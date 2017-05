“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción”: Luis Donaldo Colosio

México, muro virtual

Gobierno de EPN frena flujo de migrantes hacia E.U.

Dictan política exterior de México desde Washington

Violencia fuera de control en al menos tres entidades

Puebla: enfrentamiento entre huachicoleros y mílites

Reynosa, Tamaulipas, en alerta roja por narcoguerra

TSJ, sede de lo injusto de la justicia en Quintana Roo

Pobreza y violencia cancelan futuro a niñez mexicana

La política internacional de México no se diseña en Los Pinos ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del aprendiz de diplomático Luis Videgaray. Se dicta en Washington, en específico en la oficina de John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de EU, y las instrucciones se siguen sin rechistar en la administración peñanietista, preocupada por mantenerse dentro del TLCAN. El mes próximo, en Miami, Florida, donde se reunirán funcionarios estadounidenses, mexicanos y centroamericanos, conoceremos los lineamientos generales de la política exterior mexicana para el continente.

Como es sabido y comprobado, nuestro país está siendo empujado por el gobierno de Donald Trump para continuar ejecutando el trabajo sucio de frenar el flujo de migrantes que huyen de la violencia y pobreza en Centroamérica hacia Estados Unidos. Esta última tarea parece imposible de cumplir debido a los millones de mexicanos ansiosos de huir por los mismos motivos, por la miseria y las acciones cada vez más sangrientas de la delincuencia organizada, de la que se juega la vida y la libertad al delinquir y de la otra, de la que recibe, primero, el manto de la impunidad y, después, todos los beneficios de las leyes.

Kelly pretende mantener y modificar la Alianza para la Prosperidad del gobierno del ex presidente Barack Obama, la cual a través de una inversión de 750 millones de dólares trató de reducir la migración centroamericana vía proyectos de desarrollo, así como la financiación de ley y orden para combatir las pandillas que controlan la región. Las modificaciones apuntan a presionar más a los gobernantes mexicanos para que asuman responsabilidades de gobernabilidad y seguridad ampliadas a Centroamérica, en donde se pretenden enfocar nuevas inversiones privadas, según versiones de diplomáticos estadounidenses y mexicanos a la agencia Reuters. Aunque, al revisar algunos textos, encontramos declaraciones de funcionarios de EU en donde advierten ninguna cantidad es suficiente para intentar proyectar a México porque sus gobernantes se quedan con el dinero.

William Brownfield, secretario adjunto de EU para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, adelantó: habrá “…un mayor compromiso directamente entre los gobiernos de Centroamérica y de México… y un mayor esfuerzo para integrar el lado económico con el lado de la seguridad”. Y confirmó: “vamos a ver una estrategia que ya se ha desarrollado, pero recibirá mayor impulso el próximo año y el siguiente”. Resalta en esta declaración la posición y los argumentos manifestados desde hace varios años por AMLO en los cuales advierte la relación directa entre la economía y la seguridad, entre el combate a la pobreza y la desarticulación de las bandas. O sea, existe empatía en las formas, aunque en el fondo se persigan objetivos distintos.

Enrique Peña Nieto seguirá enfrentando una posición delicada. Por un lado, expresa su deseo y empuja para mantener al país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo cual le urge iniciar la renegociación lo más pronto posible, pues el año entrante le resultará prácticamente imposible ante la contienda presidencial del 2018. Pero por el otro, evidenciará una vez más que cede ante Donald Trump, quien reiteradamente amenaza con retirarse del TLCAN y obligar a México a pagar por un propuesto muro fronterizo. En esta indefinición surgirán o mejor dicho, se multiplicarán presiones e injusticias sobre ciudadanos, sobre connacionales y extranjeros rumbo a EU.

Desde hace varios años, México hace el trabajo sucio a Estados Unidos para contener el flujo de indocumentados al aumentar las deportaciones de centroamericanos. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), documentó que el año pasado hubo un aumento de hasta 200 por ciento en las deportaciones de salvadoreños, así como de 150 por ciento de guatemaltecos y hondureños. “México se convirtió en el patio trasero de EU, haciéndole el trabajo rudo”, acusó Guevara Rosas, al destacar en 2016 se agudizó la violencia en los países centroamericanos, lo cual provoca la salida de un gran número de personas.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año agudizó la crisis dramática para miles de personas huyendo no sólo de la pobreza sino de la violencia de los grupos del crimen organizado. Durante su recorrido por México, los migrantes están expuestos a graves violaciones a los derechos humanos. En esta materia, México registra una de las peores crisis en todo el hemisferio con casi 30 mil desaparecidos, “una práctica de tortura que sigue siendo generalizada y un nivel de impunidad cada día más alarmante”, destaca AI.

“Ello es resultado de la ineficacia de los Estados Unidos para proteger a los migrantes y de políticas militarizadas que ha impulsado para atender problemas sociales y relacionados con el crimen organizado”, explicó Guevara Rosas, quien lamentó: “lo que está pasando tanto en la frontera sur de México como en la de Estados Unidos es que se están cerrando las puertas a miles que buscan protección a través del asilo”.

DETENCIÓN DE NIÑOS MIGRANTES

A pesar de no ser permitido por la ley, el año pasado fueron alojados en estaciones migrantes 40 mil 542 niños indocumentados, quienes viajaban acompañados por un adulto o solos, reportó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Fueron repatriados a sus lugares de origen 8 de cada 10. El año pasado, de acuerdo a este Fondo, 13 mil 746 menores fueron repatriados de Estados Unidos a México, 70 por ciento de los cuales viajaban solos. Los infantes también huyen de los países del Triángulo del Norte a causa de la violencia de las maras y de sus amenazas de muerte, destacó Christian Skoog, representante de Unicef en México. De Guatemala procede el 41 por ciento de los niños migrantes extranjeros; de Honduras el 29 por ciento; y de El Salvador el 25 por ciento.

CANCELAN FUTURO A SIGUIENTE GENERACIÓN

La deficiente política económica aplicada en los últimos cuatro años genera en promedio un millón de pobres al año. Al mismo tiempo, la fallida estrategia de combate al narcotráfico, a través de la utilización de las Fuerzas Armadas para descabezar a las organizaciones criminales no logra disminuir la violencia, por el contrario la promueve. Sin embargo, en el terreno hacendario todos hablan del éxito al lograr cubrir todas las necesidades y pedimentos del titular del Ejecutivo, se esconden los niveles reales de endeudamiento y dan rienda suelta a los excesos.

El permanente crecimiento de la deuda pública del país -cerró en 2016 en 50.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)-, impulsado por Luis Videgaray cuando fungió como secretario de Hacienda y Crédito Público, y José Antonio Meade, actual titular de la dependencia, devora el gasto público; el año pasado se tragó 402 mil 939 millones de pesos del presupuesto, utilizados sólo para solventar los intereses, comisiones y otros gastos relacionados con el endeudamiento, de acuerdo a la Cuenta Pública 2016. Es decir, el equivalente a casi el 10% (9.7%) del total del gasto público del año pasado.

Por mucho, el costo de la deuda pública, la cual aumentó 12.5 puntos porcentuales en lo que va de la presente administración, superó el presupuesto de los principales programas federales: es nueve veces el ejercido por la Sedesol en su programa Prospera; casi seis veces el del Seguro Popular y 1.5 veces el del ISSSTE. El brutal endeudamiento prendió los focos rojos de calificadoras de riesgo y organismos civiles, mientras en el gobierno federal mantienen la postura: “no pasa nada”.

VIOLENCIA FUERA DE CONTROL

La pinza la cierra la violencia. El propio Peña Nieto reconoció en la reciente 52 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), celebrada en Jojutla, Morelos, que el país enfrenta un desafío mayor en materia de seguridad, porque en algunos estados regresaron escenarios de crimen del pasado. Este año, “los índices de criminalidad en diferentes entidades nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan y, por eso, de forma específica y de manera comprometida el gobierno de la República está dialogando y está cooperando con los gobiernos locales para hacerle frente a este desafío”.

A todas horas se registran hechos de violencia en el país. Entre los últimos destacan: dos agresiones de huachicoleros contra militares en Palmarito, Puebla, arrojando un saldo de diez muertos, cuatro militares y seis civiles, 19 uniformados heridos y 12 detenidos, de acuerdo al reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El comunicado precisó: “los efectivos castrenses lograron la detención de 12 agresores, entre ellos dos menores de edad y se aseguraron tres fusiles automáticos, un arma corta, cargadores y cartuchos, así como cuatro camionetas, dos de ellas con blindaje de fábrica”.

Con la exigencia de que el Ejército salga del poblado, habitantes de Palmarito Tochoapa cerraron la autopista México-Veracruz, a la altura del puente de ingreso de ese municipio poblano, ubicado en la denominada franja de huachicol, conocida así por ser la de mayor incidencia en el robo de hidrocarburos a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). También cerraron los accesos al municipio con barricadas y encendieron neumáticos en la autopista.

En el estado de Puebla se registra un desbordamiento de la violencia. La autopista México-Puebla, en el tramo de la caseta de San Martín Texmelucan, se convirtió en una zona de riesgo para los automovilistas que circulan por la vía. Conductores y usuarios de autobuses han sido victimas de cristalazos y asaltos, como el ocurrido el pasado martes, en la que un niño de 2 años fue asesinado y dos mujeres violadas cuando regresaban del zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México.

San Pedro, Nuevo León, se sacudió nuevamente con ejecuciones. Tres hombres fueron acribillados y uno más resultó herido con esquirlas en las piernas cuando la madrugada del jueves un grupo armado abrió fuego afuera del bar La Única, en el cruce de Río Amazonas y Grijalva, en el Centro Valle.

Apenas el miércoles pasado, la “narcoguerra” en Reynosa, Tamaulipas, causó terror entre los habitantes ante diversos enfrentamientos armados, al menos 11 bloqueos de calles y avenidas, robos de automóviles a particulares y ejecuciones. Reportaron cuatro personas murieron en la jornada de violencia, la cual inició desde el martes por la noche. Una de las victimas fue una mujer acribillada en un domicilio particular de la colonia Villa Florida. Un ladrón de autos abatido por militares al intentar huir en plaza Periférico y un presunto pistolero murió cuando un comando armado pretendía robar camionetas de una agencia automotriz, sobre el boulevard Hidalgo.

En medio de este callejón sin salida se encuentra la niñez mexicana, quien resiente los flagelos de la pobreza y la violencia. De los 40 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, uno de cada dos se encuentra en situación de pobreza, mientras que nueve de cada 10 indígenas nacen en la pobreza, de acuerdo al informe anual 2016 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Destaca ese reporte: como consecuencia de la pobreza, México continúa con altas de niños con desnutrición crónica, fuera del sistema educativo y sin acceso a salud o a la seguridad social.

“El desafío más grande es ayudar a disminuir las brechas económicas, demográficas, sociales o de género. Brechas que separan la niñez del pleno ejercicio de sus derechos”, subraya Unicef, quien también advierte la prevalencia de la violencia contra la infancia. Resaltan: en 2015, mil 57 menores de edad fueron asesinados; los homicidios de adolescentes entre 15 y 17 años se incrementaron en 3.8% con respecto a 2014. “Para combatir la violencia es importante desarrollar modelos de prevención de la violencia, la construcción de la paz y la generación de entornos seguros para la niñez en la escuela y la comunidad”, asegura el organismo dependiente de las Naciones Unidas.

LA LOCURA DEL PODER

No son pocos quienes se admiran del cambio, de la transformación de quienes habiendo sido amigos, con la confianza generada a través de años de relaciones inclusive familiares, apenas obtienen un nombramiento, una candidatura, asumen alguna posición de nivel en cualquiera de los tres poderes bajo los cuales se conforma nuestro sistema de gobierno, y se convierten, de entrada, en invisibles. Pasa mucho tiempo, años, para volver a reunirse con ellos y ni qué decir de la trayectoria seguida y de acciones y decisiones adoptadas antaño inimaginables. “¡No era así, tuvo un cambio de 180 grados!”, suelen expresar con un dejo de desengaño.

Una vez visto tales actitudes se han multiplicado, quienes están profesionalmente preparados para analizar la conducta humana señalan: sin asomo de duda “no existe ningún cambio”. Porque, explican, salen a la luz rasgos de la personalidad guardados porque no contaban con la ubicación, con la presencia en el lugar adecuado en donde pudieran desarrollar esa “secreta” condición de su personalidad. Ejemplos sobran, pero las comprobaciones sobre los cambios y las inadecuadas conductas llevan a un ejemplar de nivel, con una posición muy importante para la sociedad, imprescindible para garantizar su seguridad y la buena convivencia: el tribunal superior de justicia, por ende nos referimos a Fidel Villanueva.

En líneas anteriores iniciamos la narrativa de una cadena de complicidades en las cuales intervienen peritos, jueces, secretarios, obedeciendo, cumpliendo ordenes de su superior, del titular del TSJ, a su vez comprometido a cumplir los deseos de su cuñado, de Elio Achach, aunque para ello recurra a alterar la ley y encabezar otro despojo. La historia es larga pero por algún punto hay que comenzar ante la necesidad de desnudar la forma bajo la cual podemos estar seguros de la inexistencia de cambios y, por lo tanto, de lo lejano que se encuentra la correcta aplicación de un nuevo modelo de justicia.

El caso que nos ocupa inicia desde hace aproximadamente 20 años. El señor Aurelio Quiam Cerda (ahora fallecido) le otorgó en arrendamiento al señor Elio Ramiro Achach Carrillo uno de varios locales comerciales, ubicado en el predio sito sobre la avenida 10, manzana 9 lote 004-1 esquina con avenida Juárez norte, en Playa del Carmen, local mismo en el que instaló una negociación denominada Eliocopias. Es importante señalar que durante esos 20 años se firmaron varios contratos, cada uno por cuatro años de duración, siendo que el último firmado entre ambos fue el 2 de enero del año 2010 con vencimiento al 2 de enero del año 2014.

Al término de este último contrato el señor Aurelio Quiam Cerda no suscribió o renovó ningún contrato más respecto a dicho local comercial con el señor Elio Achach Carrillo (hermano de la esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia) en razón de que éste se estaba confabulando con dos de las hijas de don Aurelio Quiam Cerda, con quienes este último tenia serias dificultades e incluso a finales del 2013 las denunció ante el DIF (Expediente 1101/10) y realizó diversos señalamientos ante el ministerio público según consta en el acta 198/3-2014).

Ese fue el inicio de la tormenta perfecta ya que se conjuntaron las ambiciones desmedidas, el oportunismo, la prepotencia, la temeridad y la falta de escrúpulos de Elio Achach, con el odio y resentimiento de estas hijas, y formaron una asociación delictuosa con la cual han incurrido en diversas acciones: despojo, robo, daños, violencia familiar, falsificación de múltiples contratos y pagarés, tráfico de influencias y falsedad en declaraciones judiciales, con el objetivo de adueñarse de la propiedad referida anteriormente.

En esta ansiedad de quedarse con el predio, los coludidos hacen de lado la lógica y con fecha 30 de enero del 2014 el señor Aurelio Quiam recibe una notificación judicial de unas diligencias de consignación de rentas en el expediente 80/2014 del juzgado civil de Playa del Carmen, diligencias mismas en las que el señor Elio Achach Carrillo señala que el 2 de enero del 2014 él y el señor Quiam renovaron el contrato de arrendamiento de Eliocopias y exhibe anexo al escrito inicial de esas diligencias un contrato de arrendamiento por diez años, sin incrementos de renta, que en sus párrafos inicial y final señala expresamente que se firmó en Playa del Carmen municipio de solidaridad el dos de enero del dos mil catorce, contrato en el que las firmas del señor Aurelio Quiam fueron falsificadas.

Don Aurelio con 74 años de edad, con la necesidad de ser diariamente dializado, presenta una denuncia ante el MP de Playa del Carmen por falsificación y uso de documentos presentadas en el contrato de arrendamiento cuya supuesta celebración se llevó a cabo el 2 de enero del 2014, ese documento en el cual se señala no habrá, durante 10 años ningún incremento a las rentas. Don Elio se presenta ante la autoridad hasta el 7 de abril y le da una vuelta a su declaración original dejando ver, muy claramente, falsedades. Ya no fue el 2 de enero la renovación del contrato sino el 2 de diciembre, ambas fechas del 2014 y lo suscribieron el primer año de vigencia del anterior o sea en el 2010 y resulta no volvió a ver a Quiam sino hasta diciembre del 2013.

De aplicar la autoridad la Ley, de nada hubiesen valido las influencias de Elio Ramiro, sin embargo el cuñado de Fidel Villanueva logró decretara el MP el no ejercicio de la acción penal basándose en dos pruebas: un peritaje obligado a dar por buenas las firmas falsas firmado por Jeymee Cristina Polanco y dos empleados de Achach: Efrén Antonio Cervera y José Francisco Rodríguez. Dijeron en su declaración del 21 de abril del 2014 que hacía dos años y medio (o sea en octubre del 2011), llegó don Aurelio a Eliocopias para que firmaran el contrato y que este era por 10 años de arrendamiento. La revisión de éstas lleva a otra mentira de Elio cuando aseguró firmaron ese documento en el 2010.

Las complicidades, después de la determinación del MP de no ejercer acción penal, suben de nivel al ser confirmada por el procurador y posteriormente por el magistrado unitario de la Sala Constitucional y Administrativa del TSJ, a cargo de Juan García Escamilla, amigo e incondicional de Fidel Villanueva, negando hubo contradicciones en los dichos del cuñado cómodo.

Sobre las actuaciones de los peritos, de un bando y de otro, pero sobresaliendo las decisiones de los “terceros” y los pagarés falsificados, se tratará el siguiente capítulo de un ejemplo más de abuso de autoridad y cancelación de los derechos ciudadanos de contar con una justa aplicación de la justicia. Todo ello desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

DE LOS PASILLOS

A través de contratos irregulares, funcionarios de la administración del ex alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, actual candidato del PRI al gobierno de Coahuila, beneficiaron a dos constructoras con la adjudicación de obras por 88 millones de pesos. En la sociedad de esas empresas figuran una funcionaria de Riquelme y los hermanos de ésta. Se trata de Hilda Sánchez Hernández, quien figuró en el directorio de 2014 como Coordinadora de Programación de Auditorías de Torreón….

La instrucción presidencial: “ganar a cualquier costo” el Estado de México, se cumple hasta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió el jueves que el gobierno federal no hizo promoción ilegal de programas sociales en esa entidad, mediante la difusión de spots, durante las etapas de precampaña e intercampaña… El presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez, vulneraron el principio de equidad de la contienda, al difundir distintos promocionales de radio, televisión e internet, con cargo al erario, en los cuales la Federación presumió logros y programas sociales hasta antes del periodo de campañas en el estado gobernado por Eruviel Ávila, como lo reclamaron los partidos Morena y PRD…

¿Amarran navajas cuando afirman es el Cartel Jalisco Nueva Generación el más fuerte en México y anexas? ¿Lo que viene tiene justificación anticipada? Lo bueno es que Joaquín Guzmán Loera tendrá una visita familiar. Autorizaron platique, se encuentre, vea a su esposa e incluso señalan las autoridades de EU pueden hablar de los honorarios de los abogados. Parece ser este punto el hilo de la madeja que jalarán para conocer en donde tienen su “guardadito”. Las garras del vecino se están puliendo para decomisar fortunas, en tanto en suelo mexicano siguen llenando formatos para lograr extraditen a Javier Duarte o chupándose los dedos, como lo queramos ver…

Por cierto, el ex gobernador veracruzano está furioso porque le tiraron los guardias algunos alimentos que tenía guardados en su celda y por ello y algunos empujones sus abogados decidieron denunciar malos tratos y acoso en contra de su cliente. Como sus delitos no tienen nada que ver con Guatemala, consideran debe tener un trato distinto, uno similar al brindado, por ejemplo, a los internos en los penales de Veracruz, a los que aún no tienen sentencia, a las víctimas de todo tipo de extorsiones y violaciones debidamente autorizadas durante su mandato, ¿o no?…

La organización Mexicanos Primero busca, a cualquier precio, hacerse de suficiente propaganda para sacar a su presidente del anonimato. Dinero hay, tanto como para comprarse un par de departamentos en la Torre Trump. Relaciones también, puesto que ser ejecutivo de primer nivel de una cadena de tiendas de autoservicio y otra de cines da para eso y más. Por lo pronto, lanzar advertencias y críticas a los maestros es el centro, después ya se verá… No podría ser otro que Miguel Alemán Magnani quien convenciera a Luis Miguel de narrar su vida. La coproducción con Netflix está siendo ya publicitada a partir de revelar la supuesta orden de aprehensión contra el cantante y la serie de denuncias y explicaciones sobre una demanda laboral interpuesta en EU. Ya veremos.

