“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los

empleos ni los salarios que demandan”: L. D. Colosio

Laboratorios electorales

Ponen a prueba la resistencia de ciudadanos

Inflación y corrupción reducen nivel de vida

Impulsan aumentar el minisalario a 92 pesos

AIR repudia ataques a periodistas mexicanos

Roo: caótica y desinformada visita de PN

PRI acapara denuncias por delitos electorales

La brutalidad con la cual han pugnado por reducir no sólo los salarios sino el poder adquisitivo de los trabajadores impactando con ello severamente su nivel de vida, cancelando el futuro educativo de las familias, al tiempo de presumir caudalosas y mal habidas fortunas, ceremonias en donde el lujo y el derroche son la característica, y manteniendo con inescrupulosa vigencia la corrupción y la impunidad, forman un cóctel en donde se aviva la tensión social y otros elementos que convierten en peligrosa la conducta humana. No puede, bajo estas circunstancias, eliminarse la posibilidad de conflictos en las entidades próximas a llevar a cabo procesos electorales.

Lo clásico esperado, es decir, la lucha postelectoral, se ve rebasado. Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Veracruz, son ahora centro de todas las atenciones al visualizarse en esas tierras la formación de un laboratorio. De esas entidades saldrá la fórmula que regirá en el 2018 y ningún pronóstico resulta halagador. La apuesta del gobierno es altamente arriesgada. Los intentos de fraude han sido detectados con suficiente anticipación por quienes son los protagonistas del domingo 4 de junio: los electores. De llevarlo a cabo pueden desatar la violencia y será ese el antecedente para defender los resultados del próximo año. Lo registrado en esas entidades puede extenderse con gran facilidad a todo el país y desgraciadamente no hay buenas previsiones.

La posibilidad de generar movimientos de resistencia civil provocados bajo la consideración del robo de triunfos, se ha venido alimentando al abusar de difusiones masivas en los medios electrónicos de una serie de bondades y resultados favorables en la administración de Enrique Peña Nieto, inaceptables por irreales. “Vamos muy bien” y “nos está yendo requetebién”, rebasaron la burla y el dolor estomacal para convertirse en un rechazo no visceral, sino perfectamente ubicado en la mente para dar cabida a la preparación de un escenario en donde, es tan poco o nada lo que se pierde, que hay disposición para enfrentar lo que se tenga que enfrentar para lograr un verdadero cambio. No es Peñalandia lo que peligra, es una paz social difícil de sostener ante la ingobernabilidad existente.

El menguado poder adquisitivo de los trabajadores es destrozado por la inflación y no hay forma de desviar los porcentajes. De histórico se calificó el obtenido durante el primer trimestre del año. No conformes con lo provocado, los integrantes del nefasto gabinete económico aseguran es “solamente una etapa. En el siguiente reporte veremos esos mismos número a la baja”. ¿Quién puede creerles si todo lo que ha elevado su precio sigue haciéndolo, no hay ningún retroceso? ¿Acaso no emplearon el mismo discurso para las tasas de interés? ¿Cambió algún renglón en su afirmación de reducción en el precio de gasolinas, gas y servicio eléctrico? Para el mexiquense y su gabinete, todo va requetebién, sus fortunas se incrementan y las empresas, industrias, comercios, constructoras de las cuales son accionistas ya se cuentan por decenas.

En números muy claros se sabe que todos los incrementos alcanzados este año por empleados de diversos sectores de la producción y al servicio del Estado, de 3% en promedio cuando se otorgan –el de burócratas será de 5.7%-, ya fueron devorados por el índice inflacionario, el cual alcanzó 6.71% en la primera quincena de mayo, su mayor nivel en los últimos ocho años, confirmó el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). La inflación anualizada prácticamente duplicó la meta fijada por el Banco de México de 3 por ciento y se compara desfavorablemente con la alcanzada en el mismo periodo de 2016, cuando fue de 2.53 por ciento anual.

Incidieron en la elevada inflación los aumentos a las tarifas de transporte provocados por el aumento al precio de la gasolina, factor de incidencia real entre los automovilistas y al mismo tiempo generador del incremento al costo de todos los productos alimenticios, de los insumos, de las mercancías. Siendo Coahuila y Nayarit entidades gobernadas por priistas detuvieron el alza del transporte público. En el Estado de México, nadie hizo caso del llamado de Eruviel Ávila y ahí se pagan cifras muy altas por este servicio. También por ahí ven llegar la derrota tricolor. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes basa otra cara de su discurso en lanzar culpas a la Federación, a la corrupción desde ahí apapachada, olvidando haber sido de los consentidos en esas prácticas.

Aguacate, pollo, huevos, jitomate, restaurantes, fondas, loncherías, torterías, taquerías, vivienda propia y detergentes, elevaron sus precios en la primera quincena de mayo e incidieron en el índice inflacionario reportado. El analista económico de Banamex, Eduardo González, destacó que las cifras del Inegi confirman la persistencia de presiones inflacionarias sobre todo en mercancías. A su vez, Alejandro Saldaña, analista económico del grupo financiero Ve por Más, no descartó un deterioro en los riesgos al alza en la inflación, originados por un potencial, alto, traspaso en los costes del productor hacia el consumidor final.

Lo cierto es que se incrementan las condiciones desfavorables para el consumo privado, el cual como la mayoría puede percatarse y dar fe, volvió a reducirse. No obstante, el secretario de Hacienda, quien se siente presidenciable apartidista, según se desprende de las últimas entrevistas concedidas, asegura que el incremento de la inflación “es transitorio” y que las expectativas de mediano y largo plazo “se encuentran bien ancladas”. A su vez, el titular de la Sedesol, Luis Miranda, adelanta que en breve se darán a conocer los datos sobre la reducción de la pobreza en el último año, tras los cambios a la metodología para medirla, claro. Es decir, pura Peñalandia. A estas alturas ¿quién les cree?

CARCOME CORRUPCIÓN SALARIOS

Por si fuera poco, la corrupción también carcome los miserables ingresos de los trabajadores. La Coparmex reportó: en el país, los hogares gastan en corrupción hasta 14 por ciento de sus ingresos, de los cuales 33 por ciento percibe sólo un salario mínimo. Revisando los datos más recientes de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi, del primer trimestre del año, encontramos que el 63 por ciento de la población ocupada obtiene un ingreso no superior a tres salarios mínimos (hasta 80.04 pesos y no más de 240.12 pesos por día), mientras los privilegiados que “ganan más” (cinco mini salarios) obtienen 400.2 pesos por jornada y representan tan sólo el 5 por ciento del total de trabajadores, es decir, 2.7 millones.

La danza de cifras alcanza todos los renglones, dicen que la población total ocupada en el país es de 52 millones de trabajadores, de los cuales 7.5 millones obtienen un ingreso de hasta un salario mínimo; 14.3 millones de empleados más de uno y hasta dos mini salarios; y 11.2 millones entre dos y hasta tres mini ingresos. Lo más grave es que persiste la precarización del mercado laboral mexicano como consecuencia de las reformas estructurales: la laboral, la fiscal y la energética, impulsadas por la gestión de Peña Nieto y aprobadas con la complicidad de los legisladores del PAN y PRD por la mayoría del PRI y sus satélites en el Congreso de la Unión.

Y el asunto no para ahí: de acuerdo con la ENOE, existen 51 millones 859 mil personas con empleo, pero 57 por ciento de los mismos laboran en el sector informal, estamos hablando de casi 30 millones de personas. En otras palabras, más de la mitad de los trabajadores mexicanos carecen de prestaciones de ley. A pesar de que oficialmente se ha reducido el desempleo, las nuevas fuentes de trabajo se concentran en el rango salarial de más de uno y hasta tres salarios mínimos. Las familias de los trabajadores del sector informal, alrededor del 60 por ciento del total en el país, resienten una menor calidad de vida por no tener acceso a instituciones de salud, créditos de la banca comercial y fondos de ahorro para el retiro. Además, la administración pública ve limitadas sus percepciones de ahorro por la falta de pago de impuestos.

El deber o tener que quedar bien con los jerarcas del gobierno hacen increíbles las cifras más conservadoras. Si, como se revela en la ENOE, son más de 51 millones quienes tienen empleo y se sabe de otros tantos millones entre niños y jóvenes y hay otros millones en el desempleo y desde siempre es conocido el porcentaje de apenas si un 27 por ciento de población activa y sobre la cual se recarga el gasto gubernamental, ¿sirve el concepto: sector informal para definir el autoempleo o el ambulantaje? ¿Ahí también calculan el ingreso con base al salario mínimo? Es tal el desajuste económico y las reformas a los reportes de mediciones económicas, laborales, de seguridad, que ni el maquillaje “oficial” logra disminuir su gravedad.

Los golpeados ingresos de los trabajadores son carcomidos ferozmente por la corrupción. De acuerdo a un análisis de la Coparmex, los hogares en el país gastan en “moches” hasta 14 por ciento de sus ingresos. El organismo patronal asegura que al país le cuesta hasta 10 por ciento de su Producto Interno Bruto la corrupción, y a las empresas hasta el cinco por ciento de sus ventas anuales. Así, este fenómeno representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres, advierte Gustavo de Hoyos, presidente de la cúpula empresarial.

De acuerdo con el dirigente empresarial, quien participo en el Foro Empresarial Anticorrupción, las prácticas corruptas en México afectan la apertura y el buen funcionamiento de los centros productivos, frenan la inversión nacional y extranjera, así como la generación de empleos. De Hoyos lamenta que aún no se encuentre conformado el Sistema Nacional Anticorrupción y consideró se está agotando el tiempo, pero los legisladores federales “no tienen prisa.”. “Hoy estamos a menos de dos meses de la fecha límite para que esté listo y en operación el Sistema Nacional Anticorrupción completo, como quedó establecido en los artículos transitorios de la ley que lo creó. Sin embargo, no se muestra interés en convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para que queden conformadas las instituciones que son pieza fundamental en el combate eficaz a la corrupción”, señaló.

Es cierto, ninguno tiene prisa. Los delitos de este tipo de cuellos blancos prescriben y de ahí se den largas para que sean pocos los del pasado sujetos a nuevas reglas. Es este un renglón visto desde Morena, partido en donde quieren encontrar refugio, fuero y así seguir cubiertos de impunidad decenas de priistas ya muy mal vistos. Ejemplo: Ulises Ruiz.

URGE RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISTIVO

Ante la posibilidad de ver alterada la paz social –prendida en el presente con alfileres-, es urgente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Tras la reunión, el miércoles pasado, del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avanzó la propuesta de aumentar el salario mínimo de los 80.04 pesos, vigente, a 92 pesos para finales de este año. Sin embargo, de alcanzarse, esta cantidad todavía estaría lejos de la línea de bienestar estimada por arriba de los 120 pesos. Y marcarla como de bienestar es tan solo palabrería, será acaso de primitiva sobrevivencia personal.

El sector empresarial –Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial- empujan esa propuesta a la cual se sumó ya Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente actual de la Conago. Ahora se encuentran en la fase de las negociaciones sobre si este aumento se dará de una sola vez o en varias etapas –de tostón en tostón, seguramente- y se pretende que el ajuste se aplique en el segundo semestre del año, después de las elecciones para renovar los gobiernos del Estado de México, Coahuila, Nayarit y las presidencias municipales de Veracruz. No antes por aquello del provecho para quien llega al poder, no para el trabajador.

REPRUEBAN AGRESIONES A PERIODISTAS

Las agresiones contra periodistas y comunicadores fueron repudiadas por empresarios de la radio y la televisión, quienes advirtieron lesionan la libertad de expresión y el derecho de las sociedad a acceder a la información. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Edgar Pereda, declaró: “Nada más reprobable y cobarde que atentar contra alguien por informar y expresar sus opiniones”. El dirigente aseguró: “queremos señalar puntualmente que los periodistas, reporteros y comunicadores de México y el mundo enfrentan repudiables situaciones de violencia y amenazas en el desempeño de su labor informativa”.

En la inauguración de la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), manifestó su preocupación por las violaciones a la dignidad, integridad y vida de los profesionales de la información y conminó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a continuar los esfuerzos para erradicarlos. “La libertad de expresión no se negocia, sino se defiende”, aseveró por su parte Benjamín Salinas Sada, director general de TV Azteca. “Hoy estamos viviendo hechos desafortunados en México, que es una amenaza de facto contra la libertad de expresión. Los medios sólo podemos hacer ciertas cosas contra eso”, indicó.

GOBIERNO DE BURLESQUE

Fuerte, audaz y valiente como es él –al estilo de Pancho Pantera-, salió al paso de la madre naturaleza, de sus embates, empuñó las armas y se dijo preparado para enfrentarla, para impedir se volcara sobre el género, el masculino, el femenino, el homosexual, el bisexual, el de los perritos, el de los gatitos, y claro está, el de los verdes y los tricolores, don Enrique Peña Nieto. Así de gallón se presentó el titular del Ejecutivo federal ante una audiencia seleccionada y ubicada en el interior del hotel de su preferencia -del inmueble propiedad de José Chapur, el paisano de paisanos, yucateco y cerverista, amigo de los funcionarios en turno del color que sea siempre y cuando le garanticen el funcionamiento de su ventilador, perdón, del generador de energía eléctrica-, para dar por “inaugurada” la temporada de huracanes, tormentas tropicales y fuertes vientos.

Poco o nada supo que su presencia y la de sus ilustres funcionarios dizque responsables de la buena marcha del sector turístico y del desafamado Fonatur, provocaron durante la mañana de ayer, justo en las horas en las cuales se dirigen los empleados a sus centros de trabajo, un caos vehicular, congestionamientos en las principales avenidas de Cancún y en la zona de escuelas rumbo al aeropuerto, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, sin antecedentes. Eso sí, por aquello de prepararse –incluso con la elaboración de presupuestos calculando los daños que no serán reparados porque el dinero tendrá otro destino-, informaron que de 27 tormentas tropicales, por lo menos once se verán convertidos en huracanes, aunque sólo dos podrían ser los peligrosos, solamente dos y ojalá ninguno como Wilma, que les destroce su recién nacida playa Langosta y los primitivos juegos infantiles de madera –ya se verá quien soporta lo caliente- o cause mayores estragos en la peleada zona de Malecón Tajamar, o dé al traste a su proyecto de parque en el kilómetro cero de Kukulcán.

La sonrisa vista en el rostro de Enrique Peña Nieto al retirarse de tierras quintanarroenses pudiera ser reveladora de su falta de conocimiento sobre el número de ejecutados durante este año, o de la cifra de asesinatos, o de la aparición de piromaniacos, o sobre la veintena de asaltos a comercios sin contar los bancarios y los efectuados en casas, residencias y mansiones. Tampoco se notó conociera de los secuestros, de los cobros llamados “derecho de piso”, de los restos humanos esparcidos en distintos puntos, de las mujeres atacadas y embolsadas, aunque seguramente y dadas las circunstancias que rodean a Trump y Rusia, si le platicaron del ataque al personaje rompe récord en las redes sociales y de la reacción de la población, quedándose con las ganas de mandar a sus huestes a imponer el orden.

Aunque tal vez solamente pensó en el cálido disfrute de gobernar un paraíso natural, protegido, bien visto en el extranjero, con una iniciativa privada capaz de mantenerlo funcionando y a flote pese a una inexistente ingobernabilidad, solamente vista por los opositores. ¿Sabrá que aquí se ocupan los poderes por el PAN y el PRD? Parece ser afirmativo este conocimiento, una vez registrada la presencia del acompañante de honor del inquilino provisional de Los Pinos: el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, gran amigo del señor gobernador de Quintana Roo.

DE LOS PASILLOS

Mientras el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador insiste en redes sociales en llamar a las izquierdas para unirse en la elección del Estado de México, la dirigencia del PAN se sumó a la presentación de denuncias ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), por irregularidades cometidas en el proceso electoral de esa entidad… Una de ellas es contra el primazo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura, por el reparto de Tarjeta Rosa, denominada también como Salario Rosa, porque, de acuerdo con abogados del albiazul, se configura el delito de pago o promesa de pago a cambio del voto, lo cual se castiga con penas que van de 6 meses a 3 años de prisión…. Explicaron que entregaron a la Fepade una de las micas repartidas con las cuales se promete a los votantes que si gana el PRI podrán cambiarla por una tarjea en la que se les depositaría mensualmente una cantidad de dinero…. ¿Así, o más claro?…

Otra denuncia se presentó en contra de dirigentes de la Fundación Colosio del PRI, por prometer y empadronar a ciudadanos a programas sociales, con la finalidad de obtener votos a favor de los candidatos de ese instituto político. Los panistas presentaron como prueba un video y solicitaron a la Fepade realizar una investigación y cruce respecto al padrón de beneficiarios de los programas, la lista de representantes de casilla del PRI en la entidad y el padrón de militantes de ese instituto político… En este caso se configura también el delito de pago o promesa de pago a cambio del voto, así como la utilización de recursos públicos a favor de candidato o partido. Se castigan con 6 meses a 2 años de prisión y 2 a 9 años de cárcel, respectivamente… Los panistas presentaron una tercer denuncia relacionada con el anuncio de puesta en operación de una obra vial en Huixquilucan, por el secretario de Comunicaciones y Transportes federal, lo cual se traduce en la utilización de recursos públicos a favor del candidato del PRI o su partido, lo que se castiga con penas de 2 a 9 años de prisión… En el grupo Atracomucho, no se salva una sola cabeza…

En tanto, en un video que circula en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador exhortó nuevamente a los dirigentes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para que apoyen a la candidata de su partido a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez… Será ésta, sin duda, una última llamada antes de iniciar el tramo final rumbo al domingo 4 de junio, considerada como fecha histórica de liberación o el inicio de un movimiento ciudadano llevado a cabo en un terreno de ingobernabilidad en el cual se pierde o se convierte en sangriento cualquier intento de control…

También en Coahuila, el PAN presentó una denuncia contra Miguel Ángel Riquelme, candidato priísta a la gubernatura de esa entidad, por la entrega de dádivas. Blanquiazules informaron tienen en su poder dos videos en los cuales se muestra cómo una red del PRI opera en puntos estratégicos el abastecimiento de despensas, tinacos, bultos de cemento, entre otros, cuyo destino final se dará a cambio de credenciales y comprobantes de domicilio…. Puntualizaron: dos millones de despensas fueron compradas con recursos del gobierno del Estado, como se constata en la licitación CE-905002984-E12-2017… La denuncia correspondiente fue presentada ante la Fepade y en contra el gobernador Rubén Moreira, de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Verónica Martínez, y del candidato M. A. Riquelme.

