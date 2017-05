” Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota”: Luis Donaldo Colosio

Echeverría: cacicazgo en Nayarit

Estado de México: abunda dinero en guerra sucia

Tercer intento por descarrilar campaña de AMLO

Cártel de Sinaloa y El Chapo: oscuros convenios

Promoción millonaria en “libro” de Moreno Valle

Quintana Roo: no cuadran cuentas gubernamentales

Transfieren los ductos de Pemex a empresa de EU

Pese a ser testigos de un esquema de pretendida absoluta división entre los trabajadores al mostrarse el lunes tres grupos: los independientes, los todavía sometidos a caprichos e intereses de líderes sindicales a modo y los falsos, los presentes en una ceremonia llena de temores, miedos, llevada a cabo en Los Pinos, los sucesos del día siguientes no dejan de ser sorprendentes. Nayarit, entidad en la cual se celebrarán comicios el próximo mes, viene a ser otro ejemplo viviente de las malas y perfeccionadas maneras con las cuales se hace política y se alcanza el poder. Como se recordará, Antonio Echeverría fue electo gobernador abanderado por una alianza puesta como laboratorio desde aquel grupo formado por Vicente Fox, el San Ángel, además de haber sido seleccionado por pertenecer, también, a otro, al llamado Amigos de Fox.

Terminó al igual que muchos otros dizque confiados en gabinetes plurales, desilusionando a los nayaritas. Tan fue así que su esposa, Martha Elena Domínguez, resultó vergonzosamente derrotada en las urnas cuando pretendió sucederlo. El turno para seguir ejerciendo el poder le tocó ahora a su vástago Antonio Echeverría Domínguez, quien hace publicidad abrazando a sus progenitores. Para alcanzar la meta han ido convirtiendo en un gran escándalo todo lo relacionado con el gobernador actual y su criticado Fiscal, personajes de los cuales se han valido para ponerle cerezas al pastel del muy gastado priismo. En el Estado de México siguen regalando dinero, así como lo está Usted leyendo, regalando sobres cuyo contenido siempre es mayor a mil pesos. Y los reparten a plena luz del día y sin el menor rubor exigen a cambio el voto para Alfredo del Mazo, agregando: “aún hay más”. Los Moreira y Coahuila siguen reuniendo datos, pero ningún cargo. Por ahora.

Con este badajo informativo, por la mañana difundieron la noticia de la captura de

El Licenciado, del buscado compadre de Joaquín Guzmán Loera, quien enfrentaba a los hijos del capo, a su hermano, inclusive a su mentor El Mayo Zambada, con el propósito de quedarse con el liderazgo de su cártel, aparentemente acéfalo a partir de su extradición. Hasta aquí, lo oficial; ahora lo también oficial sucedido en el último par de semanas: sacan de la escena de los cárteles los residuos o herederos de los Beltrán Leyva -quienes peleaban quedarse con la misma agrupación de narcos- y son uniformados mexicanos quienes, supuestamente, lo hacen. Liberan a otro de los hermanos de Guzmán Loera y, con gran celeridad, dando muestras de habilidades no vistas, atrapan a quien ejecutó al guardaespaldas de los vástagos de Guzmán.

Como en tiempos panistas, todo apunta a una protección al mismo cartel, al de El Chapo, El Mayo, el supuestamente difunto El Azul, y no existe certeza sobre si están en México arrepentidos de su aceleramiento para entregarlo a EU y consideran que, ante la ineficiencia mostrada, son los únicos que pueden volver al orden las calles del país e incluso combatir y desaparecer a las otras mafias, o a cambio de información el sinaloense preso ha hecho tratos con el vecino y, al no poder darle ningún beneficio personal se decidieron por proteger a los suyos y a su legado. Habrán de seguirse con atención los registros de motines y fugas de las cárceles por aquello de las reagrupaciones.

Los escándalos en torno a Eva Cadena, a la ex candidata exhibida en cuatro ocasiones recibiendo dinero y dando por asentado es cierto eran fondos para la campaña de AMLO, no se detienen llevando consigo claros intentos de tumbar, por tercera ocasión, a quien lleva mano en las preferencias ciudadanas para la contienda del 2018. Sin embargo, en el Canal de las Estrellas, exhiben en horarios muy costosos un anuncio mañoso de precampaña del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, promocionando un libro -ni siquiera merece se le distinga así-, el mismo aparecido en espectaculares por todo el país y multiplicados éstos en Quintana Roo. Como responsable de la contratación televisiva aparece un miembro de la familia de editores Porrúa. ¿De dónde sale todo el dinero? ¿Quién o quienes lo están aportando? ¿A cuánto asume lo pagado al fotógrafo?

Ni la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador para detener la derrota del PRI en el Estado de México; ni el espectáculo de los gobernadores corruptos de ese instituto político capturados, procesados, prófugos y protegidos; ni la cacería de algunos capos de ciertos cárteles por parte de las fuerzas armadas, ocultan la desastrosa situación económica del país y la crisis de inseguridad resentida a lo largo y ancho del territorio nacional.

INCREMENTAN VIOLENCIA

La estrategia seguida desde el inicio de esta administración federal a la fecha de capturar, con la intervención de las Fuerzas Armadas del país y la coordinación de agencias de investigación estadounidense, a capos de los cárteles de las drogas, quienes operan en diversas regiones, no ha logrado desarticular esas organizaciones criminales, pero si ha incrementado los niveles de violencia.

Desde que Felipe Calderón detonó la “guerra contra las drogas” en busca de una legitimidad no alcanzada en las urnas, en México cada hora, en promedio, dos personas han muerto desde 2007. En esta gestión federal, suman ya 95 mil ejecutados en una prolongada guerra de baja intensidad desarrollada en territorio mexicano para controlar y administrar estupefacientes a más de 30 millones de estadounidenses.

Investigaciones académicas, como la de Justicia en México del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, estiman que entre 70 mil y 90 mil personas más morirán en este y el próximo sexenio, en las mismas condiciones en que han ocurrido los homicidios dolosos de la última década, con la marca de la delincuencia organizada, cada vez mejor armada y fortalecida.

Al concluir el fatídico sexenio de Felipe Calderón, se tenía la esperanza que la administración del priísta Enrique Peña Nieto bajará los niveles de violencia. De 2012 a 2014 así ocurrió, al menos en los registros oficiales, pero en 2015 se rompió esa tendencia. En 2016 volvieron a incrementarse las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado hasta en un 20 por ciento.

Y este 2017 está mucho peor. De acuerdo a las cifras de la organización gubernamental Semáforo Delictivo, en enero de este año se perpetraron mil 930 ejecuciones; en febrero, mil 825; y en marzo, 2 mil 20. Un total de 5 mil 775 en tres meses; es decir, 64 al mes, más de dos diarias. Hay estados, como Guerrero, donde ese promedio aumenta hasta 6 ejecuciones cada día. En lo que va de este año, al menos 760 personas han perdido la vida en la entidad gobernada por el priísta Héctor Astudillo, un mandatario ampliamente criticado por su incapacidad para contener la irrefrenable violencia que azota a los guerrerenses y turistas.

Diversos análisis nacionales e internacionales han demostrado que la decisión de involucrar a los fuerzas armadas en la guerra contra las drogas incrementó la tasa de asesinatos en las regiones donde hubo intervenciones militares. Lo peor es que los cárteles no han sido desarticulados, sino fragmentados y confrontados por el control de las áreas producción, las rutas de traslado hacia Estados Unidos y las plazas de comercialización local.

Y por estos y otros renglones podríamos seguir a no ser por los registros en Quintana Roo.

CARIBE CALIENTE

En cinco de las entidades en donde llevaron a cabo el cambio de gobierno, se han levantado escándalos conocidos por una gran mayoría. Pero, en Quintana Roo, se presentan insólitos cometidos antes y ahora. A los llegados hace ya ocho meses, es decir, ya nada nuevos, siguen sin cuadrarles las cuentas. Según un resumen de lo reiteradamente publicado en diversos medios de comunicación aparecido en la revista Proceso, se insiste en una venta descomunal de tierras, cientos, miles de hectáreas a precios de remate. En esta versión insisten, repiten, sale de nuevo a relucir escasez de preparación y justo cuando pretenden sostener denuncias cuyo contenido, hasta mediáticamente, es criticable.

Según afirmaciones del titular de la Función Pública, Rafael del Pozo, se presentaron denuncias por la venta ilegal e irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Instituto del Patrimonio Estatal, IPAE. Son, dijo el funcionario, 9 mil 500 hectáreas, lo que equivale a más de 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres. Viene lo correcto: Isla Mujeres cuenta con una superficie de 110 mil hectáreas, es decir ostensiblemente mayor a las 9 mil 500 referidas. Los metros cuadrados son un millón 100 mil, por lo tanto, lo supuestamente rematado es apenas el 8.53 por ciento de la extensión isleña.

Pero ahí no se detienen. Hicieron el anuncio espectacular de haber entregado 10 mil viviendas a familias quintanarroenses. Esto de manos del mismísimo gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Ante una acción de esa magnitud los cuestionamientos acudieron de inmediato ¿Dónde están esos miles de viviendas? Para empezar, no fueron casas sino títulos y, al momento de referir los municipios en los cuales se ubicaban estos asentamientos llamados “irregulares” y hoy “regulares”, la suma no llega ni a los mil documentos de los cuales y como se acostumbra sólo se entregaron menos de diez, los demás nadie sabe cuándo se entregarán por estar “en trámite”. De diez mil a menos de mil, algo anda mal.

Tan mal como las cantidades multimillonarias en las que fueron valuados los terrenos mencionados como vendidos en remate. Sin conocerse de dónde o quién hizo los avalúos, mencionan cifras con las cuales mantienen apanicada a la población. Propietarios de casas, departamentos, locales comerciales y terrenos vieron multiplicarse hasta en dos mil por ciento el valor de sus propiedades al presentarse el recibo de pago del predial con la nueva asignación catastral. ¿Así lo hicieron con las tierras motivo de las denuncias? ¿Cómo le harán para la transformación de otros programas como Basura por Alimentos? A saber…

Tampoco al titular de Sefiplan, Juan Melquiades Vergara, parecen cuadrarle las cifras. La danza de los números está en su apogeo y un día es felicitado por recuperar buenas opiniones de las calificadoras y al otro exhibido por negarse a entregar cuentas de diversas aportaciones empresariales sin profundizar en los cuestionamientos sobre su fortuna personal, las empresas que mantiene vigentes y sus sociedades con ex gobernadores, incluidos Joaquín Hendricks y el candidato de la era del cambio, Rafael Moreno Valle. Faltan las franquicias empresariales y otros renglones en donde las relaciones han surtido buenos efectos y no pocos dividendos, como la de OHL Mayacobá, sus fraccionamientos y la presidencia municipal de Solidaridad.

Y, si nos remontamos a septiembre podemos poner en práctica la memoria y traer al presente que desde el primer día se exhibieron los rostros de quienes hoy conforman el equipo de consentidos, premiaron sus traiciones: Mendicuti, Espinoza, Miguel Ramón, Leslie Hendricks, Candelaria Ayuso, Juan Carlos Pereyra, Laura Fernández, Filiberto Martínez, Carlos Parra, Juan Carlos Mercader. Es más, como buen abanderado y defensor de la Libertad de Expresión, el recién estrenado mandatario quintanarroense ordenó sacar de circulación en el primer cuadro de Chetumal, en donde están las oficinas de gobierno, al diario POR ESTO!

Su supo también de aportaciones económicas provenientes de hombres de negocios yucatecos y la mano de Jaime Zetina, sub secretario de la Sefiplan, dejó el anonimato. Antonio Abraham, Ricardo Abraham, Arturo Millet, Jorge Montalvo y Jaime Elías están en la etapa del cobro de facturas y seguro a ellos si les pagarán, lo cual no sucede con otros acreedores. Destaparon al gabinete y hubo profundos silencios. Con el argumento de tener que responder a los partidos aliados para lograr la candidatura, se seleccionó a quienes no cuentan con prestigio, aunque si es reconocida su habilidad para generarse recursos, para incrementar sus fortunas personales y sobre todo para enfrentar cuestionamientos. Escogieron a quienes basados en experiencias y complicidades “saben cómo hacerla” y lo plus: en caso de necesidad se les puede despedir y hasta quedar bien, disfrazar la salida como “limpia”.

No bien terminaba ese mes y dieron inicio confrontaciones entre los integrantes del gabinete, mismas que siguen vigentes y son muy notorias en los lugares en donde no fluyen recursos económicos del mismo calibre con el cual se manejan en donde se captan y existe la “manga ancha”. Octubre, Noviembre y Diciembre se caracterizaron por dos razones de las cuales ya les recordaremos próximamente.

INCREMENTA SERVICIO DE LA DEUDA

En materia económica, las razones del desastre se revelan periódicamente. Durante el primer semestre de este año, el costo financiero de la deuda del sector público, integrado por intereses, comisiones y otros gastos, se incrementó 44.3 por ciento real en términos anualizados, al pasar de 66 mil 100 millones de pesos en dicho periodo de 2016 a 100 mil 200 millones en el mismo lapso de este año, de acuerdo a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al periodo enero-marzo de ese año. El aumento equivalente a 34 mil 100 millones de pesos fue resultado, dicen, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés.

El pasado 9 de febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar la tasa de referencia en 50 puntos base, para ubicarla en un nivel de 6.25 por ciento; el 30 de marzo determinó incrementar nuevamente la tasa de referencia en 25 puntos base, para llegar a 6.50. En cuanto al tipo de cambio, durante el primer trimestre de este año, el tipo de cambio del peso frente al dólar se apreció 10.2 por ciento respecto del cierre del 30 de diciembre de 2016, al llegar a18.73 el 31 de marzo de 2017.

Por lo que toca al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, según los datos de la SHCP, alcanza los 9 billones 231 mil millones de pesos al concluir el primer trimestre de 2017. Al cierre de 2016, alcanzaba los 9 billones 797 mil 400 millones de pesos. A pesar de esta reducción, se incrementó el monto del servicio de la deuda.

Un ejemplo más: en el periodo enero-marzo de 2017, la inversión física cayó 21.7 por ciento, es decir, una reducción de unos 39 mil 415 millones de pesos respecto de la programada: 176 mil 891.3 millones de pesos, pero sólo se aplicaron 137 mil 476.1 millones. Aquí, destaca el menor gasto en Petróleos Mexicanos (Pemex, en franco proceso de desmantelamiento en el peñanietismo) respecto de lo previsto: 32 mil 971 millones de pesos, principalmente en inversión física y otros gastos de operación, así como la administración pública descentralizada.

En términos reales, hubo 20.8 por ciento menos recursos para la infraestructura pública requerida para el abasto de energía. La inversión impulsada, la cual considera la presupuestaria más la financiada (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo) sumó 142 mil 987 millones de pesos, menor en el porcentaje referido a la del año anterior.

La transferencia de la riqueza energética del país a empresas extranjeras se constata día a día. Este martes, Pemex informó: la empresa estadounidense Tesoro fue la ganadora del resultado de la primera Temporada Abierta de Pemex Logística para los ductos y terminales de Baja California y Sonora. A esa compañía se le asignó la totalidad de la capacidad por tres años, tanto en transporte por ducto como en almacenamiento.

Además, hay un subejercicio de mil 673.6 millones de pesos, principalmente en las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Salud, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público. Y así siguen las cuentas que no por tener tantos datos son claras y del todo ciertas.

DE LOS PASILLOS

El ex presidente de México, Felipe Calderón, se siente dueño de Acción Nacional, acusó el ex senador panista Juan José Rodríguez Prats, quien aconsejó a Margarita Zavala buscarse otro promotor, porque su esposo le está haciendo daño. En diversas entrevistas radiofónicas, el ex legislador destacó: “El enemigo número uno de Margarita es Felipe”… El sábado pasado, durante la sesión del Consejo Nacional del PAN, el ex mandatario amagó con salir de las filas de su partido, en una discusión con Rodríguez Prats, quien le reclamó: “Designaste a Germán Martínez, nos impusiste a César Nava, quisiste imponer a Roberto Gil, impusiste a Ernesto Cordero, hiciste declinar a magníficas candidaturas y ahora nos quieres imponer a Margarita Zavala”…

Donald Trump no ha logrado detener el flujo de remesas hacia México. De acuerdo a la información del Banco de México, el ingreso trimestral de estos recursos fue el mayor desde octubre de 2008… Entre enero y marzo pasados, las remesas representaron para la economía mexicana un ingreso de divisas de seis mil 639.5 millones de dólares, 7.02 por ciento más que en el periodo comparable de 2016…. Alrededor de 95 de cada 100 dólares que ingresan por remesas provienen de trabajadores mexicanos en Estados Unidos… Aunque lo mejor es no enterar al magnate porque pueden entrar “manotas” y… para el muro…

