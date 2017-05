“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas; un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar”: Luis Donaldo Colosio.

Hora de definiciones

AMLO apunta a consolidar a Morena y tirar el lastre

Barrales, solo le apuesta al gobernador de la CDMX

PT a las órdenes de Salinas; MC franquicia en peligro

Delfina Gómez con ventaja irreversible en el Edomex

Humo y escandalera en casos contra exgobernadores

Ciudad de México, 8 de mayo de 2017.- Miopía política padecen los dirigentes de los partidos políticos mexicanos, no importa cuáles sean sus tendencias ideológicas. Se ha visto de manera muy clara la jerarquización de sus acciones, encaminadas éstas de manera exclusiva a procurar, en un primer lugar, sacar adelante sus intereses personales y de ellos el llevar una vida llena de lujos y con la misma condición hacerla extensiva a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Para ello requieren de mantenerse en el pandero político y por lo tanto sacar adelante a sus respectivas organizaciones. Resulta imprescindible para el logro de sus objetivos pertenecer y proteger al grupo por ellos formado o al cual se adhirieron y por lo tanto, centro de sus lealtades. Todo esto conforma la vulnerable plataforma en la cual se sustenta la corrupción. Es también el fondo, el trasfondo, desde donde se hace imposible la demandada unidad de las izquierdas, tanto en el próximo proceso electoral como en el del 2018.

Andrés Manuel López Obrador, principal líder opositor del país y puntero en los sondeos sobre intención del voto rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, lanzó una tabla de salvación al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual se le está desmoronando a Alejandra Barrales; y a las franquicias políticas familiares de Alberto Anaya, PT; y de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, las cuales están prácticamente desaparecidas del espectro político nacional, por lo que su modus vivendi está en riesgo de extinguirse.

El llamado del dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a éstas dirigencias para que declinen en las elecciones del Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit a celebrarse el próximo mes de junio, o de lo contrario no irán aliados en las elecciones federales del 2018, es una fría jugada política tendiente a consolidar la victoria de Morena en estas entidades antes de la fecha de emisión de los sufragios y, al mismo tiempo, es hábil maniobra para identificar y tirar desde ahora el lastre representado por lo que queda del Sol Azteca y de las franquicias familiares del PT y MC.

Barrales, Anaya y Delgado están ante la oportunidad de deslindarse del PRI, del repudiado régimen de Enrique Peña Nieto, a quien sólo lo respaldan ahora las fuerzas armadas, y poder mantener un espacio de maniobra política el año entrante y el próximo sexenio para hacer subsistir sus organizaciones políticas y, con ello, su cómodo modo de vida, el cual está enfocado en la política y en las pequeñas posiciones alcanzadas en gobiernos estales y municipales, los cuales les permiten mantener lujos que no son producto del esfuerzo personal o empresarial. La labor de los “Chuchos” logró el hundimiento del PRD, sus componendas provocaron la ira de sus militantes. El PT, como se recordará, fue fundado con la bendición de Raúl Salinas de Gortari, quien sigue utilizándolo como brazo de guerra y Dante Delgado no tuvo nunca la intención de formar un partido político serio, sino más bien contar con un negocio millonario e írsela llevando haciendo negocios en varios municipios al contar con regidores siempre dispuestos al dinero y a la venganza por no lograr la nominación a las candidaturas de sus alcaldías de sus organizaciones base.

Ambiciones personales –y hasta sentimentales- los ciegan. Alejandra Barrales sigue apostando su futuro -y con ello a todo el PRD- en su ex amante, en el sentido literal del término, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y único aspirante al que le encuentran estatura política para ser el abanderado perredista en la contienda por la presidencia. Por ahora utiliza a la CONAGO desde la posición de presidente para fortalecer su propósito. Vistos los porcentajes de aceptación con los cuales se marca a quienes suponen las encuestadoras están en la ruta de las candidaturas, el mandamás de la capital de la República no se acerca a las posibilidades de AMLO y, por lo tanto, su participación sólo serviría para fraccionar el voto de la izquierda y con ello hacer aún más cuesta arriba la llegada del tabasqueño y por ende un cambio real dentro del mandato federal.

PRD CON MANCERA

Miguel Ángel Mancera se convertirá sin duda en candidato presidencial del PRD, aunque no este afiliado a ese partido y será un activo político importante del peñanietismo en los comicios federales del año próximo. Su designación como presidente de la CONAGO ha sido interpretada como un acto de campaña con todos los elementos para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace tiempo fue denunciada esta cercanía como complicidad y en vista del respaldo otorgado desde Los Pinos a los “Chuchos”, el compromiso de llevar a la Barrales a la dirigencia nacional para cimentar la pulverización de los sufragios ha tenido efectos visibles. Mediáticamente, por ejemplo, existe silencio en torno a quienes han abandonado las filas del Sol Azteca y permanecen ocupando curules, tanto en la Cámara de Senadores como en la de los diputados.

Buena parte de los integrantes del sistema político mexicano se reunieron en esa ocasión con el único propósito de expresar su unidad en contra del líder nacional de Morena, de acuerdo a la perspectiva del senador Miguel Barbosa. Ese acto, “se volvió un acto de campaña“ contra el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), advirtió el legislador, quien señaló: el jefe del gobierno capitalino se quedó alojado en el esquema del poder público mexicano, cuando él tuvo que haber, desde el principio de su gobierno, contrastado con el poder público federal.

De entrada, el mandatario capitalino anunció dará continuidad a la misma estrategia de seguridad seguida en esta gestión federal. Señaló trabajará para el avance en la homologación de los centros de monitoreo, datos, análisis, cómputo e inteligencia, C5, así como en los protocolos para complementar la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial. Manifestó se enfocará en lograr la aprobación de una nueva forma operativa de los mandos de policía y adelantó insistirá ante la Cámara de Diputados en la urgencia de aprobar la reforma que restringe la portación de armas ilegales. Esos anuncios ¿en calidad de qué los hizo? ¿Acaso considera es suficiente la influencia de la posición dentro de la CONAGO para dictar ordenamientos de Ejecutivo federal? ¿A quién o a quienes pretenden ordenar y sorprender?

Mancera contribuye así al reforzamiento de la impunidad de los integrantes de la administración de Enrique Peña Nieto, quien probablemente pudiera ser juzgado en una corte penal internacional por la grave crisis de derechos humanos durante su gestión y, en particular, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El mexiquense habitante de Los Pinos tiene la mente puesta y dispuesta en amarrar a perredistas y panistas ante la casi certeza de la derrota tricolor. Es con ellos con quienes garantiza la libertad y por ende la de los suyos, trátese de familiares, amigos, compadres, allegados y cómplices en funciones.

La debacle y próxima desaparición del PRD es inocultable a ojos de propios y extraños. Así se comprobó en la celebración del 28 aniversario del Sol Azteca en el Hemiciclo a Juárez, de la capital del país, en donde tan sólo se congregaron 300 personas, la mayoría acarreadas de Tláhuac e Iztapalapa, porque las de Cuauhtémoc, donde se realizó el festejo, ya están de lado de Morena. Fue un acto desangelado y sin la presencia de grandes figuras. Sólo se vio a Ifigenia Martínez y Carlos Navarrete, quien cambio el morral por el portafolio y los tenis y pantalón de mezclilla por ropa de marca. El fan del fallecido José Alfredo Jiménez, acumula cada vez más repudio y desprestigio al interior de las filas perredistas y obviamente en aquellas a quienes ha superado en ingresos y fortuna.

Barrales le apuesta a convertir al PRD en un partido bisagra, cuyo poco peso político se convierta en el fiel de la balanza electoral en el 2018. Aunque por el momento haya descartado una alianza con el PAN, la puerta sigue abierta. Todo parece indicar no escatimará esfuerzos en lograr la postulación a la candidatura presidencial de Mancera y, en caso de ser necesario y para darle cuerpo a la negativa sin generar rencores, nada mejor a la exigencia de ser su abanderado quien una a los dos partidos.

En Chilpancingo, el domingo, llamó a los partidos de izquierda a construir un proyecto de país y después decidir al candidato. “Hay que decirle a la gente qué proyecto le proponemos y que después del proyecto nos pongamos de acuerdo en quien puede encabezarlo”, lo que se interpreta como un rechazo a la propuesta de alianza de López Obrador y un espaldarazo a las ambiciones del actual mandatario capitalino.

PT A LAS ÓRDENES DE SALINAS

Para el presidente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, es posible sumarse en las elecciones presidenciales del 2018 al Movimiento de Regeneración Nacional, pero seguramente se esperará hasta después de las elecciones locales de este año, las cuales pueden dejarlo otra vez fuera. Como se recordará, esta organización perdió su registro en varias entidades durante el proceso del año pasado. La debilidad del PT se utilizó para intentar borrarlo. No aguantaron en la presidencia de la República el haber sido señalados todos los inconvenientes de las reformas estructurales propuestas por EPN, las exposiciones y las críticas hechas al respecto. Mucho menos gustó se cumplieran todas las advertencias sobre las consecuencias.

Sin embargo, Alberto Anaya nunca ha dejado de ser un activo del sistema político. El PT, siempre lo ha tenido como dirigente. Su historia demuestra fue invento de Carlos y Raúl Salinas de Gortari para dividir a la oposición de izquierda. La constitución del Partido del Trabajo se diseñó para hacer contrapeso al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas. La relación de Anaya con los Salinas ha sido públicamente reconocida. A Raúl Salinas de Gortari se le ha señalado reiteradamente como el verdadero líder de esa organización.

Inclusive, sus posicionamientos políticos casi siempre han estado cercanos al PRI y al presupuesto destinado a los partidos, de donde recibe cientos de millones de pesos anuales. De 1997 a 2015 les han entregado más de 4 mil millones de pesos de financiamiento público, de nuestros impuestos pues. En 2014 se le asignaron 317 millones de pesos para sus actividades; en 2015, 398 millones de pesos; en 2016, más de 300 millones anuales. El líder petista se ha beneficiado de esa posición y ha brincado a cargos de elección popular sin pasar por la prueba de las urnas. Siempre ha sido un legislador plurinominal. En los casi 25 años de existencia, Alberto Anaya ha sido tres veces diputado federal (1994-1997, 2000-2003 y 2012-2015) y dos veces senador de la República (1997-2000 y 2006-2012). Durante 18 años ha ocupado curules federales.

Durante las votaciones trascendentales de la historia legislativa del país, el PT hizo alianza con el PRI y el gobierno en turno. Por ejemplo, en 1999 la bancada del PT, bajo la coordinación de Anaya, sumó los votos necesarios para aprobar el paquete económico del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Una vez prevista la decadencia tricolor, Anaya hizo alianza con el PRD para impulsar a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de México y de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el año 2000. En las elecciones federales del 2006 y 2012 ratificaron coaligarse con el PRD para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en busca de la primera magistratura del país. Para las elecciones de junio de 2015, los petistas se aliaron con distintos partidos políticos: en Sonora con el PRI, en el Estado de México con el PAN, y en el Distrito Federal con el PRD.

Anaya puede aliarse con Andrés Manuel López Obrador desde ahora en las elecciones locales de este año, o perder la oportunidad y ser borrado en las elecciones presidenciales del 2018, con lo cual perdería su franquicia política. Todo depende, obviamente, de tomar el parecer, de recibir la bendición, de tener en la bolsa la aprobación de su gran jefe, de Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor de una familia con tentáculos en todas las organizaciones.

MC DE DANTE DELGADO

Movimiento Ciudadano (MC) se fundó en julio de 2011 como Movimiento Naranja, dirigido por Dante Delgado. Se deriva de Convergencia por la Democracia, fundado en 1998, el cual cambió su nombre para llamarse sólo Convergencia. Delgado Rannauro, es originario de Alvarado Veracruz y político ex priísta; fue diputado federal en la LII Legislatura; subsecretario de gobierno de Veracruz de 1983 a 1985 y gobernador interino de 1988 a 1992, a la salida de Fernando Gutiérrez Barrios al ser nombrado por Carlos Salinas de Gortari, secretario de Gobernación. En 1995 renunció al PRI e impulsó la creación del partido Convergencia. En 1996 es encarcelado por quince meses en el penal de Pacho Viejo por delitos de corrupción. Causó un daño al erario público por un monto de 450 millones de pesos, pero fue puesto en libertad mediante el recurso de prescripción del delito.

En 2004 y 2010 fue candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz. Resultó electo como primer senador por mayoría por el partido Convergencia en julio de 2006. En 2012 formó parte del equipo coordinador de la campaña del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por la tercer circunscripción electoral federal. Ha sido el dirigente moral y central de Convergencia, del Movimiento Ciudadano y permite se nombre por un tiempo a quien, a vistas de la escasa militancia, se haga pasar como máximo líder nacional. Al estilo Porfirio Díaz, pasado el término estatutario, vuelve por la presidencia.

Ha logrado sumarse a alianzas electorales ganadoras en Guerrero (PRD) en 2005; Distrito Federal (PRD) desde 2006; Oaxaca (MC) desde 2010; Puebla (PAN) desde 2011; Sinaloa (candidato independiente) desde 2011; Morelos (PRD) desde 2012; y Tabasco (PRD) desde 2013. En Jalisco se convirtió en la primera fuerza política en el Congreso local. El ex Partido Naranja tiene en los resentidos de sus partidos políticos al no resultar nominados a cargos de elección popular, exponentes suficientes para evitar hacer ese desgastante trabajo de formar bases con conocimiento y trazo ideológico.

Tiene Dante Delgado la oportunidad de mantener su franquicia política al lado de Morena y Andrés Manuel López Obrador o, en su defecto, ser barrido en los próximos comicios federales. Eso sí, con los bolsillos repletos y otras formas de buscarse acomodo.

EDOMEX: PRI Y PAN DESESPERADOS

El fin de semana pasado se registró una amplia jornada proselitista del PRI en varios municipios del Estado de México con cuadrillas de señoras repartiendo utilitarios y pidiendo el voto por voto en los domicilios de los mexiquenses. Ofrecían tortilleros, bolsas de mandado, gorras, playeras y mantas –todas en vivos colores rojos- de apoyo al primazo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, candidato al gobierno de esa entidad. Todas estas acciones unidas a las hechas por los miembros del gabinete presidencial, no son vistas por las autoridades electorales quienes, con lupa, observan cada movimiento de la candidata de Morena. Josefina Vázquez Mota es el punto fijo, el de las posibilidades de provocar una división mayor con la cual pueda cometerse otro fraude.

Los dardos panistas, se ve, no están dirigidos a Del Mazo, quien debiera ser su principal contrincante sino que se unen al priismo y van por la maestra texcocana. Tan es así que la dirigencia del PAN denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales el supuesto desvío de 36 millones de pesos de Delfina Gómez como alcaldesa de Texcoco. Los panistas de doble moral olvidan que el gobierno federal le dio más de mil millones de pesos a la fundación Juntos Podemos de su ahora candidata al gobierno mexiquense, Josefina Vázquez Mota y aun cuando no se trata de demostrar quién es más o menos corrupta, no existe forma de comprobar extracción o destino ilegal de recursos en el caso de la ex alcaldesa de Texcoco y si se cuenta con suficientes pruebas de las recepciones económicas de la blanquiazul, mexiquense sólo cuando se va a dormir.

Es visible la desesperación de priistas y panistas ante el avance de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien supera en la intención del voto a todos los abanderados, e inclusive ya amplió su ventaja a siete puntos porcentuales sobre su más cercano adversario, el primazo Alfredo del Mazo y, de acuerdo a los últimos sondeos, ésta delantera podría ser ya irreversible. La maestra morenista tiene una intención del voto de 35.5% de los posibles votantes, mientras el primazo de Peña Nieto se hunde con 28.5 por ciento no obstante que los gobiernos federal y estatal en esa entidad ejecutan un multimillonario e ilegal esquema para intentar imponerse en las elecciones del próximo 4 de junio.

La panista Josefina Vázquez Mota apenas si alcanza el 15.8% de la intención del sufragio, de ahí la desesperación de su dirigencia nacional; Juan Zepeda, del PRD tiene tan sólo 12.4% y prácticamente se ha quedado sin posibilidades de triunfo; y Oscar González del PT sólo 3.1%. La independiente María Castell sólo registra 2.9%. Perredistas y petistas deberían pensar seriamente en la propuesta de López Obrador, las posibilidades de darle un giro total al gobierno mexiquense está hoy más cercano que nunca.

De gestarse la unidad de las izquierdas, el margen con el cual Delfina Gómez ganaría la elección en el Estado de México dificultará la operación de un fraude electoral y dejará sin su principal bastión al grupo Atracomulco, actualmente en el poder federal. Se abre así la posibilidad real de escalar hasta el gobierno federal.

HUACHICOLEROS UNIDOS…

La ordeña de ductos de Pemex es una acción conocida desde hace décadas e inclusive denunciada por Alejandro Gertz Manero en su tiempo como secretario de Seguridad federal. Dar a conocer montos, ubicación, operación a detalle le valió ser retirado del cargo. El negocio no sólo es de unos cuantos, involucra también a autoridades de todos los niveles e inclusive a varios de los encargados del funcionamiento económico del sindicato petrolero. Reportan de manera alarmante las pérdidas diarias: un millón de pesos, aproximadamente. La cuenta mensual, 30 millones; anual, 360 millones, significa mucho menos de los ingresos que perciben los multimillonarios líderes de la paraestatal, o cualquiera de sus directores generales y de áreas tan importantes como las dedicadas a otorgar concesiones o manejar la transportación del combustible.

Lo de hoy es estigmatizar a quienes tomaron la decisión de enfrentarse a los guardias, a los militares, no precisamente a quienes extraen gasolina porque hay funcionarios dedicados a la misma actividad pero respaldados por sus superiores y con dinero suficiente para formar un círculo de corrupción casi imposible de romper, ni siquiera por lo más delgado. Las acciones delictivas son prácticamente imposibles de defender y cuando éstas son cometidas por razones totalmente distintas, resulta difícil encontrar una justificación a plenitud. Sólo que, para unos existe el castigo, la cárcel, la persecución; para los otros, para los de cuello blanco igualmente involucrados en la extracción de recursos, se presenta el homenaje, la trayectoria, la curul de resguardo, la cercanía con el gran poder o el ejercicio del mismo. Estos últimos sí que practican la sentencia: el petróleo es de todos los mexicanos… en el poder.

ESCANDALERAS

Hasta ahora solamente ha sido el escándalo lo visto en las acciones emprendidas en contra de los ex gobernadores con los cuales pretende el PRI colgarse medallas anticorrupción. Javier Duarte de Ochoa no la pasa nada mal en Guatemala. Su extradición y hasta el juicio que pueda seguírsele seguirá un largo proceso, tornando el final en una gran incógnita. El otro Duarte, el de Chihuahua, sigue gozando de su fortuna y quien sacó la cabeza e inició el camino equivocado de su defensa resultó suficientemente denostado al utilizar el inmueble legislativo, el área de oficinas para su resguardo. Se torna incierto el camino para llevar al ex mandatario ante el MP. El caso de Roberto Borge no es diferente y nada cambia con la detención de dos funcionarios de su gabinete, por lo menos en el terreno jurídico.

Como sucede en los tres escenarios con la exigencia de presentar a un número mayor de ex funcionarios ante la autoridad, en Quintana Roo crece la relación de supuestos involucrados en un sinfín de abusos y fraudes. Aunque, según lo expuesto por las actuales autoridades y en relación con el remate de tierras, perseguían cifras fabulosas tanto económicas como en metraje sin embargo al primer detenido Mauricio Rodríguez Marrufo, le reclaman un daño patrimonial por poco más de 39 millones de pesos, los cuales frente a los miles de millones referidos inicialmente no dan, según sus propios avalúos para los millones de metros cuadrados vendidos con alevosía y ventaja. Una mujer, Paulina García, ex funcionaria de Seduvi, dependencia de la cual fue titular Rodríguez Marrufo, también ha sido detenida y, si la acusación es similar, ¿también le negarán la fianza bajo el argumento de una probable fuga?

Como la acusación es desempeño irregular de la función pública y según el Código Penal estatal no está considerado como delito grave, puede otorgarse fianza e incluso alcanzar la libertad una vez resarcido el daño provocado. La familia del funcionario detenido tiene capacidad económica suficiente para hacerle frente a una solicitud de reintegración de la suma señalada y tal vez estudien esa posibilidad a fin de lograr la libertad de uno de los amigos más cercanos al ex gobernador Roberto Borge, y eso sería siempre y cuando no exista otro tipo de voluntades y el ejercicio de éstas conlleve hacer el desembolso pero seguir privado de la libertad.

Por lo pronto, a este escándalo se le encuentra un punto de equilibrio con el anuncio de la presentación de un renovado Festival de la Cultura del Caribe a celebrarse a todo lo alto. Son muchas las actividades y pocos los nombres de escritores, de quienes estarán en las muestras gastronómicas, de aquellos dignos representantes de todas las artes. Eso sí, el nombre de Pablo Milanés y del yucateco Armando Manzanero capturaron la atención. Habrían de tomar en cuenta que al dicho: al pueblo, pan y circo, no se suman las actividades promocionadas como “culturales”. La cultura tampoco es telón mediático y mucho menos flor de un día.

DE LOS PASILLOS

Donald Trump y sus políticas aumentan los riesgos de que inmigrantes mueran en centros de detención de Estados Unidos, advirtió Human Rights Watch (HRW). En un informe elaborado en conjunto con el organismo Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC), reportó la existencia de nuevas evidencias sobre la peligrosa precariedad de la atención médica en centros de detención migratoria de EU, en un momento en que la administración estadounidense intenta incrementar su uso. Los planes de deportación y detención del presidente Donald Trump “probablemente implicaría que más personas pudieran morir innecesariamente”, señala el informe. Entre 2012 y 2015 ocurrieron 18 muertes en situaciones de detención. Entre las victimas se encontraban ciudadanos de México, Guatemala, El Salvador, Mozambique, Honduras, Canadá, Jamaica y Antigua y Barbuda.

