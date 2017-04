“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que

merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he

visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se

establecen y arraigan los incentivos adecuados”: Luis Donaldo Colosio.

Conforme avanza la gestión del presidente estadounidense Donald Trump se perciben claramente cuáles son los resortes fundamentales de su administración: dinero y poder. Su consecuente utilización sirve para avasallar lo mismo presuntos enemigos externos que a la oposición interna. Su margen de maniobra son los intereses económicos, políticos, militares y geopolíticos de sus aliados al interior de EU. En tanto no los afecte, avanza; si incide en ellos, es frenado. La aparente impredecible e irracional política hacia México puede ser desmontada a partir de esa premisa, dados los acontecimientos de las horas recientes, y no con “buena voluntad” como espera el inexperto canciller mexicano Luis Videgaray, quien parece cobra su salario en Washington y no en la SRE.

Este jueves, en Twitter, Trump dijo que un acuerdo comercial renegociado de Estados Unidos con Canadá y México era “muy posible”, pero que si no se podía lograr un “trato justo para todos” se tendría que revocar el TLCAN. ¿Quiénes son todos? Se trata del mismo juego, o estrategia, como se quiera apreciar. Lo peligroso es que Luis Videgaray la sigue, como comparsa pagada de antemano. En una entrevista radiofónica realizada ayer por la mañana, abiertamente mintió al señalar la posibilidad del retiro de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “fue real”, aunque consideró la medida estaba destinada a presionar al Congreso Estadounidense. El aprendiz de canciller también sustentó las tantas veces desmentidas versiones sobre las llamadas telefónicas realizadas entre Peña Nieto y DT. No se detuvo en regresar al tema de la realización de un acuerdo para no abordar el tema del pago del muro fronterizo.

Sin embargo, horas más tarde, en breves comentarios a la prensa dentro de la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró: cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sería un shock bastante grande para el sistema por lo que Estados Unidos le dará una buena oportunidad a la negociación del acuerdo comercial. “He decidido que en lugar de cancelar el TLC, que sería un shock bastante grande para el sistema, vamos a renegociarlo”, dijo y agregó: “ahora bien, si no puedo hacer un acuerdo justo, si no puedo hacer un acuerdo justo para Estados Unidos, lo que quiere decir un acuerdo justo para nuestros trabajadores y nuestras compañías, voy a cancelar el TLC. Pero vamos a darle a la renegociación una buena y fuerte oportunidad”. Si a lo anterior se agregan las aseveraciones reiteradas sobre la “obligación” de México de pagar el famoso muro y en ello los del gabinete central del magnate no dudan en mencionar, inclusive, a El Chapo, se deduce el interés del funcionario mexicano por enredarlo todo o… por mentir.

Un día antes, el miércoles, las amenazas matutinas de Trump de dejar el TLCAN por la noche se convirtieron en “acuerdos” con México y Canadá para seguir la renegociación, tras llamadas telefónicas entre los mandatarios de esas tres naciones. Un comunicado de Washington precisó: “El Presidente Trump acordó no terminar el TLCAN en este momento, y los líderes acordaron proseguir rápidamente, de acuerdo a sus requerimientos internos, para hacer posible la renegociación del TLCAN en beneficio de los tres países”.

Diversos medios de EU, citando fuentes oficiales, reportaron que la Casa Blanca trabajaba en la redacción de una orden ejecutiva en la cual se dictaba la salida del tratado. El borrador fue analizado en una reunión del Consejo Nacional Económico del gobierno estadounidense. La noticia impactó en México y en Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió de inmediato, en Palacio Nacional, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y el de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tras la inauguración, en el Salón de la Tesorería, de la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sustentable, y antes de trasladarse a la Base Aérea de Santa Lucía para la Apertura de la Feria Aeroespacial México 2017.

El valor del peso frente al dólar retrocedió el miércoles al punto más bajo desde el 16 de marzo, tras difundirse dicha versión. La pérdida de 32 centavos en el valor de la moneda nacional fue la más pronunciada para una jornada desde el 18 de enero. Y en esta “flotación” cambiaria es muy notoria la decisión de unos cuantos y no únicamente las repercusiones provocadas por declaraciones en un tema sobre el cual giran cientos, miles de millones de billetes verdes ubicados dentro de las formidables ganancias acumuladas por el grupo de mexicanos aparecido y exhibido muy puntualmente por los de Forbes. La captación de dólares a un tipo de cambio preferente se hace presente antes, en el momento y posterior a los jaloneos del TLCAN. Quiénes se benefician directa y prontamente esta lo suficientemente claro para quienes lo quieran ver.

En territorio estadounidense, Trump enfrentó el rechazo de su mayor aliado electoral: el electorado rural, al provocarse una airada rebelión de los productores agrícolas, desde cultivadores de maíz hasta engordadores de cerdos, considerados unos de los principales beneficiarios del TLCAN, quienes ejercieron una abierta presión contra su mandatario. Wesley Spurlock, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés), manifestó: “Señor Presidente, los agricultores de maíz ayudamos a que usted fuera electo… La decisión costaría mercados a los agricultores y rancheros estadounidenses que nunca podríamos recuperar”.

A su vez, Ron Moore, presidente de la Asociación de Frijol de Soya de EU (ASA), expresó: “No nos vamos a ahorrar palabras: Iniciar el proceso para salir del TLC es un idea terrible. Y sólo significará una más larga y difícil lucha para que nuestros granjeros se recuperen de la actual economía”. Y Ken Maschhof, del Consejo Nacional de Productores de Cerdo (NPPC), afirmó: “Abandonar el TLC y regresar a los aranceles previos del TLC sería financieramente devastador para los productores de cerdo de EU. No podemos apoyar esfuerzos que socavarán las vidas de los 60 mil productores”. La alarma tiene una razón económica de peso: México es el principal mercado de exportación, el cliente de lujo para los productores rurales de EU.

También senadores republicanos arremetieron contra la posible orden ejecutiva de Trump. John Cornyn, senador por Texas, indicó: “francamente este reporte –que espero pruebe ser incorrecto- es inconsistente con todo lo que he escuchado del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, y las señales que hemos estado recibiendo indicado de que ellos (la administración de DT) querían actualizar TLC no eliminarlo”. Y el senador por Arizona, John McCain, advirtió: “Esto devastaría la economía en mi Estado. Espero que él no haga esto”.

Una eventual salida de EU del TLCAN implicaría grandes pérdidas para los tres países firmantes del acuerdo, pues sus economías tienen una integración del 50 por ciento, aseguró Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la presentación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El 50 por ciento de los productos que las tres naciones venden, se comercializan entre ellas mismas. Estados Unidos es el principal socio comercial de México: más de 80 por ciento de sus exportaciones tiene como destino esa nación. Nuestro país exporta principalmente manufacturas compuestas en hasta 40 por ciento a partir de insumos fabricados en Estados Unidos.

Una vez conocidas las declaraciones de los productores agrícolas y ganaderos de manera directa, de los representantes de los estados en donde se registra el mayor número de exportaciones, es visible de manera muy clara cuál de los tres países ha resultado con mayores beneficios, en donde se han aplicado subsidios de manera correcta, pero también desde cuál punto se ejercen las presiones, se pierde soberanía: alimentos. Si se quiere ver con mayor profundidad basta observar la forma de transportación de unos y otros: en EU, rancheros, agricultores, dueños de granjas porcícolas, avícolas, cuentan con camionetas doble cabina, usan tecnología de punta en sus campos y una buena parte cuenta con hangar y avioneta. Los mexicanos, en ese territorio, son los asalariados, los de la mano de obra joven, los de la explotación y la ignorancia; quienes todavía cuentan con parcelas en México usan, si no se lo han comido, un burro o tal vez dos. Los hacendados son los de siempre y prefieren las grandes urbes a esa vida campirana.

Pese a esta desigualdad, la renegociación del TLCAN comenzaría a finales de agosto, según Idelfonso Guajardo, secretario de Economía de México, y se extendería por un periodo de seis meses. El cronograma de las conversaciones es ajustado, considerando que el trabajo preliminar a las negociaciones debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y que hay elecciones previstas en ambos países en 2018. En una entrevista con Reuters durante una visita a Londres, apuntó: “deben estar listas para la primavera de 2018 a más tardar. De otro modo, no podemos permitirnos la incertidumbre sobre la incertidumbre”. Pero para el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, la renegociación del tratado debería estar terminada para finales de 2017, pues si la discusión se extiende más allá de diciembre, sería difícil conseguir que sea ratificado por México, quien celebrará su elección presidencial en julio de 2018.

CAMPO ABANDONADO EN MÉXICO

Miles de campesinos mantienen plantones en las Secretarías de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, bajo el mando de la cuestionada Rosario Robles, para exigir apoyos al gobierno federal. Instalaron casas de campaña, carpas y lonas, en las calles de Morelos, Bucareli y Ayuntamiento, en los alrededores del Palacio de Cobián, y en la lateral de Paseo de la Reforma, donde las organizaciones campesinas estacionaron al menos 30 autobuses en las inmediaciones de la Sedatu.

Los campesinos inconformes pertenecen a organizaciones del Frente Auténtico del Campo (FAC), UNTA y Movimiento Social por la Tierra y mantendrán los plantones hasta obtener respuesta del gobierno federal a sus demandas, como lo advirtió Francisco Chew, líder del Movimiento Social por la Tierra. “Desde enero estamos en fuertes movilizaciones porque han habido serios recortes presupuestales y porque no se atienden distintas problemáticas”, destacó y exigió: “cesen los recortes, se respete el presupuesto social y productivo del sector agropecuario y se den más apoyos”. A su vez, Gabriel Martínez, dirigente de la UNTA en Hidalgo, explicó: “venimos a reclamar los acuerdos firmados el año pasado y que no han sido cumplidos hasta el momento y que van desde proyectos de vivienda, proyectos productivos para el campo, ganado, invernaderos, semillas”.

Para alcanzar soberanía alimentaria del país y sacar del abandono al agro, organizaciones campesinas, especialistas e investigadores de la Universidad de Chapingo exigieron al gobierno federal la salida del capítulo del campo del TLCAN, ante los efectos negativos que provocó en el sector. Criticaron que ante el embate del presidente de EU, Donald Trump, no haya personas capaces vinculadas al campo y especialistas para hacer frente a una renegociación, sino gente improvisada y sin experiencia. Resulta incomprensible siendo Videgaray economista no haga sumas, restas, multiplicaciones, cuentas básicas para hacer notar a propios y extraños quienes han sido realmente los receptores de grandes utilidades y quienes los arruinados. Si de diplomacia nada sabe, de leyes menos y del campo solamente tiene referencias cuando come, por lo menos habremos de exigirle haga cuentas.

Sergio Barrales Domínguez, rector de la UACh, indicó: “La única salida para el campo mexicano, para recuperar la soberanía alimentaria, disminuir la pobreza y afrontar el magno desafío de la migración consiste en un replanteamiento de fondo con base en el fortalecimiento de la agricultura”. El TLCAN fue concebido por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari como mecanismo de integración de México a la economía estadounidense y como política de Estado para convertir a México en potencia agroexportadora de manos de las trasnacionales. Los efectos han sido más negativos que positivos, teniendo como principales consecuencias la dependencia alimentaria, la pobreza en el campo y la emigración de las zonas rurales. “México ha perdido su capacidad de producción, y en consecuencia ha aumentado sus niveles de importación de alimentos, principalmente de granos”, lamentó.

Y para todo ello se contó, como en el presente, con la complicidad de diputados y senadores a partir de la aprobación de la reforma a los artículos constitucionales relacionados con el campo, con las conversiones para permitir la venta de manera indiscriminada y con la autorización con la cual se acepta, se permite, se autoriza la desaparición de tierras productivas para construir sobre ella grandes edificios, fraccionamientos, zonas exclusivas. Antes, una forma despectiva de dirigirse a los hombres del campo refería: “lo bajaron del cerro a tamborazos”. Ahora, quienes viven en los cerros son los de la clase más privilegiada. De ese tamaño fue la realización del giro.

INFAME MANIPULEO

Se han hecho fácilmente detectables los funcionarios entregados a la protección de intereses ajenos a los mexicanos y al país y lo mismo sucede con aquellos responsables de la aplicación de las leyes, de la impartición de justicia como son los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Un caso en donde se revela hasta donde llegan los abusos y manipuleos así como las componendas y la cadena de complicidades en donde se incluye a todos los encargados de tal impartición se ubica en la persona de Fidel Villanueva, titular del TSJ de Quintana Roo.

Una sola fecha, el 8 de febrero de este año aparecida en el expediente 280/2015bis, presenta una primera muestra de un manipuleo infame, en el cual no se duda en involucrar a jueces, peritos, secretarios de juzgado, con tal de lograr acuerdos favorables sin importar el grado de insensatez con el cual se procede. Mientras que para el nombramiento de un tercer perito se requiere dar forma y validez a una serie de exhortos, avisos, determinaciones, diligencias, aceptaciones y pagos oficiales lo cual lleva por tiempo promedio, si no hay “mucho trabajo”, aproximadamente de cuatro a cinco semanas, para actuar en favor del cuñado de Fidel Villanueva, de Elio Ramiro Achach Carrillo, basta un solo día y el pago por anticipado de una notificación días antes de que ésta se reciba.

Ese día, el 8 de febrero del 2017, recibieron en el juzgado Tercero Civil por valija (lo cual deja en entredicho el pago por 720 pesos realizado el mismo día, ¿pagó la valija?) el exhorto en el cual nombran como perito tercero para el caso del expediente cuyo número citamos y del cual ya le daremos mayores detalles, a Alicia Martínez Reynoso, quien ya había realizado la misma tarea en otra de esas pruebas en donde determinan, finalmente, si las firmas exhibidas en diferentes documentos son falsificadas. Con una extraordinaria rapidez, se da aviso a la juez María José Santos Tejero, y su secretario Eduardo Alva Martínez, raudo y veloz redacta, imprime y envía la determinación de la juez y en ella se instruye la realización de la diligencia en la cual debe ser notificada la perito seleccionada. Todo eso de las 8:30 de la mañana, hora en la cual empiezan a desperezarse en los juzgados a las 12:30 del fatídico día de exhibición para Villanueva Rivero.

Se presenta la actuaria Adriana Alejandra T. Novelo, también de manera pronta y expedita, como estamos acostumbrados los mexicanos se apliquen todos los pasos que en los juicios marca la Ley, al domicilio de la perito y en su reporte revela haber pegado la notificación en la puerta porque se trata de un fraccionamiento al cual no pudo entrar, como tampoco exhibió la fachada, la dirección, el número de la propiedad, el lugar en donde dejó el documento y, las fotos exigidas para estos trámites, solo dejan ver la notificación y el cruce de dos señalamientos de calles.

La perito no tuvo conocimiento de tal asignación por obvias razones. Así que la sacaron del caso y con ello se cumplieron las amenazas lanzadas por don Elio Achach, por el sujeto dispuesto a apropiarse de un predio de lujo en Playa del Carmen bajo el gran respaldo que le otorga ser nada más y nada menos que el cuñado del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Estas amenazas fueron vertidas a Alicia Martínez Reynoso cuando, al aceptar participar como perito tercero en la comprobación de firmas en un citatorio anterior, se le exigió resolver en favor del cuñado muy cómodo. Firme, con un manejo honesto, la especialista envió un escrito en el cual hace patente ser víctima de amenazas, de acoso e inclusive de agresiones (empujones a su esposo), de parte de Achach, independientemente de no proporcionarle en el juzgado todos los elementos necesarios para la elaboración de su dictamen.

Un empleado al cual señalan como administrador de nombre Martín, solamente le dio evasivas y don Elio, amenazas cumplidas al advertirle que, de no dictaminar a su favor en este primer peritaje, sería eliminada del segundo y como a él le debía el favor de ser seleccionada por la muy obediente juez, era su obligación responder y darle la razón. Alicia Martínez actuó conforme demostraron sus conocimientos en grafología y de ahí se tejiera toda una estrategia marcada con el día 8 de abril para eliminarla y nombrar a otro perito, a Guillermo Varela Sánchez.

Y, va de nuevo el manipuleo. El 28 de marzo fue la fecha de selección. La publicaron el 29 de marzo; notificaron a la contraparte el 28 de marzo; recibieron la aceptación de Varela el 5 de abril; un día antes, el 4 apenas le notificaron a Elio Achach quien, mágica e inexplicablemente pagó desde el 30 de marzo el recibo 12723 por 675 pesos obligatorio en este tipo de trámites ¿Cómo le hizo para, sin estar siquiera enterado, pagar? Hasta el momento en el cual escribimos estas líneas, el perito seleccionado ignoraba su participación en el caso cuyo número de expediente es 280/2015bis y, sin embargo, ya tienen hasta su aceptación.

Hasta hace unas semanas Fidel Villanueva Rivero estaba en el centro de una serie de acusaciones, algunas de ellas, se aseguró, provenían de magistrados y se unían a una serie de quejas de juzgadores obligados a resolver de acuerdo a los intereses de amigos, compadres, familiares y personales del funcionario. Sin embargo y a partir de una reunión de presidentes de Tribunales, la primera de ellas promovida inclusive por el cozumeleño, en la cual le entregaron un reconocimiento, se presentó un sepulcral silencio. Tal parece que el documento entregado para reconocer a don Fidel como anfitrión y no como pudiera pensarse en razón de un buen desempeño del cargo, apantalló a otros poderes, a los del Legislativo y al propio Ejecutivo o ¿también están juntando pruebas desde la Fiscalía?

María José Santos Tejero, su secretario Eduardo Alva Martínez, habrán de cargar además de sus propias culpas y errores, los abusos de don Fidel y su parentela, la directa y la política, con lo cual forman expediente y frenan sus trayectorias. A la actuaria Adriana Alejandra pueden ponerle una denuncia por incumplir con su tarea y por ende queda en entredicho al situarse al servicio de quien manipula la Ley. Del tal Martín, el administrador, los calificativos no le hacen ningún bien sino todo lo contrario y el perito Guillermo Valera Sánchez, si se respeta, tendrá que actuar conforme lo dicta su profesión y con total apego a la verdad, salvo que quiera engrosar la lista de cómplices fidelianos. A Villanueva Rivero solamente le espera el retiro, no hay plazo que no se cumpla y el suyo está a punto de concluir. De quienes se ha valido para abusar ha formado una cuesta para arriba en sus respectivas trayectorias. Y, éste es solamente un ejemplo más de los muchos existentes.

DE LOS PASILLOS

Mientras en diversos países de América Latina exigen suspender las obras de la constructora brasileña Odebrecht en sus territorios, la Procuraduría General de la República (PGR) se puso al servicio de esta empresa en Veracruz. La dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade citó a comparecer a 10 ejidatarios que desde hace tres años mantienen un campamento en defensa del río Jalcomulco, donde Odebrecht proyectó una presa. Después de las 22 horas del pasado 22 de abril, agentes de la PGR, quienes se trasladaban en vehículos sin logotipos, entregaron los citatorios en los domicilios de los ejidatarios. En ellos, les indican deben acudir ante la representación social de la Federación en calidad de “inculpados”, sin especificar el delito, el cual se trata de despojo, como se conoció hasta el día 26 de este mes. El hecho es un amago judicial contra la organización Pueblos Unidos contra las presas en la Cuenca del Río de la Antigua, municipio de Jalcomulco, consideró Guillermo Rodríguez Curiel, vocero de La Asamblea Veracruz de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida). En marzo de 2013, el Congreso de Veracruz autorizó al gobierno de Javier Duarte, construir esa presa, obra a cargo de una subsidiaria de Odebrecht… Al parecer no tienen remedio en esa entidad en donde, por cierto, es obligatorio si se quiere tener fortuna, ir a comprar billetes de Lotería. No solo Fidel Herrera se sacó el premio mayor en dos ocasiones, también el suegro del detenido ex mandatario Javier Duarte de Ochoa… Doble suerte: Dios les dio y los puso donde había o hay…

La entrega de la riqueza energética a empresas extranjeras sigue a toda marcha en el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Este 2017 y hasta el cierre del sexenio, Petróleos Mexicanos (Pemex), en manos de José Antonio González Anaya, concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, proyecta desarrollar otras nueve “asociaciones estratégicas” o farm-outs adicionales al bloque Trión, para labores de exploración y desarrollo de campos petroleros en aguas profundas del Golfo de México, donde se espera encontrar importantes recursos de hidrocarburos, principalmente de aceite ligero, gas y condensado. Siete de esas asociaciones se encuentran en la zona Plegado Perdido frente a las costas de Tamaulipas y dos más en el Cinturón Plegado Catemaco y Cordilleras Mexicanas, frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

