechos a Pemex por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de 2012 a 2014, en los cuales además de detectar irregularidades en la otorgación de algunas licitaciones, también se encontraron responsabilidades administrativas e inclusive omisiones en el mantenimiento de instalaciones, lo cual provocó muertes y accidentes de trabajadores. En este renglón cabría denunciar, inclusive, a los líderes del sindicato petrolero al aceptar se realicen negocios sin las condiciones de seguridad necesarias.

OHL-México, al igual que Odebrecht de Brasil, está también inmersa en la corrupción. Este martes, el empresario ibérico Adrián de la Joya compareció ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien confirmó: la filial de la multinacional española en México –OHL México- envió un millón 400 mil euros (35 millones de pesos) a Suiza para pagar una comisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, actualmente en prisión incondicional por diversos delitos de corrupción y malversación de fondos. El juez español tiene pruebas documentales y verbales sobre la vinculación OHL-México –la cual era dirigida por José Andrés de Oteyza, quien renunció por otro caso de corrupción- a la trama investigada por la policía bajo el nombre de “Operación Leza”. De acuerdo a las hipótesis policiales, entre los responsables del desfalco a bienes públicos se encuentran el presidente y máximo accionista del grupo, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno y anterior Consejero Delegado de OHL, Javier López Madrid, en libertad bajo fianza.

La transferencia de un millón 400 mil euros se hizo desde México, tras la intervención de López Madrid con los responsables de la empresa, confirmó el empresario De la Joya, también investigado en el caso. Este dinero sirvió para pagar la comisión a González a cambio de que el grupo constructor saliera vencedor en el concurso público para la construcción del metro del municipio de Navalcarnero, en la región de Madrid, el cual calcularon en un principio tendría una inversión pública de 300 millones de euros aproximadamente. La infraestructura finalmente no se realizó por la crisis económica resentida en España desde el 2009, pero el político español, del Partido Popular, cobró la comisión a través de varios “prestanombres”, confirmándose el deposito fue hecho desde México y dirigido a varias cuentas de Suiza.

El juez de la Audiencia Nacional española recaba información sobre las operaciones y maniobras del máximo responsable del grupo OHL, Villa Mir, quien junto con López Madrid, impulsaron y diseñaron la estrategia de desembarco y crecimiento de la multinacional española en México, donde han conseguido numerosos contratos. Uno de los hombres que ayudaron a esta empresa a incrementar sus beneficios con la administración pública mexicana fue el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien además trabajo para ellos antes de involucrarse en el equipo de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto.

DINERO SUCIO A LA CAMPAÑA DE DEL MAZO

Las cuotas que pagan los automovilistas por usar el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense para cruzar la zona metropolitana del Estado de México, en parte se destina al soborno de funcionarios y al financiamiento ilegal de campañas políticas como la de Alfredo del Mazo, candidato del PRI al gobierno de esa entidad. Parte del dinero recaudado en esas dos vías de comunicación, concesionadas a OHL por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador, se envía a su matriz de España para corromper también a gobernantes del Partido Popular a cambio de privilegios en concesiones de obra pública. Así consta en la investigación que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villa Mir.

El esquema de corrupción de OHL, quien financia campañas políticas también en México, fue revelado en la investigación de la “Operación Lezo”, emprendida por la justicia española contra el consejero de esa empresa, por sobornar con 1.4 millones de euros el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González del Partido Popular, sostiene el abogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez Gargari, quien denuncia como en el Edomex está en marcha un esquema de complicidades para seguir beneficiando con fabulosas ganancias a la compañía española y a la campaña de Del Mazo. Dicho esquema incluye la modificación de la concesión del Viaducto Bicentenario para aumentar plazos y tarifas a favor de OHL, como se hizo hace seis años. Tras la victoria de Peña en la elección presidencial, el gobierno del Edomex, de Eruviel Ávila, amplió a otros 18 años el plazo de la concesión a esa constructora europea y le autorizó aumentos a las tarifas de 62% real del Circuito Exterior Mexiquense.

En una amplia entrevista en la revista Proceso, Diez Gargari alerta de la misteriosa aparición de mil 600 millones de pesos en los estados financieros de la empresa pública Sistemas de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), y sostiene es parte de un esquema de lavado de dinero que apunta al financiamiento de la campaña de Del Mazo, primo de Peña Nieto.

OHL EN QUINTANA ROO

Como ya es conocido, inclusive internacionalmente, el escándalo con referencia en el gobierno anterior se sustentó en un supuesto remate de tierras. Se han reportado números, hectáreas, presentan avalúos sobre los terrenos sin dar a conocer el nombre de quienes hicieron estos cálculos y a partir de qué fecha sustentaron los precios. Sabido es de la existencia de un nutrido grupo de jerarcas políticos a quienes les fueron entregadas tierras preferentes y se desconoce si las pagaron o fueron regalos de la autoridad local. Pero de ellos nada se dice, como tampoco hablan de empresas poseedoras de extensiones gigantes, con proyectos que, pese a los escándalos en su entorno, mantienen vigentes. Tampoco se tiene información sobre a quién o quiénes les han renovado permisos y menos aún hay datos sobre el precio al cual adquirieron cientos de hectáreas, millones de metros cuadrados. ¿Tampoco van a meterse con los gigantes auténticos, con los hombres de mucho dinero con todo y estar en el banquillo de los acusados en Europa, en Estados Unidos y haber sido descubiertos sus malos manejos?

Hace dos años, Grupo OHL presentó el megaproyecto Ciudad Mayakoba en Playa del Carmen, el cual implica una inversión de 1,000 millones de dólares en 17 años. Agustín Sarasola, director general de Desarrollo Turístico Mayakoba, aseguró se trata de la primera ciudad integralmente planeada en el sureste del país, con un tope de 17 mil viviendas, desde residencial plus hasta interés social, incluido un sector enfocado al mercado de segundas residencias para extranjeros.

En ese entonces, el directivo confirmó: OHL continuará invirtiendo en dos hoteles más en los terrenos que tiene frente al mar para los próximos dos años, y al otro lado de la carretera Cancún-Tulum, en el terreno llamado El Jesusito, se enfocarían al mercado inmobiliario con “socios mexicanos, tanto en el sector vivienda, como el comercial y de entretenimiento, interesados en darle un valor agregado a estos predios privilegiados”. Dicho predio tiene una superficie de 409.25 hectáreas. De éstas, 170 se dedican a la construcción de fraccionamientos como Senderos de Mayakoba, Lagunas de Mayakoba, y la parte de vivienda de interés social que construirá y comercializará la empresa Vinte con más de 3,600 unidades, además de una amplia zona donada al ayuntamiento de Solidaridad, para la construcción de un parque público dentro del complejo.

A principios de este mes, Sarasola reportó: este año el avance en la consolidación de Ciudad Mayakoba implica la inversión de 150 millones de dólares, adicionales a los 100 millones que tienen ya invertidos en la urbanización y primera etapa del proyecto. Este 2017, uno de los proyecto más importantes es un hospital de especialidades el cual operará un grupo jalisciense con una inversión aproximada de 20 millones de dólares. Adicionalmente, este mismo año arranca el parque central bajo el programa ONU Hábitat, además de dos mil 500 viviendas más de interés social con una inversión de 30 millones de dólares.

También se iniciará el Mayakoba Country Club, el cual contará con campo de golf y servicios para familias de alto y medio poder adquisitivo, además de la continuación de Senderos Lagunas de Makayoba, arrancadas desde finales de 2014, con un total de mil 300 viviendas y lotes unifamiliares vendidos hasta el momento en su conjunto. A la espera del desarrollo de las primeras viviendas de los lotes ya vendidos en Lagunas y Senderos Mayakoba está la zona comercial de Mayakoba Village. Se espera la llegada de al menos tres plazas comerciales y zonas culturales las cuales complementan el concepto de ciudad proyectado por OHL.

Hace 20 días, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó al grupo español OHL (México) su venta al grupo RLH Properties hasta en 80 por ciento de sus acciones de todos sus hoteles en Quintana Roo, como medida del grupo para sanar sus finanzas. RHL mantendrá el 51 por ciento del negocio hotelero de OHL, que incluye los complejos Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, así como el Club de Golf El Camaleón, además del 80 por ciento de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba.

Lo selectivo del mal llamado “gobierno del cambio”, hace prever el doble lenguaje existente, mismo extendido, inclusive, en el nombramiento de gran parte del gabinete sobre el cual apoya Carlos Manuel Joaquín González su gestión. Si se deseaba conformar un equipo conocedor de las múltiples y mejores formas de abusar del poder con la certeza de contar con el éxito en cuanta acción corrupta se emprendiera, se acertó. Con los nombres conocidos y sus pasados todavía presentes es casi imposible concebir se accediera a cumplir con las llamadas “cuotas políticas” o se obligara a cubrir las “facturas” pendientes con un fardo de esas dimensiones y características. Así que, si se trata de irse por la de Puebla…

GALOPA CORRUPCIÓN DE EDOMEX A FEDERACIÓN

Levantó ámpula conocer y comprobar que los empresarios cercanos al gobierno del PRI en el Estado de México han ganado contratos multimillonarios en la última década. La revisión de los contratos otorgados de 2006 a la fecha, en las gestiones de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, difundida por un diario capitalino, revela: Prodemex, Grupo Higa, OHL-México, Grupo Hermes, Pinfra, GIA+A,, MotaEngil, Coconal, Omega y Jaguar Ingenieros Constructores, concentraron los proyectos más importantes del Estado y ampliaron sus negocios cuando EPN llegó a la Presidencia de la República.

Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, suma siete contratos; el monto acumulado en 10 años supera los 125 mil 701 millones de pesos a valor de 2016. Este año le fue adjudicada la construcción del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ganado en asociación por 84 mil 828 millones de pesos. Coconal, de Héctor Ovalle, cercano a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, concentra 11 obras, cinco de ellas en el Edomex. También se llevo obras Del NAICM. Sus contratos en el periodo de referencia superan los 18 mil 700 millones de pesos, a valor de 2016.

El exhibido Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, quien le construyó a Peña Nieto la tristemente célebre Casa Blanca de La Gaviota, obtuvo dos contratos importantes: uno para el Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango. El monto acumulado es cercano a los 10 mil millones de pesos en el mismo periodo. Y OHL-México, que llevaba José Andrés de Oteyza, ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gobierno de José López Portillo, concentra cinco obras, entre las cuales destaca el Viaducto Bicentenario, las cuales suman más de 39 mil 500 millones de pesos, con operación en consorcio.

GIA-A, de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, concentra ocho contratos para el desarrollo de obras en el Edomex –como el Túnel Chimalhuacán II- y en otras entidades, los cuales superan los 92 mil 800 millones de pesos en ese periodo. Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, integrante del Grupo Atlacomulco, tiene al menos tres contratos en el tiempo referido por más de 98 mil millones de pesos. Pinfra, de David Peñaloza, socio de Hank Rhon, tiene cuatro obras en el Edomex y dos en otras entidades, con un monto de alrededor de 21 mil millones de pesos. Omega, de Jorge Miguel Melgarejo, con relación directa con el grupo Atlacomulco, ganó tres construcciones en la gestión federal de Peña Nieto, por más de 4 mil millones de pesos.

Otro cercano a Ruiz Esparza, Moisés Zecua, de Jaguar Ingenieros Construcciones, tiene en su bolsa un tramo del tren interurbano México-Toluca y la Torre de Control del NAICM, ambos por 2 mil millones de pesos. Mota-Engil, en conjunto con Prodi, propiedad de José Miguel Bejos, primo del ex secretario del Trabajo en el Edomex, Javier García Bejos, obtuvo contratos para construcciones relevantes: en 2014, los de las autopistas Tuxpan-Tampico, Cardel-Poza Rica, conservación de carreteras de Villahermosa y obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. En 2016, ganó dos más. En total, un monto acumulado superior a los 19 mil millones de pesos.

Es imposible esperar un desarrollo equilibrado, la presencia de nuevas inversiones de mexicanos si, como puede observarse, sigue protegiéndose solamente a un grupo minúsculo, de cuates, de cómplices, de quienes garantizan sociedades más allá de la muerte… son de herencia.

DE LOS PASILLOS

Al cierre de estas líneas daba inicio el primer debate entre los candidatos del PRI al gobierno del Estado de México. Líderes nacionales del PRI y del PAN se presentaron en apoyo a sus abanderados. Delfina Gómez no había confirmado hasta las primeras horas de la noche la presencia de AMLO. Quienes esperan mucho de este encuentro tal parece que no podrán lanzar vivas. Razones para observar el derrumbe de los partidos de siempre no faltaran y de nuevo, apenas amanezca, habrá una andanada en contra de la abanderada por Morena. El miedo, pudo verse desde ahora, ya no anda en burro…

Mientras activistas y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaban una protesta frente a la Secretaría de Gobernación fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando comenzaron a lanzar piedras contra los policías que custodiaban la dependencia, ante la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas… La protesta forma parte de la jornada de manifestaciones previo a cumplirse dos años y siete meses de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Los inconformes consideran el gobierno federal tiene la intención de cerrar el caso Iguala para no generar costos políticos en el proceso electoral del 2018…

Walter Alonso “N”, “La Medusa”, investigado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotizinapa en septiembre de 2014, fue detenido por fuerzas federales. Presuntamente pertenece a la organización criminal “Guerreros Unidos”, y realiza operaciones ilícitas en los municipios de Huitzuco y Taxco, municipio que se encontraba bajo el mando de Alejandro “N”, “El Cholo”, indagado por participar en las agresiones contra el grupo de estudiantes…

Sobre las explicaciones de Luis Videgaray, desde su posición de aprendiz de diplomático, dadas a los diputados sobre los sonados casos en donde están pendientes las extradiciones, tal vez y sólo tal vez, tengamos alguna referencia… pero también tal vez… mañana.

